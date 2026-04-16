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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: इन जन्म तारीखों वाली लड़कियां मनी मैनेजमेंट में माहिर! Nita Ambani हैं इसका उदाहरण

Numerology: इन जन्म तारीखों वाली लड़कियां मनी मैनेजमेंट में माहिर! Nita Ambani हैं इसका उदाहरण

Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास जन्म तारीखों वाली लड़कियां पैसों के मामले काफी स्मार्ट मानी जाती हैं. इन मूलांक की लड़कियों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और सेविंग की समझ होती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Apr 2026 09:10 AM (IST)
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  • मूलांक 4 की महिलाएं नए अवसर पहचानती हैं, खर्चे पर नियंत्रण रखें।

Numerology: हर कोई यही चाहता है कि, उसके पास पैसों की कमी न हो, बढ़े और सही समय पर काम आए. लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि, हर इंसान पैसों को संभालने में माहिर नहीं होता.

न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, जन्म तारीख से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और फैसलों को काफी हद तक प्रभावित करता है. खासतौर पर कुछ मूलांक वाली लड़कियां पैसों के मामले में काफी सुलझी और समझदार मानी जाती हैं. 

मूलांक 5

जिन भी महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23, तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. इस अंक की लड़कियां असल जीवन में काफी प्रैक्टिकली होती हैं. ये पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही जगह Invest करने पर फोकस करती हैं. इनके अंदर लॉन्ग-टर्म प्लानिंग की जबरदस्त क्षमता होती है.

ये बिना सोचे-समझे खर्च नहीं करतीं और कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचती हैं. यही कारण हैं कि, इनकी फाइनेंशियल लाइफ अक्सर फाइनेंनशियल स्टेबल रहती है. 

इसका जीता-जागता उदाहरण दीपिता पादुकोण है, जिनका जन्म 5 जनवरी को हुआ उनका मूलांक 5 है, जो बॉलीवुड की सेक्सफुल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है. दीपिका का फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी मजबूत है.

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मूलांक 8

मूलांक 8 की लड़कियां पैसा कमाने के साथ-साथ उसे बढ़ाने में भी माहिर होती हैं. ये लक्जरी चीजें पसंद करती हैं, लेकिन बिना प्लानिंग के खर्च करने से बचती हैं.

इनके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है. इस अंक की महिलाएं ऐसे फैसले लेती हैं, जिससे लगातार पैसा आते रहे. 

उदाहरण के लिए Ananya Birla (अनन्या बिरला) जिनका जन्म 17 जुलाई को हुआ और मूलांक 8 है, जो ब्रांड वैल्यू और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती हैं.

मूलांक 1

जिन भी महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 उनका मूलांक 1 होता है. इस अंक की लड़कियां पैसों के मामले में काफी स्ट्रैटिजिक होती हैं.

ये किसी भी तरह के रिस्क से नहीं डरती, लेकिन काफी कैलकुलेटेड रिस्क लेती हैं. इनके पास बिजनेस माइंड होता है और ये लंबे समय में बड़ा पैसा बनाने की क्षमता रखती हैं. 

उदाहरण के लिए Nita Ambani (नीता अंबानी) जिनका मूलांक 1 है और बिजनेस और ब्रांड डील्स के जरिए उनकी फाइनेंशियल पोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग है. 

मूलांक 4

जिन भी महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है. ये महिलाएं करियर में जल्दी नए मौके पहचान लेती हैं और पैसे कमाने के लिए नए रास्ते ढूंढ लेती हैं. 

हालांकि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इम्पल्सिव खर्च. अगर ये इसे कंट्रोल कर लें, तो इनसे ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ कोई नहीं कर सकता है.

उदाहरण के लिए Preity Zinta (प्रीति ज़िंटा) जिनका जन्म 31 जनवरी को हुआ था, उनका मूलांक 4 है. प्रीति ग्लोबल आइकन होने के साथ फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हैं. 

केवल जन्म तारीख आपको धनवान या गरीब नहीं बनाती है. ये केवल एक टेंडेंसी (रुझान) दिखाती है. असली फर्क पड़ता है आपकी आदतों, अनुशासन औ निर्णयों से.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 16 Apr 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Financial Ank Shastra WOMEN NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

किन मूलांक वाली लड़कियां पैसों के मामले में समझदार मानी जाती हैं?

मूलांक 5, 8, 1 और 4 वाली लड़कियां पैसों को लेकर काफी समझदार मानी जाती हैं। ये कमाना, निवेश करना और उसे बढ़ाना जानती हैं।

मूलांक 5 की लड़कियां पैसों को कैसे संभालती हैं?

मूलांक 5 की लड़कियां प्रैक्टिकल होती हैं और पैसा कमाने से ज्यादा सही जगह निवेश करने पर ध्यान देती हैं। वे लॉन्ग-टर्म प्लानिंग में माहिर होती हैं।

मूलांक 8 की लड़कियां धन प्रबंधन में कैसी होती हैं?

मूलांक 8 की लड़कियां पैसा कमाने और उसे बढ़ाने में माहिर होती हैं। वे लग्जरी पसंद करती हैं, पर बिना प्लानिंग के खर्च नहीं करतीं।

मूलांक 1 की लड़कियों की पैसों के प्रति क्या खासियत है?

मूलांक 1 की लड़कियां पैसों के मामले में स्ट्रैटिजिक होती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरतीं। उनमें लंबे समय में बड़ा पैसा बनाने की क्षमता होती है।

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