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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?

Numerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?

Numerology: अंकशास्त्र में कुछ खास जन्मतिथि वाली लड़कियां स्वभाव से काफी गुस्सैल स्वभाव की होती हैं. इन्हें छोटी-छोटी बातों पर काफी जल्दी गुस्सा आ सकता है. इन्हें गुस्से में कंट्रोल करना मुश्किल है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Apr 2026 05:45 PM (IST)
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  • जन्म तिथि के साथ परवरिश, माहौल भी स्वभाव को प्रभावित करते हैं।

Numerology: अंकशास्त्र के मुताबिक, जन्मतिथि से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कुछ खास संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन इसपर आंख बंदकर सच मान लेना गलत होगा. हर जन्मांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, और वही ग्रह व्यक्ति के व्यवहार, रिएक्शन और गुस्से के तरीके को प्रभावित करता है. 

हालांकि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि, केवल जन्मतिथि ही नहीं, बल्कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, परवरिश और माहौल भी व्यक्ति के स्वभाव को तय करते हैं. आइए जानते हैं अंकशास्त्र में उन मूलांक की महिलाओं के बारे में जिन्हें काफी जल्दी गुस्सा आता है.

जन्मांक 9 (9, 18, 27) मंगल का प्रभाव

जिस भी महिला का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, मंगल ग्रह उनका स्वामी माना जाता है. मंगल जो ऊर्जा, साहस और आक्रामकता (aggression) का कारक है. ऐसे में इस अंक की महिलाओं को आमतौर पर काफी जल्दी और तेज गुस्सा आता है.

ये लोग जल्दी किसी पर भड़क जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि, इनका गुस्सा लंबे समय तक नहीं रहता. ये जितनी जल्दी नाराज होते हैं, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं. 

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जन्मांक 5 (5, 14, 23) बुध का प्रभाव

बुध ग्रह जिसका संबंध बुद्धि और वाणी से है. इस जन्मांक के लोग गुस्से में शारीरिक रूप से आक्रामक नहीं होते, लेकिन इनके शब्द काफी तीखे हो सकते हैं. ये लोग गुस्से में ऐसी बातें भी बोल जाते हैं, जिससे सामने वाले को गहराई से चोट पहुंच सकती हैं.

इनका गुस्सा “Physical” होने से ज्यादा “verbal” रूप में दिखाई देता है. 

जन्मांक 8 (8, 17, 26) शनि का प्रभाव

शनि ग्रह जिन्हें न्याय, कर्म और धैर्य का कारक माना जाता है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि, यह व्यक्ति को अंदर ही अंदर चीजें जमा करने की आदत देता है.

इस जन्मांक की लड़कियां फौरन गुस्सा नहीं दिखाती, बल्कि उसे दबाकर रखती हैं. लेकिन जब इनका सब्र का बांध टूटता है, तो इनकी नाराजगी काफी लंबे समय तक चलने वाली होती है. ये लोग अक्सर गुस्से के बाद सामने वाले व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं.

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28) सूर्य का प्रभाव

सूर्य का अंक 1 है, जो नेतृत्व और अंह का प्रतिनिधित्व करता है. इस जन्मांक के लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होते हैं. लेकिन जब मूलांक 1 की लड़कियों को गुस्सा आता है, तो वे अक्सर गुस्से में नियंत्रण और प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर सकती हैं. 

क्या सच में जन्मतिथि से स्वभाव तय होता है?

यह मान लेना कि, केवल जन्मतिथि से ही किसी का व्यवहार पूरी तरह तय हो जाता है, तो यह कहना पूरी तरह से गलत होगा. ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति के गुस्से पर मंगल और चंद्रमा की स्थिति का गहरा प्रभाव होता है. इसके साथ ही पारिवारिक माहौल, अनुभव और मानसिक स्थिति भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं. 

कुल मिलाकर, अंक ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव के कुछ खास पैटर्न का विश्वलेषण किया जाता है, लेकिन इसे आखिरी सच नहीं माना जा सकता. हर इंसान अलग होता है और उसका व्यवहार कई कारणों से मिलकर बनता है. इसलिए किसी को भी जन्मतिथि के आधार पर किसी को खतरनाक कहना पूर्ण रूप से गलत है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 17 Apr 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Angry Ank Shastra NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

क्या केवल जन्मतिथि से ही व्यक्ति का स्वभाव तय होता है?

नहीं, केवल जन्मतिथि से स्वभाव पूरी तरह तय नहीं होता। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, परवरिश और माहौल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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