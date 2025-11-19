हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 Numerology Predictions: मूलांक 1 के लिए नया साल कितना बदलने वाला है? धन–करियर में क्या पड़ेगा असर!

2026 Numerology Predictions: मूलांक 1 के लिए नया साल कितना बदलने वाला है? धन–करियर में क्या पड़ेगा असर!

2026 Moolank 1 Predictions: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं. इसके बाद नया साल 2026 शुरू हो जाएगा. ऐसे में एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए साल 2026 मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

2026 Numerology 1 Predictions: नया साल हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए मौके और जीवन में बेहतर बदलाव के लिए नई दिशा लेकर आता है. साल 2026 आने में अब कुछ ही दिन बचें हैं. अंकशास्त्र के अनुसार, साल 2026 का योग (2+0+2+6=1) होता है. आइए जानते हैं मूलांक 1 वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है?

जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की (1, 10, 19 या 28) तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है.

एस्ट्रोलॉजर से जानिए मूलांक 1 के लिए 2026 कैसा रहेगा?

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, मूलांक 1 वालों के लिए साल 2026 शक्ति से भरपूर रहने वाला है. सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य ही आपके स्वामी हैं. साल 2026 आपके लिए पर्सनल ग्रोथ का साल रह सकता है.

मूलांक 1 वालों के लिए वर्ष 2026 किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए, नौकरी में नए अवसर के लिए और जितने भी रुके हुए काम हैं, सब बनते चले जाएंगे. इसके अलावा करियर में ग्रोथ के साथ, नई नौकरी और प्रमोशन के भी बेहतर योग बन रहे हैं. 

मूलांक 1 के लिए करियर प्रेडिक्शन

  • ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी के साथ ईगो क्लेश का सामना करना पड़ सकता है. 
  • करियर में नौकरी बदलाव के ऑपशन मिलेंगे, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें. 
  • अपनी स्किल के ऊपर काम करें, पर्सनल ग्रोथ का फायदा करियर में मिलेगा.

मूलांक 1 के लिए फाइनेंस प्रेडिक्शन

  • इस साल धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बचत करने पर भी ध्यान दें. 
  • ओवर इनवेस्ट करने से बचें. 

मूलांक 1 के लिए रिलेशनशिप प्रेडिक्शन

पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर टकराव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि रिश्ते में सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी. 

मूलांक 1 के लिए हेल्थ प्रेडिक्शन

मूलांक 1 वालों के लिए साल 2026 में हेल्थ का विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

मूलांक 1 वालों के लिए उपाय

सूर्य आपका स्वामी हैं, और साल 2026 का जोड़ भी 1 है. ऐसे में सूर्य की उग्र ऊर्जा को शांत करने और सूर्य को मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह ऊं सूर्याय नम: मंत्र का जाप करें. इसके अलावा नियमित रूप से सूर्य भगवान को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 19 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Numerology Predictions NUMEROLOGY Moolank

Frequently Asked Questions

मूलांक 1 वालों के लिए 2026 के लिए क्या उपाय हैं?

सूर्य की ऊर्जा को शांत करने के लिए रोजाना 'ऊँ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं।

