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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 15 June 2026: गाड़ी चलाते समय मेष और वृश्चिक राशि वाले बरतें विशेष सावधानी, जानें सोमवार का राहुकाल समय और कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 15 June 2026: गाड़ी चलाते समय मेष और वृश्चिक राशि वाले बरतें विशेष सावधानी, जानें सोमवार का राहुकाल समय और कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal, 15 June 2026: सोमवार को सोमवती अमावस्या व भद्र राजयोग से वृषभ, मिथुन और सिंह सहित 2 राशियों की खुलेगी लॉटरी. जानें शुभ चौघड़िया मुहूर्त, राहुकाल और मेष से मीन तक, कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 15 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पवित्र देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि रहेगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी. कल शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल सुबह 08:41 के बाद वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य देव पहले से ही विराजमान हैं.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल सोमवार का दिन ग्रहों के महासंयोग के लिहाज से बेहद खास है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ शूल योग और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है. सूर्य के मिथुन राशि में होने से कई जातकों को करियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल सोमवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या, इसके बाद प्रतिपदा तिथि.
  • नक्षत्र: शाम 07:08 तक मृगशिरा, इसके बाद पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.
  • चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे.
  • शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें).
  • शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने भाई-बंधुओं और रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए. शूल और गण्ड योग के प्रभाव से आपके इकोनॉमिक मैटर्स (आर्थिक मामलों) में बड़ा सुधार आएगा, जिससे बिजनेस में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी.

बिजनेस: व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए कल नेटवर्किंग पर विशेष ध्यान दें; बड़ी कॉन्प्रेंस और नेटवर्किंग इवेंट्स (Networking Events) में हिस्सा लें. भाग्य और कर्म के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से सफलता जल्दी हासिल होगी. कस्टमर रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए पुराने क्लाइंट्स को थैंक यू मैसेज या डिस्काउंट कूपन भेजें.

करियर: कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने से सारे कार्य समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोग मानसिक रूप से तैयार रहें, ऑफिस में सीनियर्स और बॉस के साथ आपकी कोई बड़ी रणनीतिक मीटिंग हो सकती है, जहां आपके काम की तारीफ होगी.

लव व छात्र: सूर्य के मिथुन राशि में होने से मैरिड लाइफ में कोई सुखद समाचार मिल सकता है, अविवाहितों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी. छात्र और खिलाड़ी टाइम मैनेजमेंट से अपने फील्ड में बेहतर रिजल्ट हासिल करेंगे.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 7

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको फाइनेंस (वित्तीय मामलों) से बड़ा लाभ होगा. सूर्य के द्वितीय भाव में होने से व्यापारियों के लिए कल का दिन काफी शानदार रहने वाला है. ग्रह स्थिति पक्ष में होने से आपकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी.

बिजनेस: अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं या किसी बड़े इन्वेस्टर से ऑफर (Investor Offer) मिल रहा है, तो इस पर ज्यादा सोच-विचार न करें, डील फाइनल करें. बिजनेस के पुराने गिरते ग्राफ को लेकर परेशान होने के बजाय काम को ठीक करने पर फोकस करें.

करियर: वाशि योग के प्रभाव से कल का दिन कोई नया टेक प्रोजेक्ट शुरू करने, वेबसाइट बनाने, ऐप डिजाइन करने या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बेस्ट है; यही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे की जान (Resume Enhancement) बनेंगे. ऑफिस के इनोवेशन चैलेंज में आप शाइन करेंगे. वर्कलोड अधिक रहेगा.

सावधान: छात्र और खिलाड़ी कल ज्यादा उत्साहित होकर जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन न लें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं. लव लाइफ में मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे दिन खुनुमा बीतेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 1

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके उत्साह और एंथूज़ियाज़्म (Enthusiasm) में जबरदस्त डेवलपमेंट होगा. ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स स्टार्टअप (E-commerce Business) चलाने वालों को कल कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है; ग्राहकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी.

