Ank Rashifal 15 June 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक का विशेष महत्व होता है. किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्मतिथि (Date of Birth) के अंकों को जोड़कर निकाला जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1+5 = 6 होगा.

15 जून 2026, सोमवार के दिन का दैनिक मूलांक 6 (1+5=6) है, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं. वहीं आज की पूरी तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक (Life Path Number) 8 (1+5+0+6+2+0+2+6 = 26 = 2+6 = 8) है, जिसके स्वामी शनि देव हैं.

आइए जानते हैं अंकशास्त्रीय गणना के अनुसार आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, लव लाइफ, धन और सेहत के लिहाज से सोमवार का दिन कैसा रहेगा.

मूलांक 1 (Mulaank 1) जन्मतिथि: 1, 10, 19 या 28 तारीख

मूलांक 1 के जातकों के लिए 15 जून 2026, सोमवार का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills) को साबित करने का बेहतरीन अवसर लेकर आया है. ऑफिस में आज आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.

बिजनेस या नौकरी में कोई भी बड़ा फैसला लेते समय सहकर्मियों या अपनी टीम के सुझावों को नजरअंदाज करने से बचें, क्योंकि आपका अत्यधिक आक्रामक या अड़ियल रवैया बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे, बशर्ते आप बातचीत के दौरान अपने अहंकार (Ego) को बीच में न आने दें.

सेहत के लिहाज से काम का दबाव मानसिक तनाव दे सकता है, इसलिए समय-समय पर छोटे ब्रेक लें और खुद को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें.

आज आपके लिए मैरून और गोल्डन रंग भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 2 (Mulaank 2) जन्मतिथि: 2, 11, 20 या 29 तारीख

मूलांक 2 के जातकों के लिए सोमवार का दिन करियर और बिजनेस के मामले में बेहद अनुकूल रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ चल रहे पुराने मतभेद या गलतफहमियां आज समाप्त हो जाएंगी.

व्यापारिक क्षेत्र में आपकी कूटनीतिक (Diplomatic) और व्यावहारिक सोच किसी बड़ी और फायदेमंद डील को फाइनल करवाने में मदद करेगी.

प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में आज आप थोड़े अधिक भावुक और संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि अपने पार्टनर पर अपनी इच्छाएं न थोपें और उन्हें थोड़ा व्यक्तिगत स्पेस दें.

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है, लेकिन मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको सुबह योग या प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए.

आज आपके लिए क्रीम और सफेद रंग का उपयोग करना लाभदायक रहेगा.

मूलांक 3 (Mulaank 3) जन्मतिथि: 3, 12, 21 या 30 तारीख

मूलांक 3 के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता (Creativity) और नई संभावनाओं से भरा रहेगा, विशेषकर जो लोग कला, लेखन, डिजाइनिंग या आईटी फील्ड से जुड़े हैं. आपके दिमाग में आने वाले यूनीक आइडियाज को आज कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

आज के दिन की गई वित्तीय प्लानिंग या निवेश से जुड़े फैसले भविष्य में आपको बड़ा आर्थिक लाभ (Financial Gain) दे सकते हैं.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन की बात करें तो आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा; शाम को दोस्तों या करीबियों के साथ किसी गेट-टुगेदर या सोशल इवेंट में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा; लगातार कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने से पीठ दर्द या आंखों में भारीपन की समस्या हो सकती है.

आज पीला और केसरिया रंग आपके लिए शुभ साबित होगा.

मूलांक 4 (Mulaank 4) जन्मतिथि: 4, 13, 22 या 31 तारीख

मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का दिन अपने सभी पेंडिंग कार्यों और अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. ऑफिस में आपका कड़ा अनुशासन, लॉयल्टी और लगातार मेहनत करने की आदत वरिष्ठ अधिकारियों को बेहद प्रभावित करेगी, जिससे आने वाले समय में आपके प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति आज स्थिर बनी रहेगी, लेकिन वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना आपके लिए आज सबसे बड़ी चुनौती होगी. काम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण घर-परिवार की छोटी-मोटी खुशियों या जीवनसाथी की जरूरतों को नजरअंदाज न करें, अन्यथा घरेलू माहौल में तनाव बढ़ सकता है.

सेहत के मोर्चे पर आज पेट से जुड़ी समस्याएं या अपच आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बाहर के तैलीय और मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

आज आपके लिए लाइट ब्लू और सिल्वर रंग विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे.

मूलांक 5 (Mulaank 5) जन्मतिथि: 5, 14 या 23 तारीख

मूलांक 5 के जातकों के मन में आज करियर को लेकर कुछ नया करने, नौकरी बदलने या नया व्यापार शुरू करने के विचार आ सकते हैं.

