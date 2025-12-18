Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास जन्म संख्या में जन्म लेने वाले जातकों की सुरक्षा दैवीय शक्तियों द्वारा किया जाता है. ये दिव्य शक्तियां कोई भी हो सकती हैं, इसमें पूर्वज, कुल देवता-देवी या वे भगवान जिनकी पूजा वो अक्सर करते हैं.

यह साफ है कि, वे किसी अलौकिक शक्तियों के संरक्षण में होते हैं. यदि किसी व्यक्ति पर काला जादू, टोने-टोटके और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो अलौकिक शक्तियां उनसे लड़ती हैं और बुरी नजर से सुरक्षा प्रदान करती हैं.

अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं हैं. आपको उन दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी अधिक से अधिक पूजा करनी चाहिए और उनके प्रति सम्मान व कृतज्ञता की भावना रखें. आइए जानते हैं इन मूलांकों के बारे में.

मूलांक 1, 10, 19, 28

जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19,28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. इस अंक के जातकों पर आध्यात्मिक संरक्षण और दैवीय शक्तियों का प्रभाव रहता है. इसका अनुभव वे अपने चलने के तरीके और बोलने पर दूसरों की प्रतिक्रिया से किया जा सकता है.

इनमें एक अलग तरह की आभा और पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसके कारण लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं और जलते भी हैं. मूलांक 1 के जातक दैवीय शक्तियों के संरक्षण से कठिन परिस्थितियों में भी बच निकलते हैं.

मूलांक 2, 11, 20, 29

मूलांक 2 वालों पर चंद्र ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है, जो जल तत्व की राशि है. इन लोगों का मार्गदर्शन विशेष तौर पर उनके शासक ग्रह चंद्रमा के द्वारा किया जाता है, जिसका संबंध मन से होता है. मूलांक 2 के जातकों पर शिव की ऊर्जा और संरक्षण रहता है. इसी कारण ये लोग अपने मुश्किल समय में भी बच निकलते हैं.

मूलांक 9,18, 27

मूलांक 9 के जातकों का स्वामी मंगल ग्रह होता है. इस जातक के लोग शक्ति, साहस और सामर्थ्य से भरपूर होते हैं. इन लोगों को भी अलौकिक शक्तियों का संरक्षण प्राप्त होता है, जो उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाने का काम करती है. दिव्य शक्तियों से मिली ऊर्जा के कारण नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होती है.

मूलांक 7, 16, 25

इन तिथियों पर जन्म लेने वाले जातकों पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, जो एक छाया ग्रह भी है, जिसे एकांत, रहस्य और अंतर्ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं. मूलांक 7 के जातक दिव्य रहस्यमयी ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों से बचाव करती है.

अपनी अंतरात्मा की पुकार के कारण वे भौतिक दुनिया की तुलना में आध्यात्मिक जगत की ओर अधिक झुकाव रखते हैं.