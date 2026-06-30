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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोJuly Numerology 2026: जुलाई में इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, जानिए किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

July Numerology 2026: जुलाई में इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, जानिए किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

July Numerology 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार जुलाई 2026 का महीना किन मूलांक वालों के लिए शुभ रहेगा और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? जानिए संक्षिप्त भविष्यफल.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 05:39 PM (IST)
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July Numerology 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार जुलाई 2026 का महीना कई मूलांक वालों के लिए नए अवसर, धन लाभ और करियर में सफलता लेकर आ सकता है. वहीं कुछ लोगों को खर्च, तनाव और निर्णय लेने में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं जुलाई का महीना किस मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है.

इन मूलांक वालों की चमक सकती है किस्मत

मूलांक 1

इस महीने करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

मूलांक 3

भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. शिक्षा, नौकरी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सम्मान भी बढ़ेगा.

मूलांक 6

जुलाई प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों के लिए शुभ माना जा रहा है. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश से भी फायदा होने की संभावना है.

मूलांक 9

लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. करियर में प्रगति होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

इन मूलांक वालों को रहना होगा सावधान

मूलांक 2

भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.

मूलांक 4

यह महीना मिला-जुला रहने वाला है. मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे. नई योजनाओं पर सोच-समझकर आगे बढ़ें.

मूलांक 5

काम का दबाव बढ़ सकता है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें.

मूलांक 7

मानसिक तनाव और उलझन महसूस हो सकती है. धैर्य रखें और विवादों से दूर रहें. किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

मूलांक 8

धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. नौकरी और व्यापार में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. बेवजह के खर्चों से बचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 30 Jun 2026 05:39 PM (IST)
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Numerology Predictions NUMEROLOGY Numerology 2026 July Numerology 2026 Numerology July 2026
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