हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 29 April 2026: बिजनेस से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और वर्कप्लेस पर सीनियर्स देंगे समर्थन!

Aaj ka Singh Rashifal 29 April 2026: बिजनेस से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और वर्कप्लेस पर सीनियर्स देंगे समर्थन!

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 29 अप्रैल 2026 आज फाइनेंस में सुधार के संकेत, वर्कप्लेस पर आपका परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा और आप लोगों को अपने काम से प्रभावित करेंगे. जानिए बुधवार के सितारे क्या कहते हैं?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 03:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कुंडली के अनुसार, व्यापार में सुधार और आय में वृद्धि के संकेत हैं।
  • कार्यस्थल पर प्रदर्शन मजबूत रहेगा, वरिष्ठों के सहयोग से प्रमोशन संभव।
  • छात्र अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे, मेहनत से सफलता मिलेगी।
  • पारिवारिक जीवन में स्थिरता और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

Aaj ka Singh Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से फाइनेंस में सुधार के संकेत हैं. बिजनेस से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और काम स्मूद तरीके से आगे बढ़ेगा. अगर आप नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो समय अनुकूल है लेकिन बिना रिसर्च के कूदना गलती होगी. कुछ लाभदायक स्थितियां बनेंगी और आपकी मेहनत का रिजल्ट जल्दी मिलेगा. एक चेतावनी मीडिया या अनावश्यक प्रचार से दूरी रखें, वरना फोकस बिगड़ सकता है.

Office Astrology: शनि की नजर से नहीं बचेंगे आप, कर्म के अनुसार ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन और पैसा

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
वर्कप्लेस पर आपका परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा और आप लोगों को अपने काम से प्रभावित करेंगे. सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध आज आपके काम आएंगे कठिन टास्क में उनका सपोर्ट मिलेगा. अनुशासन आपके व्यक्तित्व में दिखेगा, जो प्रमोशन के योग को मजबूत करता है. लेकिन सिर्फ उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे. अगर यही फोकस बना रहा, तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन हल्का-फुल्का रहेगा दोस्तों के साथ समय बिताने का प्लान बन सकता है, लेकिन बैलेंस बनाए रखना जरूरी है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
मैरिड लाइफ में अच्छा तालमेल बना रहेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी. कपल्स के बीच गिफ्ट का आदान-प्रदान हो सकता है, जिससे बॉन्डिंग और मजबूत होगी. परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा और पूजा-पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. अगर आप पहले से किसी समस्या को इग्नोर कर रहे हैं, तो अब उसे गंभीरता से लेना जरूरी है. छोटी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:
आज भगवान शिव की पूजा करें और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या भोजन दान करें. साथ ही दिनभर अनुशासन बनाए रखें.

FAQs

  1. क्या आज प्रमोशन के योग हैं?
    हाँ, आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस आपको आगे बढ़ा सकती है.
  2. क्या नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
    हाँ, लेकिन पूरी प्लानिंग और रिसर्च के साथ ही शुरुआत करें.
  3. सेहत को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
    छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय पर इलाज लें.

EMI और Loan ने बढ़ाई टेंशन? मंगलवार को किया यह 1 उपाय दिला सकता है कर्ज से राहत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Apr 2026 03:32 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

क्या आज प्रमोशन के योग हैं?

हाँ, आपका मजबूत प्रदर्शन और सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध प्रमोशन की ओर ले जा सकते हैं. लगातार मेहनत करते रहें.

क्या नया व्यवसाय शुरू करने का आज अच्छा समय है?

हाँ, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना सोचे-समझे कूदने की बजाय पूरी रिसर्च और प्लानिंग करें.

आज स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. यदि आप किसी समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसे गंभीरता से लें, छोटी लापरवाही बड़ी बन सकती है.

प्रेम और परिवार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी. परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा और पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 29 April 2026: बिजनेस से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और वर्कप्लेस पर सीनियर्स देंगे समर्थन!
Aaj ka Singh Rashifal 29 April 2026: बिजनेस से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और वर्कप्लेस पर सीनियर्स देंगे समर्थन!
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 29 April 2026: बिजनेस में ओवरकॉन्फिडेंस से बचें, हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग से मिलेगी अच्छी खबर!
Aaj ka Kark Rashifal 29 April 2026: बिजनेस में ओवरकॉन्फिडेंस से बचें, हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग से मिलेगी अच्छी खबर!
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 29 April 2026: वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपसे रहेंगे नाराज, आज के दिन काम में जल्दबाजी से बचें!
Aaj ka Mithun Rashifal 29 April 2026: वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपसे रहेंगे नाराज, आज के दिन काम में जल्दबाजी से बचें!
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 April 2026: करियर में मिलेगी तारीफ, धन लाभ के योग लेकिन पार्टनर दे सकता है धोखा!
Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 April 2026: करियर में मिलेगी तारीफ, धन लाभ के योग लेकिन पार्टनर दे सकता है धोखा!
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
बिहार
बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका
बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका
बॉलीवुड
2 करोड़ में बनी फिल्म और 900% का बंपर प्रॉफिट, 1990 की वो फिल्म जिसने सनी देओल को 'घायल' कर दिया
1990 की वो ब्लॉकबस्टर जिसने दिया 900 प्रतिशत का रिटर्न, सनी देओल हुए थे 'घायल'
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
इंडिया
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बॉलीवुड
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget