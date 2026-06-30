July Numerology 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार जुलाई 2026 का महीना कई मूलांक वालों के लिए नए अवसर, धन लाभ और करियर में सफलता लेकर आ सकता है. वहीं कुछ लोगों को खर्च, तनाव और निर्णय लेने में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं जुलाई का महीना किस मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है.

इन मूलांक वालों की चमक सकती है किस्मत

मूलांक 1

इस महीने करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

मूलांक 3

भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. शिक्षा, नौकरी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सम्मान भी बढ़ेगा.

मूलांक 6

जुलाई प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों के लिए शुभ माना जा रहा है. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश से भी फायदा होने की संभावना है.

मूलांक 9

लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. करियर में प्रगति होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

इन मूलांक वालों को रहना होगा सावधान

मूलांक 2

भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.

मूलांक 4

यह महीना मिला-जुला रहने वाला है. मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे. नई योजनाओं पर सोच-समझकर आगे बढ़ें.

मूलांक 5

काम का दबाव बढ़ सकता है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें.

मूलांक 7

मानसिक तनाव और उलझन महसूस हो सकती है. धैर्य रखें और विवादों से दूर रहें. किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

मूलांक 8

धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. नौकरी और व्यापार में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. बेवजह के खर्चों से बचें.

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