Aaj ka Singh Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से फाइनेंस में सुधार के संकेत हैं. बिजनेस से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और काम स्मूद तरीके से आगे बढ़ेगा. अगर आप नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो समय अनुकूल है लेकिन बिना रिसर्च के कूदना गलती होगी. कुछ लाभदायक स्थितियां बनेंगी और आपकी मेहनत का रिजल्ट जल्दी मिलेगा. एक चेतावनी मीडिया या अनावश्यक प्रचार से दूरी रखें, वरना फोकस बिगड़ सकता है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

वर्कप्लेस पर आपका परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा और आप लोगों को अपने काम से प्रभावित करेंगे. सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध आज आपके काम आएंगे कठिन टास्क में उनका सपोर्ट मिलेगा. अनुशासन आपके व्यक्तित्व में दिखेगा, जो प्रमोशन के योग को मजबूत करता है. लेकिन सिर्फ उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे. अगर यही फोकस बना रहा, तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन हल्का-फुल्का रहेगा दोस्तों के साथ समय बिताने का प्लान बन सकता है, लेकिन बैलेंस बनाए रखना जरूरी है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

मैरिड लाइफ में अच्छा तालमेल बना रहेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी. कपल्स के बीच गिफ्ट का आदान-प्रदान हो सकता है, जिससे बॉन्डिंग और मजबूत होगी. परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा और पूजा-पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. अगर आप पहले से किसी समस्या को इग्नोर कर रहे हैं, तो अब उसे गंभीरता से लेना जरूरी है. छोटी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:

आज भगवान शिव की पूजा करें और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या भोजन दान करें. साथ ही दिनभर अनुशासन बनाए रखें.

FAQs

क्या आज प्रमोशन के योग हैं?

हाँ, आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस आपको आगे बढ़ा सकती है. क्या नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

हाँ, लेकिन पूरी प्लानिंग और रिसर्च के साथ ही शुरुआत करें. सेहत को बेहतर रखने के लिए क्या करें?

छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय पर इलाज लें.

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