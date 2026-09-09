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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: क्या आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है? जानें शनि का आप पर क्या है गुप्त प्रभाव

Numerology: क्या आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है? जानें शनि का आप पर क्या है गुप्त प्रभाव

जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है? आपका मूलांक 8 है जिसके स्वामी शनि हैं. शुरुआती जीवन में संघर्ष जरूर रहता है, पर 35 की उम्र के बाद शनि छप्परफाड़ सफलता और अकूत धन देते हैं. जानिए शनि का गुप्त प्रभाव!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 09 Sep 2026 06:34 PM (IST)
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अगर आपका या आपके किसी अपने का जन्म महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार आपका मूलांक 8 बनता है. 17 (1+7=8) और 26 (2+6=8) का जोड़ भी आठ ही आता है. इस अंक के स्वामी न्यायप्रिय और कर्मफल दाता शनि देव हैं.

शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनि बिगाड़ते नहीं, बल्कि इंसान को तराशकर कुंदन बनाते हैं. आइए जानते हैं शनि देव का आपके जीवन पर क्या गुप्त असर पड़ता है.

बाहर से नारियल जैसे सख्त, अंदर से बेहद भावुक

मूलांक 8 के जातकों की सबसे बड़ी खासियत होती है इनका शांत और गंभीर स्वभाव. बाहर से देखने पर ये थोड़े सख्त, कम बोलने वाले और कभी-कभी घमंडी लग सकते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत नर्म दिल और संवेदनशील होते हैं. ये लोग 'शॉर्टकट' के बजाय अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं. इन्हें दिखावा और झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं होती. इनकी भावनाएं समझना आसान नहीं होता, इसलिए इनके दोस्त कम होते हैं, पर जो होते हैं वे बेहद वफादार होते हैं.

शनि का सबसे बड़ा गुप्त असर, देर से लेकिन स्थायी कामयाबी

शनि को ज्योतिष में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है. यही वजह है कि 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के जीवन में सफलता देर से कदम चूमती है.

शुरुआती संघर्ष: 30 से 32 वर्ष की उम्र तक इन्हें हर कदम पर रुकावटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कई बार बनते काम अंतिम समय पर अटक जाते हैं.

35 के बाद चमकता है भाग्य: जैसे ही ये उम्र के 35वें पड़ाव को पार करते हैं, इनकी किस्मत तेजी से पलटी मारती है.

लंबी चलने वाली शोहरत: शनि जब देते हैं, तो छप्पर फाड़कर देते हैं. देर से मिलने के बावजूद इनकी पद-प्रतिष्ठा, पैसा और कामयाबी जिंदगी भर साथ निभाती है.

भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

शनि कर्म के देवता हैं, इसलिए इन तारीखों पर जन्मे लोगों को अपने आचरण पर खास ध्यान देना होता है:

शॉर्टकट और बेईमानी से दूरी: किसी के साथ धोखा, छल या किसी मजदूर/कमजोर का हक मारना इन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

अकेलापन और ओवरथिंकिंग: जरूरत से ज्यादा सोचना इन्हें डिप्रेशन में डाल सकता है, इसलिए परिवार और दोस्तों से बातचीत बनाए रखें.

जिद्दी स्वभाव: अपने जिद्दीपन और गुस्से पर काबू रखें, वरना कई अच्छे रिश्ते टूट सकते हैं.

शनि कृपा पाने के बेहद आसान उपाय

  • अगर आपके जीवन में रुकावटें जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं, तो कुछ आसान नियम अपनाएं:
  • हर शनिवार किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या काले कंबल/छाते का दान करें.
  • शनिवार शाम पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं.
  • प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे शनि से जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है.
  • अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और सफाईकर्मियों का हमेशा सम्मान करें.
  • शनि का प्रभाव आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में शामिल करने के लिए होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:34 PM (IST)
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