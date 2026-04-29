Aaj ka Tula Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

चन्द्रमा 12वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

आज का दिन फाइनेंशियल रिस्क लेने का नहीं है सीधी बात, जितना बच सकते हो उतना बचो. अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं और गलत डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है. बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट रोकना ही बेहतर है. बिजनेस ट्रैवल भी फिलहाल टालें और पहले मजबूत टीम तैयार करें, तभी ग्रोथ टिकेगी. बिना प्लानिंग के कदम उठाया, तो पैसा फंस सकता है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

आज सबसे बड़ा खतरा आपकी खुद की लापरवाही. अच्छे मौके हाथ आएंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, तो वो किसी और के पास चले जाएंगे. खासकर प्रशासनिक पदों पर काम करने वालों के लिए दिन थोड़ा रिस्की है किसी तरह की कार्यवाही भी हो सकती है. आज आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहना होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

स्टूडेंट्स आज कन्फ्यूजन में रह सकते हैं और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा एक्शन लेना पड़ेगा. इंटर्नशिप कर रहे लोग ध्यान रखें फालतू की बातों में समय बर्बाद किया, तो नुकसान आपका ही होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

परिवार में शांत रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है. ज्यादा बोलना और गुस्सा दिखाना सीधा नुकसान देगा. मैरिड लाइफ में तनाव बढ़ सकता है और लाइफ पार्टनर की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है. लव लाइफ में भी दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है आज इमोशनल बैलेंस जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

मांसपेशियों में दर्द या बॉडी पेन परेशान कर सकता है. अगर आप इसे इग्नोर करेंगे, तो समस्या बढ़ सकती है. हल्की एक्सरसाइज और आराम दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय:

आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. साथ ही दिनभर संयम और धैर्य बनाए रखें.

FAQs

क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज निवेश से बचना ही बेहतर रहेगा. करियर में नुकसान से कैसे बचें?

लापरवाही न करें और हर अवसर को गंभीरता से लें. मानसिक तनाव कैसे कम करें?

शांत रहें, गुस्से पर कंट्रोल रखें और फालतू की बातों से दूरी बनाएं.

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