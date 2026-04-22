मेष, वृश्चिक और सिंह राशियां अपने साथी के प्रति बेहद जुनूनी मानी जाती हैं। इन राशियों के जातक अपने प्यार को गहराई और तीव्रता से व्यक्त करते हैं।
इन 3 राशियों के लोग प्यार में होते हैं बेहद जुनूनी, पार्टनर की खुशी को रखते हैं सबसे ऊपर!
Astrology 2026: क्या आप भी सच में एक भावुक और जुनूनी प्रेमी (Lover) हैं? जानिए मेष, वृश्चिक और सिंह राशि के लोग रिश्तों में अपना गहरा प्यार, रोमांस और समर्पण कैसे दिखाते हैं?
- तीनों राशियां प्यार में तीव्रता, गहराई और समर्पण दर्शाती हैं।
Astrology 2026: क्या आप भावुक प्रेमी (passionate Lover) हैं? अगर हां तो आप जानते ही होंगे कि, भावुक प्रेमियों में अपार ऊर्जा होती है. ये लोग बेहद भावुक होते हैं, जो अपने साथी से गहराई से जुड़े होते हैं, और वे अपने प्यार को रोमांस के जरिए से व्यक्त करते हैं.
उनका जुनून उनके रोमांस, रिश्ते में गहराई और समर्पण में झलकता है. उनमें एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है. आइए नीचे दिए गए उन राशियों के बारे में जानते हैं, जो अपने साथी के प्रति बेहद जुनूनी होते हैं.
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातक मंगल ग्रह द्वारा शासित होते हैं. उनमें एक जोशीली ऊर्जा होती है और वे रिश्तों में रोमांच भरने का काम करती है. उनका साहसी, भावुक और साहसिक स्वभाव उन्हें अद्वितीय बनाता है. वे कम बोलते हैं और काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वे अपने प्रेम को काम से जाहिर करते हैं.
वे भावुक और तीव्र होते हैं और कभी-कभी रिश्तों में अधीर हो जाते हैं. उनका उत्साह उन्हें जीवंत बनाए रखता है. वे अपने प्यार को रोमांटिक भावों और अंतरंगता के माध्यम से प्रकट करते हैं, जो उन्हें असल में एक भावुक और बेबाक प्रेमी बनाता है.
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वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि भी मंगल ग्रह द्वारा शासित होती है और इसमें प्लूटो की ऊर्जा भी होती है. ये लोग तीव्र और भावुक होते हैं. इन्हें सतही रिश्तों में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि ये लोग गहरी, आत्मीय बंधन (Soul Connections) की चाह रखते हैं.
जब ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो कभी भी उनसे वह प्यार नहीं छीन सकता क्योंकि ये प्यार में पूरी तरह समर्पित होते हैं. कभी कभी इनका ज्यादा प्यार इन्हें अपने पार्टनर के प्रति अत्यधित अधिकार जताने वाला बना देता है.
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इन्हें समझना काफी कठिन है. ये लोग खुलकर अपना प्यार जताते हैं और अपने साथी से भी यही उम्मीद करते हैं. ये बेहद उदार (Generous) और रोमांटिक होते हैं, लेकिन जब बात उनके अपनेपन की आती है, तो ये बेहद ही अधिकार जताने वाले और सुरक्षात्मक होते हैं.
इनका मजबूत व्यक्तित्व और आत्मविश्वास इन्हें शक्तिशाली बनाता है. कभी-कभी सिंह राशि वाले अपने साथी को बच्चे की तरह प्यार करते हैं और प्यार व देखभाल से उनका पालन-पोषण करते हैं.
ये तीनों ही राशियों के लोग अपने प्यार को एक दूसरे से बहुत अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन वे सभी काफी तीव्र, भावुक होते हैं और उनके प्यार में गहराई होती है. हालांकि ये जरूरी नहीं कि, केवल ये राशियां अपने प्यार के लिए भावुक हो, जहां सच्चा प्यार होता है, वहां भावुकता बनी रहती है.
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Frequently Asked Questions
कौन सी राशियां अपने साथी के प्रति सबसे जुनूनी मानी जाती हैं?
मेष राशि के जातक अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं?
मेष राशि के जातक कम बोलते हैं और काम से अपने प्यार को जाहिर करते हैं। वे अपने प्यार को रोमांटिक भावों और अंतरंगता के माध्यम से प्रकट करते हैं।
वृश्चिक राशि के लोग किस तरह के रिश्तों में विश्वास रखते हैं?
वृश्चिक राशि के लोग सतही रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि वे गहरी, आत्मीय बंधन की चाह रखते हैं। वे प्यार में पूरी तरह समर्पित होते हैं।
सिंह राशि के जातक अपने प्यार को कैसे व्यक्त करते हैं?
सिंह राशि के जातक खुलकर अपना प्यार जताते हैं और अपने साथी से भी यही उम्मीद करते हैं। वे उदार और रोमांटिक होते हैं, पर कभी-कभी अधिकार जताने वाले भी बन जाते हैं।
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