अंक ज्योतिष की सलाह है कि आज जल्दबाजी या किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा निर्णय न लें; सबसे पहले हाथ में मौजूद पुराने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करें. आज के दिन शेयर बाजार या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश (Risky Investments) से दूर रहना ही आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेहतर होगा.

लव लाइफ में अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर संशय या गलतफहमी है, तो हिचकिचाने के बजाय खुलकर बातचीत (Clear Communication) करें, संवाद से ही रास्ते आसान होंगे.

सेहत के लिहाज से आज आपको मानसिक थकान और अनिद्रा (Insomnia) की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के बाद पर्याप्त आराम करना न भूलें.

आज आपके लिए हरा और पेस्टल शेड्स भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 6 (Mulaank 6) जन्मतिथि: 6, 15 या 24 तारीख

मूलांक 6 के जातकों के लिए 15 जून 2026 का दिन अत्यंत भाग्यशाली और सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि आज का दैनिक मूलांक भी 6 ही है.

मीडिया, ग्लैमर, फैशन और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज आगे बढ़ने के कई सुनहरे और नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार में आज आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए यह सोमवार बेहतरीन साबित होगा; सिंगल जातकों के जीवन में किसी दिलचस्प व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, वहीं विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ रोमांटिक डिनर या शॉपिंग पर जा सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में काम का बोझ खुद पर ज्यादा न लें और जिम्मेदारियों को टीम के साथ डेलिगेट करना सीखें.

स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा, बस अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और स्किन केयर पर थोड़ा ध्यान दें.

आज गुलाबी और चमकीला सफेद रंग आपके लिए सर्वोत्तम है.

मूलांक 7 (Mulaank 7) जन्मतिथि: 7, 16 या 25 तारीख

मूलांक 7 के जातकों के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण (Self-Analysis) और किसी गंभीर विषय पर गहराई से विचार करने का है. रिसर्च, एनालिसिस, कोडिंग या टेक्निकल फील्ड से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन करियर में प्रगति लेकर आएगा.

व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज कोई भी नया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ना बेहद जरूरी है. बातचीत के दौरान अपनी बात को पूरी स्पष्टता के साथ रखें ताकि कोई व्यावसायिक कन्फ्यूजन न पैदा हो.

आज आप स्वभाव से थोड़े अंतर्मुखी (Introvert) रह सकते हैं और अकेले समय बिताना पसंद करेंगे; पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी न हो, इसलिए उन्हें अपनी मानसिक स्थिति के बारे में पहले ही प्यार से बता दें.

सेहत के मामले में अत्यधिक सोचने (Overthinking) के कारण शाम को सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या उभर सकती है.

आज आपके लिए लाइट ग्रे और ऑफ-व्हाइट रंग शुभ रहेंगे.

मूलांक 8 (Mulaank 8) जन्मतिथि: 8, 17 या 26 तारीख

मूलांक 8 के जातकों के लिए आज का दिन करियर और आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता दिलाने वाला साबित होगा, क्योंकि आज की तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक भी 8 है. आज आपको बिजनेस में सही निर्णय लेने में मदद करेगी; विशेषकर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले आज आपके पक्ष में रहेंगे.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता से ज्यादा काम का वादा (Overcommitment) करने से बचना चाहिए, अन्यथा समय पर काम पूरा न होने से तनाव बढ़ सकता है.

व्यस्त दिनचर्या के बावजूद परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, जिससे पारिवारिक रिश्ते और भी मजबूत और गहरे होंगे.

सेहत के लिहाज से आज आपको हड्डियों, घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए भारी एक्सरसाइज के बजाय हल्की स्ट्रेचिंग करें.

आज आपके लिए गहरा नीला और पर्पल रंग भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 9 (Mulaank 9) जन्मतिथि: 9, 18 या 27 तारीख

मूलांक 9 के जातकों के लिए सोमवार का दिन नई ऊर्जा, उत्साह और एक फ्रेश स्टार्ट (नई शुरुआत) का संकेत दे रहा है. अतीत की असफलताओं, कड़वी यादों या ऑफिस की पुरानी गॉसिप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का यह बिल्कुल सही समय है.

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा और काम के प्रति लगन को देखकर सहकर्मी और जूनियर्स आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी मदद करेंगे. हालांकि, जोश और एक्साइटमेंट में आकर कोई भी ऐसा रिएक्टिव फैसला न लें जिसके लिए बाद में पछताना पड़े; अपने गुस्से पर काबू रखें.

लव लाइफ में आज पुराना मनमुटाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में नया रोमांच और आपसी तालमेल देखने को मिलेगा. शारीरिक रूप से आज आप काफी एक्टिव और फिट महसूस करेंगे; इस हाई-एनर्जी का सही इस्तेमाल करने के लिए जिम, मॉर्निंग वॉक या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

आज आपके लिए लाल और नारंगी रंग बेहद शुभ रहेंगे.

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