बिजनेस: पिछले कई दिनों से जो महत्वपूर्ण लीड्स जनरेट नहीं हो पा रही थीं, कल वे अचानक कनवर्ट हो सकती हैं. बिजनेस में कल आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, जो फ्यूचर में बेहद फायदेमंद साबित होंगे. बिजनेस पार्टनर की मजबूत पहचान से बड़े ऑर्डर्स हाथ लगेंगे.

करियर: शूल और गण्ड योग के बनने से वर्कप्लेस का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा, जिससे काम में आपका पूरा मन लगेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में बड़े बदलाव की स्थिति बन रही है; मार्केट से न्यू जॉब ऑफर्स (New Job Offers) प्राप्त होंगे, जिससे जॉब बदलने का विचार मजबूत होगा.

सावधान: होम अप्लायंसेज या गैजेट्स पर पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कल बिल्कुल जल्दबाजी न दिखाएं, वरना गलत सामान आने या ऑनलाइन ठगी (Cyber Fraud) का शिकार होने की आशंका है. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट वायरल होगी.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए कानूनी दांव-पेंच और नियमों को सीखने की जरूरत है. बिजनेसमैन के लिए कल का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा, कई मोर्चों पर अचानक चुनौतियां आ सकती हैं; धैर्य रखें तो सब संभल जाएगा.

बिजनेस: व्यापार में कल किसी भी प्रकार की केयरलेसनेस (लापरवाही) आपको बहुत भारी वित्तीय नुकसान करवा सकती है. कल किसी भी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूरियां बनाए रखें और सही समय का इंतजार करें.

करियर: सूर्य के द्वादश भाव में होने से वर्कप्लेस पर अचानक काम की अधिकता रहेगी, जिससे आपके रूटीन में कुछ उथल-पुथल हो सकती है, अलर्ट रहकर काम करें. अनएक्सपेक्टेड खर्चों (अचानक आए खर्चों) के चलते नौकरीपेशा लोगों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस गॉसिप से दूर रहें.

सावधान: मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पर्सन (बाहरी व्यक्ति) के हस्तक्षेप की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है; मन में पार्टनर के प्रति कोई शंका न पनपने दें. करियर चॉइस और कंफ्यूजन को लेकर छात्र कल थोड़े परेशान रह सकते हैं.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए. सुनफा योग के होने से छात्र, कलाकार और खिलाड़ियों के लिए कल का दिन बेहद शानदार रहेगा, उन्हें अपने फील्ड में कोई बड़ी उपलब्धि या अवार्ड मिल सकता है.

बिजनेस: बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस विस्तार या फंडिंग राउंड (Funding Round) की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ रहेगा. मार्केट में कस्टमर्स से लगातार फीडबैक लेते रहें. यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति की मदद से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत शानदार है. आज बॉस या मैनेजर से कोई ऐसी सकारात्मक बातचीत हो सकती है जो आपके करियर को नई दिशा देगी. वर्कप्लेस पर मार्केटिंग टीम के टारगेट्स अचीव करने से आपकी सैलरी और इंसेंटिव में बड़ा इजाफा हो सकता है; टीम वर्क से काम करें. ऑफिस के प्रति आपका डेडीकेशन व्यापार बढ़ाएगा.

फैमिली: किसी करीबी रिश्तेदार से अचानक कोई बेहद अच्छी और सुखद खबर मिल सकती है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको केवल अपने मुख्य जॉब प्रोफाइल पर फोकस करना चाहिए. शूल और गण्ड योग बनने से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से जुड़े बिजनेसमैन के लिए कल अच्छे संयोग बनेंगे; क्वालिटी कंट्रोल में आ रही छोटी-मोटी दिक्कतें दूर होंगी जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी (Production Efficiency) बढ़ेगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन अपने व्यापार को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए न्यू सेल्स स्ट्रेटजी और मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाएं, जिससे आप कॉम्पिटिशन को पछाड़कर बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. कल मार्केट से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

करियर: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स (Communication Skills) को मजबूत बनाएं; कल किसी टेलीफोनिक या वीडियो कॉल इंटरव्यू में आप बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखकर सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं. ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस आपको टॉप पर ले जाएगी. आलोचकों की बातों का बुरा न मानें.

