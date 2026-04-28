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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोCapricorn Tarot Horoscope May 2026: मई में मकर राशि को मिलेगा गोल्डन चांस! पढ़ें टैरो मई राशिफल

Capricorn Tarot Horoscope May 2026: मई में मकर राशि को मिलेगा गोल्डन चांस! पढ़ें टैरो मई राशिफल

Capricorn Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए मकर राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Makar Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 09:58 PM (IST)
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Sagittarius Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना मकर राशि के जातकों के लिए नए विचारों, योजनाओं और खुद को अभिव्यक्त करने के अवसर लेकर आ रहा है. इस दौरान आप अपने काम और सोचने के तरीके में कुछ नया जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह समय अपने टैलेंट को सामने लाने और उसे सही दिशा देने का है.

इस महीने आप करियर और निजी जीवन दोनों में कुछ अलग करने की इच्छा महसूस करेंगे, जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है. साथ ही नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको अपने विचारों को स्पष्ट और योजनाबद्ध रखना होगा. अगर आप सही संतुलन बनाए रखते हैं, तो यह महीना आपके लिए प्रगति और पहचान का मजबूत आधार बन सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं मकर राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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मकर मासिक टैरो राशिफल (Makar Masik Tarot Card Rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि वालों के लिए मई का महीना रचनात्मकता के साथ-साथ योजना निर्माण और आत्म-अभिव्यक्ति का है. इस दौरान आपके विचारों में नयापन आएगा और आप चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी सोच और काम करने का तरीका दोनों बदल सकते हैं. आपके भीतर कुछ नया करने या कार्यस्थल पर कुछ नया प्रस्तुत करने की तीव्र प्रेरणा जागेगी, जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है और आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगी.
  • करियर में क्रिएटिव या विश्लेषणात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और आपके प्रयासों को सराहना भी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा. व्यापारियों के लिए समय अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने और प्रचार करने का है. सोशल मीडिया पर उपस्थिति लाभकारी रहेगी और नए ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ सकता है. शेयर बाजार, योजनाबद्ध निवेश या किसी बच्चे की शिक्षा में निवेश से लाभ मिलेगा. लेकिन सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा क्योंकि सही निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा दे सकते हैं.
  • प्रेम जीवन में उत्साह और नवीनता आएगी, जिससे रिश्तों में ताजगी महसूस होगी और आप अपने साथी के साथ बेहतर समय बिता पाएंगे. सिंगल जातकों को इवेंट, सोशल नेटवर्क या हॉबी से जुड़ी गतिविधियों के जरिए कोई नया साथी मिल सकता है, जो आगे चलकर खास रिश्ता बन सकता है और भावनात्मक रूप से स्थिरता दे सकता है.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से सिर दर्द, हार्मोन असंतुलन और मानसिक थकान संभव है, इसलिए पर्याप्त आराम और ध्यान से राहत मिलेगी. साथ ही नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और तनाव से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा ताकि आप इस पूरे महीने ऊर्जावान और संतुलित रह सकें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 09:58 PM (IST)
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Capricorn Makar Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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