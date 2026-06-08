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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: भाग्यांक 11, 22 या 33 वालों में होती हैं ये खास खूबियां, जानें क्या कहते हैं अंक ज्योतिष

Numerology: भाग्यांक 11, 22 या 33 वालों में होती हैं ये खास खूबियां, जानें क्या कहते हैं अंक ज्योतिष

Numerology: क्या आपकी जन्मतिथि से भाग्यांक 11, 22 या 33 निकलता है? जानें इन्हें मास्टर नंबर क्यों कहा जाता है, ये आपके व्यक्तित्व, करियर और जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या संकेत देते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 08 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Numerology: अंक ज्योतिष में हर अंक का अपना महत्व होता है. हमारी जन्मतिथि में छिपे अंक हमारे स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा के बारे में कई संकेत देते हैं. इनमें भाग्यांक (Destiny Number) एक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है.

भाग्यांक की गणना जन्मतिथि के आधार पर की जाती है. सामान्य रूप से भाग्यांक 1 से 9 तक होते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में 11, 22 और 33 को विशेष दर्जा दिया गया है. इन्हें "मास्टर नंबर" कहा जाता है. ये अंक साधारण संख्याओं की तुलना में अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली माने जाते हैं. अगर किसी इंसान का भाग्यांक 11, 22 या 33 निकलता है तो उसे आगे जोड़कर एक अंक में नहीं कर जाता है, बल्कि उसी तरह में रखा जाता है.

 भाग्यांक क्या बताता है?

भाग्यांक व्यक्ति के जीवन के मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है. यह बताता है कि व्यक्ति की ताकत क्या है, उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उसके जीवन में कौन-कौन से अवसर आ सकते हैं. यह अंक व्यक्ति के सपनों, लक्ष्यों और जीवन के रास्ते को समझने में मदद करता है.

भाग्यांक निकालने का तरीका:

मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है- 02-09-1964

02 + 09 + 1964 = 1975

1 + 9 + 7 + 5 = 22

भाग्यांक = 22

यहां 22 एक मास्टर नंबर है, इसलिए इसे आगे जोड़कर 4 नहीं बनाया जाता.

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भाग्यांक 11 का महत्व

भाग्यांक 11 को प्रेरणा और आध्यात्मिकता का अंक माना जाता है. ऐसे लोग काफी संवेदनशील और रचनात्मक होते हैं. इनके पास मजबूत अंतर्ज्ञान यानी छठी इंद्रिय(Sixth Sense) होती है, जिससे ये कई बार सही फैसले लेने में सफल रहते हैं.

ये लोग दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास करते हैं. कई बार भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होने के कारण इन्हें मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है.

 भाग्यांक 22 का महत्व

भाग्यांक 22 को "मास्टर बिल्डर" कहा जाता है. इस अंक वाले लोग बड़े सपने देखने के साथ-साथ उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं. ये लोग व्यावहारिक सोच रखते हैं और योजनाओं को सफल बनाने में माहिर होते हैं.

नेतृत्व, प्रबंधन और बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने में ये लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. मेहनत और सही योजना के दम पर ये बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

 भाग्यांक 33 का महत्व

भाग्यांक 33 को प्रेम, सेवा और करुणा का प्रतीक कहा जाता है. इस अंक वाले लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं. इनके अंदर लोगों की भावनाओं को समझने और उनकी सहायता करने की विशेष क्षमता होती है.

भाग्यांक 33 वाले व्यक्तियों में गहरी सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना होती है. वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता रखते हैं.

 क्यों खास माने जाते हैं मास्टर नंबर?

11, 22 और 33 को मास्टर नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विशेष ऊर्जाशैली और क्षमता होने की मान्यता है. ये अंक केवल व्यक्ति की सफलता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और दूसरों के जीवन पर भी पॉजिटिव प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं.

अगर आपका भाग्यांक 11, 22 या 33 है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार आपके भीतर कुछ खास गुण और संभावनाएं हो सकती हैं. सही दिशा में मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Bhagyank Destiny Number Master Number
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