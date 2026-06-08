Numerology: अंक ज्योतिष में हर अंक का अपना महत्व होता है. हमारी जन्मतिथि में छिपे अंक हमारे स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा के बारे में कई संकेत देते हैं. इनमें भाग्यांक (Destiny Number) एक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है.

भाग्यांक की गणना जन्मतिथि के आधार पर की जाती है. सामान्य रूप से भाग्यांक 1 से 9 तक होते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में 11, 22 और 33 को विशेष दर्जा दिया गया है. इन्हें "मास्टर नंबर" कहा जाता है. ये अंक साधारण संख्याओं की तुलना में अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली माने जाते हैं. अगर किसी इंसान का भाग्यांक 11, 22 या 33 निकलता है तो उसे आगे जोड़कर एक अंक में नहीं कर जाता है, बल्कि उसी तरह में रखा जाता है.

भाग्यांक क्या बताता है?

भाग्यांक व्यक्ति के जीवन के मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है. यह बताता है कि व्यक्ति की ताकत क्या है, उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उसके जीवन में कौन-कौन से अवसर आ सकते हैं. यह अंक व्यक्ति के सपनों, लक्ष्यों और जीवन के रास्ते को समझने में मदद करता है.

भाग्यांक निकालने का तरीका:

मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है- 02-09-1964

02 + 09 + 1964 = 1975

1 + 9 + 7 + 5 = 22

भाग्यांक = 22

यहां 22 एक मास्टर नंबर है, इसलिए इसे आगे जोड़कर 4 नहीं बनाया जाता.

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भाग्यांक 11 का महत्व

भाग्यांक 11 को प्रेरणा और आध्यात्मिकता का अंक माना जाता है. ऐसे लोग काफी संवेदनशील और रचनात्मक होते हैं. इनके पास मजबूत अंतर्ज्ञान यानी छठी इंद्रिय(Sixth Sense) होती है, जिससे ये कई बार सही फैसले लेने में सफल रहते हैं.

ये लोग दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास करते हैं. कई बार भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होने के कारण इन्हें मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है.

भाग्यांक 22 का महत्व

भाग्यांक 22 को "मास्टर बिल्डर" कहा जाता है. इस अंक वाले लोग बड़े सपने देखने के साथ-साथ उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं. ये लोग व्यावहारिक सोच रखते हैं और योजनाओं को सफल बनाने में माहिर होते हैं.

नेतृत्व, प्रबंधन और बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने में ये लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. मेहनत और सही योजना के दम पर ये बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

भाग्यांक 33 का महत्व

भाग्यांक 33 को प्रेम, सेवा और करुणा का प्रतीक कहा जाता है. इस अंक वाले लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं. इनके अंदर लोगों की भावनाओं को समझने और उनकी सहायता करने की विशेष क्षमता होती है.

भाग्यांक 33 वाले व्यक्तियों में गहरी सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना होती है. वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता रखते हैं.

क्यों खास माने जाते हैं मास्टर नंबर?

11, 22 और 33 को मास्टर नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विशेष ऊर्जाशैली और क्षमता होने की मान्यता है. ये अंक केवल व्यक्ति की सफलता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और दूसरों के जीवन पर भी पॉजिटिव प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं.

अगर आपका भाग्यांक 11, 22 या 33 है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार आपके भीतर कुछ खास गुण और संभावनाएं हो सकती हैं. सही दिशा में मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

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