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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी

भारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी

सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को खुली चिट्ठी लिखी गई है. इसमें रिश्ते सामान्य करने, एयरस्पेस खोलने और वीजा सर्विस को शुरू करने की मांग की गई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Jul 2026 01:11 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से सामान्य हों, इसको लेकर दोनों देशो के 100 से ज्यादा बड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है. इसमें मांग की गई है कि दोनों देशों के बीच टेंशन खत्म हो और वीजा सर्विस फिर से शुरू की जाए. इसके अलावा एयरस्पेस को भी दोबारा खोलने की मांग की गई है. इस चिट्ठी में फारुक अब्दुल्ला और मनोज झा समेत 117 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. 

सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को खुली चिट्ठी लिखी गई है. इसमें भारत-पाकिस्तान के बीच संरचित वार्ता, पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और लोगों के आपसी संपर्क फिर शुरू करने की मांग है. इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक आवाजाही को बढ़ावा देने की भी अपील की गई है. 

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भारत की ओर से किसने किए साइन?

भारत की ओर से इस चिट्ठी में फारुक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारुक, महबूबा मुफ़्ती, मनोज झा और हुमायूं कबीर समेत 61 हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं. इस चिट्ठी में नेताओं ने डिजिटल फॉर्मेट में हस्ताक्षर किया है.

पाकिस्तान की ओर से इन हस्तियों ने किया हस्ताक्षर

इस मुहिम में पाकिस्तान की तरफ से 56 प्रमुख हस्तियों ने खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. इसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, नेशनल असेंबली के सदस्य इस्फनयार भंडारा और परमाणु वैज्ञानिक परवेज हूदभॉय हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल हैं. 

भारत-PAK सरकार से क्या हैं मांगें?

-दोनों देशों के बीच जारी तनाव को खत्म किया जाए और बातचीत बहाल हो.
-दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की दोबारा नियुक्ति की मांग.
- भारत-पाकिस्तान के बीच सामान्य हो वीजा सर्विस
- दोनों देशों का एयरस्पेस दोबारा खोला जाए. 
-धार्मिक और सांस्कृतिक आवाजाही को बढ़ावा दिया जाए.
-जम्मू-कश्मीर पर फिर से बातचीत की जाए.
- 2004 और 2007 की समग्र वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Jul 2026 12:39 PM (IST)
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