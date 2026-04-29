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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 29 April 2026: करियर में होगा फायदा, बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा लेकिन लालच से रहें दूर

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 April 2026: करियर में होगा फायदा, बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा लेकिन लालच से रहें दूर

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 29 अप्रैल 2026 आज व्यापार में मिलेगी अच्छी ग्रोथ, प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. जानिए बुधवार के सितारे क्या कहते हैं?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 03:56 AM (IST)
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  • पारिवारिक संतुलन बना रहेगा, पेट की समस्या पर खान-पान पर ध्यान दें।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं.

चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आय और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
बिजनेस में आज ग्रोथ के मजबूत संकेत हैं, लेकिन एक चीज समझ लो एटीट्यूड गलत हुआ तो मौका हाथ से निकल जाएगा. विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट से काम सही दिशा में चलेंगे. कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, वरना गलती महंगी पड़ सकती है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
वर्कप्लेस पर आपको ऐसे इनसाइट्स मिल सकते हैं जो दूसरों को नहीं दिख रहे और यही आपको आगे बढ़ाएगा. आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे और कुछ पॉजिटिव खबर भी सुनने को मिल सकती है. लेकिन एक बड़ा खतरा है कोई आपको गलत काम के लिए लालच दे सकता है. अगर इसमें फंस गए, तो नुकसान पक्का है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है घर पर बैठकर पढ़ाई करने में फोकस बना रहेगा. लेकिन सिर्फ कंफर्ट में रहकर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डिसिप्लिन भी जरूरी है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. अगर परिवार में कोई विवाद या कानूनी मामला चल रहा है, तो आज उसे खत्म करने की पहल करना सही रहेगा. टालते रहे तो मामला और लंबा खिंचेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. खान-पान पर कंट्रोल नहीं रखा, तो दिक्कत बढ़ सकती है. आज हल्का और संतुलित भोजन लेना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: वाइट
अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या भोजन दान करें. साथ ही किसी भी लालच से दूर रहें.

FAQs

  1. क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?
    हाँ, लेकिन सही निर्णय और विनम्र व्यवहार जरूरी है.
  2. करियर में क्या सावधानी रखें?
    गलत काम के लालच में न आएं, वरना नुकसान हो सकता है.
  3. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?
    खान-पान संतुलित रखें और पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 03:56 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के संबंध में वृश्चिक राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खान-पान पर नियंत्रण रखें. हल्का और संतुलित भोजन लेना बेहतर होगा.

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