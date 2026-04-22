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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोइन 3 राशियों के लोग प्यार में होते हैं बेहद जुनूनी, पार्टनर की खुशी को रखते हैं सबसे ऊपर!

इन 3 राशियों के लोग प्यार में होते हैं बेहद जुनूनी, पार्टनर की खुशी को रखते हैं सबसे ऊपर!

Astrology 2026: क्या आप भी सच में एक भावुक और जुनूनी प्रेमी (Lover) हैं? जानिए मेष, वृश्चिक और सिंह राशि के लोग रिश्तों में अपना गहरा प्यार, रोमांस और समर्पण कैसे दिखाते हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Apr 2026 11:31 AM (IST)
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  • तीनों राशियां प्यार में तीव्रता, गहराई और समर्पण दर्शाती हैं।

Astrology 2026: क्या आप भावुक प्रेमी (passionate Lover) हैं? अगर हां तो आप जानते ही होंगे कि, भावुक प्रेमियों में अपार ऊर्जा होती है. ये लोग बेहद भावुक होते हैं, जो अपने साथी से गहराई से जुड़े होते हैं, और वे अपने प्यार को रोमांस के जरिए से व्यक्त करते हैं.

उनका जुनून उनके रोमांस, रिश्ते में गहराई और समर्पण में झलकता है. उनमें एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है. आइए नीचे दिए गए उन राशियों के बारे में जानते हैं, जो अपने साथी के प्रति बेहद जुनूनी होते हैं.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक मंगल ग्रह द्वारा शासित होते हैं. उनमें एक जोशीली ऊर्जा होती है और वे रिश्तों में रोमांच भरने का काम करती है. उनका साहसी, भावुक और साहसिक स्वभाव उन्हें अद्वितीय बनाता है. वे कम बोलते हैं और काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वे अपने प्रेम को काम से जाहिर करते हैं.

वे भावुक और तीव्र होते हैं और कभी-कभी रिश्तों में अधीर हो जाते हैं. उनका उत्साह उन्हें जीवंत बनाए रखता है. वे अपने प्यार को रोमांटिक भावों और अंतरंगता के माध्यम से प्रकट करते हैं, जो उन्हें असल में एक भावुक और बेबाक प्रेमी बनाता है.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि भी मंगल ग्रह द्वारा शासित होती है और इसमें प्लूटो की ऊर्जा भी होती है. ये लोग तीव्र और भावुक होते हैं. इन्हें सतही रिश्तों में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि ये लोग गहरी, आत्मीय बंधन (Soul Connections) की चाह रखते हैं.

जब ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो कभी भी उनसे वह प्यार नहीं छीन सकता क्योंकि ये प्यार में पूरी तरह समर्पित होते हैं. कभी कभी इनका ज्यादा प्यार इन्हें अपने पार्टनर के प्रति अत्यधित अधिकार जताने वाला बना देता है. 

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इन्हें समझना काफी कठिन है. ये लोग खुलकर अपना प्यार जताते हैं और अपने साथी से भी यही उम्मीद करते हैं. ये बेहद उदार (Generous) और रोमांटिक होते हैं, लेकिन जब बात उनके अपनेपन की आती है, तो ये बेहद ही अधिकार जताने वाले और सुरक्षात्मक होते हैं.

इनका मजबूत व्यक्तित्व और आत्मविश्वास इन्हें शक्तिशाली बनाता है. कभी-कभी सिंह राशि वाले अपने साथी को बच्चे की तरह प्यार करते हैं और प्यार व देखभाल से उनका पालन-पोषण करते हैं. 

ये तीनों ही राशियों के लोग अपने प्यार को एक दूसरे से बहुत अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन वे सभी काफी तीव्र, भावुक होते हैं और उनके प्यार में गहराई होती है. हालांकि ये जरूरी नहीं कि, केवल ये राशियां अपने प्यार के लिए भावुक हो, जहां सच्चा प्यार होता है, वहां भावुकता बनी रहती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 22 Apr 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Scorpio Aries Leo Zodiac Sign #love Astrology Astrology 2026

Frequently Asked Questions

कौन सी राशियां अपने साथी के प्रति सबसे जुनूनी मानी जाती हैं?

मेष, वृश्चिक और सिंह राशियां अपने साथी के प्रति बेहद जुनूनी मानी जाती हैं। इन राशियों के जातक अपने प्यार को गहराई और तीव्रता से व्यक्त करते हैं।

मेष राशि के जातक अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं?

मेष राशि के जातक कम बोलते हैं और काम से अपने प्यार को जाहिर करते हैं। वे अपने प्यार को रोमांटिक भावों और अंतरंगता के माध्यम से प्रकट करते हैं।

वृश्चिक राशि के लोग किस तरह के रिश्तों में विश्वास रखते हैं?

वृश्चिक राशि के लोग सतही रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि वे गहरी, आत्मीय बंधन की चाह रखते हैं। वे प्यार में पूरी तरह समर्पित होते हैं।

सिंह राशि के जातक अपने प्यार को कैसे व्यक्त करते हैं?

सिंह राशि के जातक खुलकर अपना प्यार जताते हैं और अपने साथी से भी यही उम्मीद करते हैं। वे उदार और रोमांटिक होते हैं, पर कभी-कभी अधिकार जताने वाले भी बन जाते हैं।

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