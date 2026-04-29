Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं.

चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आय और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

बिजनेस में आज ग्रोथ के मजबूत संकेत हैं, लेकिन एक चीज समझ लो एटीट्यूड गलत हुआ तो मौका हाथ से निकल जाएगा. विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट से काम सही दिशा में चलेंगे. कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, वरना गलती महंगी पड़ सकती है.

Office Astrology: शनि की नजर से नहीं बचेंगे आप, कर्म के अनुसार ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन और पैसा

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

वर्कप्लेस पर आपको ऐसे इनसाइट्स मिल सकते हैं जो दूसरों को नहीं दिख रहे और यही आपको आगे बढ़ाएगा. आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे और कुछ पॉजिटिव खबर भी सुनने को मिल सकती है. लेकिन एक बड़ा खतरा है कोई आपको गलत काम के लिए लालच दे सकता है. अगर इसमें फंस गए, तो नुकसान पक्का है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है घर पर बैठकर पढ़ाई करने में फोकस बना रहेगा. लेकिन सिर्फ कंफर्ट में रहकर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डिसिप्लिन भी जरूरी है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. अगर परिवार में कोई विवाद या कानूनी मामला चल रहा है, तो आज उसे खत्म करने की पहल करना सही रहेगा. टालते रहे तो मामला और लंबा खिंचेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. खान-पान पर कंट्रोल नहीं रखा, तो दिक्कत बढ़ सकती है. आज हल्का और संतुलित भोजन लेना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: वाइट

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या भोजन दान करें. साथ ही किसी भी लालच से दूर रहें.

FAQs

क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?

हाँ, लेकिन सही निर्णय और विनम्र व्यवहार जरूरी है. करियर में क्या सावधानी रखें?

गलत काम के लालच में न आएं, वरना नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?

खान-पान संतुलित रखें और पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

EMI और Loan ने बढ़ाई टेंशन? मंगलवार को किया यह 1 उपाय दिला सकता है कर्ज से राहत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.