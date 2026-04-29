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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 29 April 2026: खर्च बढ़ेगा, करियर में मिल सकता है नुकसान, रिश्तों में तनाव के संकेत!

Aaj ka Tula Rashifal 29 April 2026: खर्च बढ़ेगा, करियर में मिल सकता है नुकसान, रिश्तों में तनाव के संकेत!

Libra Horoscope: तुला राशिफल 29 अप्रैल 2026 आज चन्द्रमा 12वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. स्टूडेंट्स आज कन्फ्यूजन में रह सकते हैं और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 03:48 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

चन्द्रमा 12वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
आज का दिन फाइनेंशियल रिस्क लेने का नहीं है सीधी बात, जितना बच सकते हो उतना बचो. अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं और गलत डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है. बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट रोकना ही बेहतर है. बिजनेस ट्रैवल भी फिलहाल टालें और पहले मजबूत टीम तैयार करें, तभी ग्रोथ टिकेगी. बिना प्लानिंग के कदम उठाया, तो पैसा फंस सकता है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
आज सबसे बड़ा खतरा आपकी खुद की लापरवाही. अच्छे मौके हाथ आएंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, तो वो किसी और के पास चले जाएंगे. खासकर प्रशासनिक पदों पर काम करने वालों के लिए दिन थोड़ा रिस्की है किसी तरह की कार्यवाही भी हो सकती है. आज आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहना होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
स्टूडेंट्स आज कन्फ्यूजन में रह सकते हैं और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा एक्शन लेना पड़ेगा. इंटर्नशिप कर रहे लोग ध्यान रखें फालतू की बातों में समय बर्बाद किया, तो नुकसान आपका ही होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
परिवार में शांत रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है. ज्यादा बोलना और गुस्सा दिखाना सीधा नुकसान देगा. मैरिड लाइफ में तनाव बढ़ सकता है और लाइफ पार्टनर की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है. लव लाइफ में भी दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है आज इमोशनल बैलेंस जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
मांसपेशियों में दर्द या बॉडी पेन परेशान कर सकता है. अगर आप इसे इग्नोर करेंगे, तो समस्या बढ़ सकती है. हल्की एक्सरसाइज और आराम दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
अशुभ अंक: 1

आज का उपाय:
आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. साथ ही दिनभर संयम और धैर्य बनाए रखें.

FAQs

  1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
    नहीं, आज निवेश से बचना ही बेहतर रहेगा.
  2. करियर में नुकसान से कैसे बचें?
    लापरवाही न करें और हर अवसर को गंभीरता से लें.
  3. मानसिक तनाव कैसे कम करें?
    शांत रहें, गुस्से पर कंट्रोल रखें और फालतू की बातों से दूरी बनाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 03:48 AM (IST)
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