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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रMulank 2 Predictions: मूलांक 2 वालों के लिए अप्रैल का महीना इमोशनल उतार-चढ़ाव और नए अवसर से भरा! जानें उपाय?

Mulank 2 Predictions: मूलांक 2 वालों के लिए अप्रैल का महीना इमोशनल उतार-चढ़ाव और नए अवसर से भरा! जानें उपाय?

Numerology Predictions 2026: अंकशास्त्र में मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है. जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन्हें जानना चाहिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा होगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 28 Mar 2026 02:55 PM (IST)
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Mulank 2 Numerology Predictions for April 2026: अप्रैल का महीना मूलांक 2 वालों के लिए इमोशनली उतार-चढ़ाव वाला रहने वाला है. इस दौरान जीवन में नए अवसर भी प्राप्त होंगे. इस हफ्ते आपको मन और परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है.

चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी, लेकिन सही दिशा में कोशिश करने पर आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं. 

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करियर और नौकरी

इस महीने कार्यक्षेत्र में आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है. काम का दबाव बढ़ने की उम्मीद है. कुछ मामलों में वर्कलोड बढ़ने के साथ नई चीजों पर काम करने का मौका मिल सकता है. अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो बॉस या सीनियर्स के साथ अपने संबंध को मजबूत रखें. अप्रैल का आधा महीना बीतने के बाद स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. 

व्यापार और धन

व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना मिला-जुला रह सकता है. बिजनेस में बड़े निवेश से बचने की सलाह, खासकर महीने की शुरुआत में ऐसा करने से बचें.

धन के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहद जरूरी है. महीने के अंत तक कोई छोटा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, जो आपकी स्थिति को थोड़ा संभाल सकती है. 

प्यार और परिवार

मूलांक 2 वालों के लिए अप्रैल का महीना प्यार और परिवार के लिहाज से भावनात्मक रहने वाला है. छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने की आदत रिश्तों को प्रभावित कर सकती है.

जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना काफी जरूरी है. वहीं, प्रेम संबंधों में भी धैर्य बनाए रखें. अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. 

सेहत

सेहत के लिहाज से यह महीना सामान्य रहने वाला है, लेकिन मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है. नींद की कमी और चिंता जैसी समस्याएं सता सकती हैं.

योग, मेडिटेशन और नियमित दिनचर्चा अपनाने से आप खुद को संतुलित रख सकते हैं. खानपान का विशेष ध्यान रखें. 

शिक्षा और करियर ग्रोथ

छात्रों के लिए यह महीना मेहनत भरा रहने वाला है. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है. प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है. 

मूलांक 2 वालों के लिए उपाय और सलाह

इस महीने आपको चंद्रमा मजबूत करने से जुड़ा उपाय करना चाहिए. सोमवार के दिन व्रत रखना और सफेद कपड़े या चावल का दिन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

अपनी भावनाओं को काबू में रखें और फैसले सोच-समझकर लेना फायदेमंद साबित होगा.

कुल मिलाकर अप्रैल का महीना मूलांक 2 वालों के लिए संतुलन और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. अगर आप अपने मन को स्थिर रखते हैं और सोच-समझकर कदम उठाते हैं, तो चुनौतियों के बीच भी आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Mulank 2 Ank Shastra NUMEROLOGY
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