फैमिली: माता-पिता के साथ चल रहे पुराने मनभेद और मतभेद कल पूरी तरह दूर हो जाएंगे. छात्रों और कलाकारों को कल डीप फोकस करने और फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल कुछ शुभ कार्यों में अचानक छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं. कल के दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान करने से करें; बहुत कुछ नहीं तो सीजनल फलों का दान भी आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित होगा.

बिजनेस: व्यापारियों की वाणी का जादू कल मार्केट में बिखरेगा, जिससे वे बड़े क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. कल आपके हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट या टेंडर (Big Project/Tender) लग सकता है. शूल और गण्ड योग से बंपर प्रॉफिट होगा, जिसे आप री-इन्वेस्ट करेंगे. पुराने रुके काम पूरे होंगे.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में कुछ नया सीखने को मिलेगा. आप किसी बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे मौके को हाथ से न जाने दें. ऑफिस में कल अपनी मनमानी करने से बचें; बॉस और सीनियर्स के निर्देशों के अनुसार ही काम करें. एक्टिव रहें, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं.

लव व फैमिली: सूर्य के नवम भाव में होने से कल लवर के साथ बेहतरीन टाइम स्पेंड करेंगे और मन की बातें खुलकर शेयर करेंगे. हॉस्टल में रह रहे बच्चों से वीडियो कॉल पर बातचीत होने से परिवार में मानसिक सुकून रहेगा. खिलाड़ी अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल आपको खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी, गति पर नियंत्रण रखें. कल वर्कस्पेस पर किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, आपके बने-बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और मैनेजमेंट की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

बिजनेस: मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल अचानक डाउन होने से कंपनी की साख प्रभावित हो सकती है, जिसका फायदा आपके कॉम्पिटिटर्स उठाने की कोशिश करेंगे. सूर्य के अष्टम भाव में होने से बिजनेस में अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स (Financial Records) पूरी तरह मेंटेन रखें; हर ट्रांजेक्शन और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखें, वरना भारी लॉस हो सकता है. प्रेशर बना रहेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में टीम के अन्य मेंबर्स के अचानक छुट्टी पर जाने के कारण उनके काम को भी मैनेज करना पड़ सकता है, जिससे वर्कलोड दोगुना हो जाएगा. घरेलू खर्चे बढ़ने से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ेगी.

सावधान: परिवार में कल कोई भी बड़ा डिसीजन इमोशनल होकर (भावुकता में) न लें, वरना नुकसान होगा. लवर की कुछ कड़वी बातें कल आपके दिल को चुभ सकती हैं, जिससे मूड खराब होगा. छात्र और खिलाड़ी फालतू की गपशप से दूर रहकर केवल अपने फील्ड पर ध्यान दें.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 7

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल आपके बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी. शूल और गण्ड योग के बनने से बिजनेस में आपको मार्केट से कई नए और शानदार प्रस्ताव मिलेंगे, जो बेहद प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपके बिजनेस को नई दिशा (New Business Direction) देंगे.

बिजनेस: पिछले कई दिनों से जो आपका बड़ा कंसाइनमेंट या स्टॉक अटका हुआ था, कल वो क्लियर होकर बाहर निकल सकता है. साथ ही, कोई पुरानी पेंडिंग पेमेंट अचानक आपके अकाउंट में शो हो सकती है, जिससे कैश फ्लो सुधरेगा. काम में तेजी लाएं, क्योंकि समय की मांग वक्त से पहले काम पूरा करने की है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन शुभ है; वर्कप्लेस पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी का सदुपयोग करें. टीम वर्क और कलेक्टिव एफर्ट से आपको कल बड़ी सफलता हाथ लगेगी. वीकेंड या शाम को पुराने दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर या किसी छोटे प्रोग्राम की प्लानिंग बन सकती है.

सावधान: सूर्य के सप्तम भाव में होने से परिवार में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है. अविवाहितों की एंगेजमेंट (सगाई) की बात कल होते-होते अचानक रुक सकती है, धैर्य रखें. खिलाड़ी कल आगे के करियर के लिए अपने मेंटर या गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको पुराने कर्ज और लोन की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. आनन्दादि योग होने से बिजनेस में किसी अनुभवी और सीनियर एक्सपर्ट की एडवाइस (Expert Advice) आपके लिए तरक्की के कुछ नए और अनोखे रास्ते खोल सकती है.

