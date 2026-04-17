Numerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जन्म तिथि के साथ परवरिश, माहौल भी स्वभाव को प्रभावित करते हैं।

Numerology: अंकशास्त्र के मुताबिक, जन्मतिथि से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कुछ खास संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन इसपर आंख बंदकर सच मान लेना गलत होगा. हर जन्मांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, और वही ग्रह व्यक्ति के व्यवहार, रिएक्शन और गुस्से के तरीके को प्रभावित करता है.

हालांकि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि, केवल जन्मतिथि ही नहीं, बल्कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, परवरिश और माहौल भी व्यक्ति के स्वभाव को तय करते हैं. आइए जानते हैं अंकशास्त्र में उन मूलांक की महिलाओं के बारे में जिन्हें काफी जल्दी गुस्सा आता है.

जन्मांक 9 (9, 18, 27) मंगल का प्रभाव

जिस भी महिला का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, मंगल ग्रह उनका स्वामी माना जाता है. मंगल जो ऊर्जा, साहस और आक्रामकता (aggression) का कारक है. ऐसे में इस अंक की महिलाओं को आमतौर पर काफी जल्दी और तेज गुस्सा आता है.

ये लोग जल्दी किसी पर भड़क जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि, इनका गुस्सा लंबे समय तक नहीं रहता. ये जितनी जल्दी नाराज होते हैं, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं.

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जन्मांक 5 (5, 14, 23) बुध का प्रभाव

बुध ग्रह जिसका संबंध बुद्धि और वाणी से है. इस जन्मांक के लोग गुस्से में शारीरिक रूप से आक्रामक नहीं होते, लेकिन इनके शब्द काफी तीखे हो सकते हैं. ये लोग गुस्से में ऐसी बातें भी बोल जाते हैं, जिससे सामने वाले को गहराई से चोट पहुंच सकती हैं.

इनका गुस्सा “Physical” होने से ज्यादा “verbal” रूप में दिखाई देता है.

जन्मांक 8 (8, 17, 26) शनि का प्रभाव

शनि ग्रह जिन्हें न्याय, कर्म और धैर्य का कारक माना जाता है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि, यह व्यक्ति को अंदर ही अंदर चीजें जमा करने की आदत देता है.

इस जन्मांक की लड़कियां फौरन गुस्सा नहीं दिखाती, बल्कि उसे दबाकर रखती हैं. लेकिन जब इनका सब्र का बांध टूटता है, तो इनकी नाराजगी काफी लंबे समय तक चलने वाली होती है. ये लोग अक्सर गुस्से के बाद सामने वाले व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं.

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28) सूर्य का प्रभाव

सूर्य का अंक 1 है, जो नेतृत्व और अंह का प्रतिनिधित्व करता है. इस जन्मांक के लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होते हैं. लेकिन जब मूलांक 1 की लड़कियों को गुस्सा आता है, तो वे अक्सर गुस्से में नियंत्रण और प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर सकती हैं.

क्या सच में जन्मतिथि से स्वभाव तय होता है?

यह मान लेना कि, केवल जन्मतिथि से ही किसी का व्यवहार पूरी तरह तय हो जाता है, तो यह कहना पूरी तरह से गलत होगा. ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति के गुस्से पर मंगल और चंद्रमा की स्थिति का गहरा प्रभाव होता है. इसके साथ ही पारिवारिक माहौल, अनुभव और मानसिक स्थिति भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं.

कुल मिलाकर, अंक ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव के कुछ खास पैटर्न का विश्वलेषण किया जाता है, लेकिन इसे आखिरी सच नहीं माना जा सकता. हर इंसान अलग होता है और उसका व्यवहार कई कारणों से मिलकर बनता है. इसलिए किसी को भी जन्मतिथि के आधार पर किसी को खतरनाक कहना पूर्ण रूप से गलत है.

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