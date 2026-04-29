Aaj ka Kanya Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे कई मामलों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं.

चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे, जिससे मानसिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

बिजनेस में आज चीजें सीधी नहीं चलेंगी रुकावट और देरी दोनों मिलेंगे. अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ स्मूद रहेगा, तो गलत सोच रहे हैं. इसलिए कैश फ्लो और लेन-देन को लेकर सावधान रहें आज बड़े फाइनेंशियल डिसीजन टालना ही बेहतर है. हालांकि प्रमोशन और प्रचार-प्रसार पर ध्यान देंगे, तो फायदा जरूर मिलेगा. खर्च भी बढ़ सकता है, खासकर शॉपिंग पर इस पर कंट्रोल नहीं रखा तो बजट बिगड़ सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

जॉब में सुधार के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. लेकिन एक बड़ी समस्या आपका फोकस. दोपहर के बाद आपका मन भटक सकता है और बेकार के विचार काम को प्रभावित करेंगे. अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया, तो अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट अपने-अपने क्षेत्र में अच्छे मन से काम करेंगे और प्रोडक्टिव रहेंगे. लेकिन आपको एक बात समझनी होगी सिर्फ मूड अच्छा होना काफी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है. तभी रिजल्ट मिलेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

लव और मैरिड लाइफ में रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन एक शर्त है आपको पार्टनर के इमोशन्स को समझना होगा. अगर आपने इग्नोर किया, तो छोटी बात भी बड़ी समस्या बन सकती है. परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है कोई बड़ी समस्या के संकेत नहीं हैं. लेकिन मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग आपको परेशान कर सकती है. इसे कंट्रोल करना जरूरी है, वरना यह आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर डालेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और हरे रंग के वस्त्र धारण करें. साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें.

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FAQs

क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज बड़े फाइनेंशियल फैसले टालना बेहतर रहेगा. जॉब में आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

अपने फोकस को बनाए रखें और बेकार के विचारों से दूर रहें. रिश्तों को मजबूत कैसे करें?

पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनकी कद्र करें.

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