बिजनेस: व्यापारियों को कल किसी बड़े कॉरपोरेट इवेंट या फैमिली फंक्शन का कोई बहुत बड़ा कैटरिंग या बल्क ऑर्डर मिल सकता है; यह सब आपकी बेहतरीन क्वालिटी और सर्विस का नतीजा है. मार्केट में अपनी प्रोडक्ट वैरायटी को बढ़ाएं और पार्टनरशिप में तालमेल बनाकर चलें, बिक्री दोगुनी होगी.

करियर: जो नौकरीपेशा लोग पिछले काफी समय से इंटरनल ट्रांसफर या डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए प्रयासरत थे, कल उनके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है. आपको मैनेजमेंट की तरफ से नई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिससे ऑफिस में आपका काम विरोधियों के होश उड़ा देगा. फॉरेन कंपनी वालों को गुड न्यूज़ मिलेगी.

सावधान: कल आपकी कुछ पुरानी गलत आदतें परिवार को शर्मिंदगी महसूस करवा सकती हैं, इसलिए अपनी गतिविधियों के प्रति सचेत रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कल पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट और हेल्प मिलेगी.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा. शूल और गण्ड योग के बनने से बिजनेस में जबरदस्त तेजी आने से आपके सारे पुराने प्लान्स पूरी तरह सक्सेसफुल रहेंगे, जिससे बंपर मुनाफा हाथ लगेगा.

बिजनेस: व्यापारियों को कल अपनी ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग व अपडेट करने की जरूरत है. सोशल मीडिया पर आपका कोई क्रिएटिव कैंपेन वायरल (Viral Marketing Campaign) होने से ब्रांड की हाइप बढ़ेगी और नए कस्टमर्स जुड़ेंगे. यदि बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं, तो रुकें और पुराने काम का ही प्रचार करें.

करियर: वर्कप्लेस पर कल इन-एंड-आउट टाइम (पंचिंग टाइम) का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी टाइमिंग का सीधा असर आपके अप्रेजल पर पड़ सकता है. ऑफिस में पद बढ़ने के साथ-साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. सहकर्मियों या जूनियर्स से बातचीत करते समय नम्रता बरतें. बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रैवलिंग की प्लानिंग बनेगी.

छात्र: सूर्य के पंचम भाव में होने से कल छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे शॉर्टकट या एग्जाम में चीटिंग जैसी टेम्पटेशन (गलत आदतों) से पूरी तरह दूर रहें, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. कल आपको समाज सेवा या गौ-सेवा का पुण्य कमाने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल आपकी माता जी की सेहत अचानक थोड़ी नासाज हो सकती है, उनका ख्याल रखें. वर्कप्लेस पर कल किया गया थोड़ा सा भी आलस्य या लापरवाही आपके बने-बनाए करियर पर भारी पड़ सकती है; एक्टिव रहें. शाम को छुट्टी होने पर भी वर्क फ्रॉम होम का कोई जरूरी काम सौंपा जा सकता है.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि ग्राहकों की अनरियलिस्टिक डिमांड्स कल आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती हैं, जिससे मानसिक चिंता बढ़ेगी. स्टाफ और वेंडर्स से तालमेल सही न होने के कारण व्यापार में लॉस का सामना करना पड़ सकता है; निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है. कंपनी से ज्यादा कर्ज पर माल न उठाएं.

मार्केटिंग: मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को कल बदलते मौसम को ध्यान में रखना होगा, लापरवाही से आपकी सेहत का पाया पूरी तरह डगमगा सकता है.

लव व छात्र: सूर्य के चतुर्थ भाव में होने से लव लाइफ के मामले में कल परिवार और पेरेंट्स की सहमति के बिना कोई भी बड़ा निर्णय न लें, वरना भविष्य में पछताना पड़ेगा. छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को कल सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे फोकस बढ़ेगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 9

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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