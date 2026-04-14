14 अप्रैल को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। अंक 5 का स्वामी 'बुध' है, जिसे बुद्धि और संचार का देवता माना जाता है।
14 April Birthday Astrology: डॉ. अंबेडकर से लेकर टाइटैनिक तक, आखिर 14 अप्रैल की तारीख में ऐसा क्या खास है?
Numerology: 14 अप्रैल की तारीख में ऐसा क्या खास है? जानें भारत रत्न डॉ. अंबेडकर के मूलांक 5 का रहस्य और कैसे इसी दिन जन्मे लोग और टाइटैनिक जैसे हादसों ने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया.
Numerology: आज 14 अप्रैल है. इतिहास के पन्नों को पलटें या आसमान में ग्रहों की चाल को देखें, यह तारीख दुनिया के लिए किसी 'गेम चेंजर' से कम नहीं रही है. एक ओर जहाँ भारत आज संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती मना रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी तारीख ने विज्ञान, शिक्षा और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसे (टाइटैनिक) का गवाह बनकर इतिहास की दिशा बदल दी.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 14 तारीख को ही ऐसी महान हस्तियों का जन्म क्यों हुआ? अंक ज्योतिष (Numerology) के नजरिए से आज का दिन बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली है. आइए जानते हैं 14 अप्रैल का वह सच, जो शायद आप नहीं जानते.
क्यों खास होते हैं 14 अप्रैल को जन्मे लोग?
अंक ज्योतिष के अनुसार, 14 तारीख का मूलांक 5 (1+4=5) होता है. अंक 5 का स्वामी 'बुध' (Mercury) है, जिसे बुद्धि, तर्क और संचार का देवता माना जाता है.
मूलांक 5 और डॉ. अंबेडकर का व्यक्तित्व
डॉ. बी.आर. अंबेडकर का व्यक्तित्व इस अंक की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है. बुध ग्रह ने उन्हें वह 'वाकपटुता' और 'तर्कशक्ति' दी, जिसने सदियों पुरानी सामाजिक जंजीरों को तोड़ दिया.
- बौद्धिक गहराई: अंक 5 वाले लोग किसी भी विषय की तह तक जाते हैं. बाबासाहेब की अर्थशास्त्र और कानून में महारत इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम थी.
- परिवर्तन के संवाहक: अंक 5 'स्थिरता' नहीं, बल्कि 'क्रांति' का प्रतीक है. डॉ. अंबेडकर ने समाज में जो बदलाव लाया, वह इस अंक की विद्रोही और सुधारवादी ऊर्जा को दर्शाता है.
14 अप्रैल की वो महान हस्तियां, जिन्होंने दुनिया बदल दी
सिर्फ बाबासाहेब ही नहीं, इस तारीख ने दुनिया को ऐसे रत्न दिए हैं जिन्होंने विज्ञान से लेकर मानवता तक का चेहरा बदल दिया:
1. क्रिश्चियन ह्युजेंस (Christiaan Huygens): ब्रह्मांड के राज खोलने वाला वैज्ञानिक
14 अप्रैल 1629 को जन्मे डच वैज्ञानिक ह्युजेंस ने हमें बताया कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले (Rings) हैं. अगर आज हम पेंडुलम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं या प्रकाश के 'वेव थ्योरी' को समझते हैं, तो इसका श्रेय इसी महान शख्सियत को जाता है. उनकी बुद्धि में भी अंक 5 की वही चमक थी, जो जटिल गुत्थियों को सुलझाने में माहिर होती है.
2. ऐनी सुलिवन (Anne Sullivan): वह शिक्षिका जिसने 'अंधेरे' को 'रोशनी' दी
1866 में आज ही के दिन ऐनी सुलिवन का जन्म हुआ था. उन्होंने हेलेन केलर जैसी छात्रा को पढ़ाया, जो न देख सकती थीं और न सुन सकती थीं. ऐनी ने साबित किया कि संचार (Communication - जो बुध का गुण है) सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि स्पर्श और संवेदना से भी हो सकता है.
3. पीटर डेबी (Peter Debye): केमिस्ट्री का नोबेल विजेता
1884 में जन्मे पीटर डेबी ने अणुओं (Molecules) की संरचना को समझने के लिए दुनिया को नए तरीके दिए. विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी छात्रों के लिए आधारशिला है.
जब 14 अप्रैल ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया
यह तारीख सिर्फ जन्मों के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं के लिए भी याद की जाती है जिसने मानवता के इतिहास पर गहरा निशान छोड़ा.
1. टाइटैनिक का हादसा (14 अप्रैल, 1912)
इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री त्रासदी 14 अप्रैल की रात को ही शुरू हुई थी. 'कभी न डूबने वाला' जहाज टाइटैनिक रात 11:40 बजे एक हिमखंड (Iceberg) से टकरा गया था. इस घटना ने दुनिया को सिखाया कि प्रकृति के आगे तकनीक हमेशा छोटी होती है.
2. अब्राहम लिंकन पर हमला (14 अप्रैल, 1865)
अमेरिका के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक, अब्राहम लिंकन को इसी दिन वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मारी गई थी. इस एक गोली ने न केवल अमेरिका बल्कि विश्व राजनीति की दिशा बदल दी.
आज का दिन आपके लिए क्या कहता है?
आज 14 अप्रैल 2026 है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष (Aries) में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे मेष संक्रांति कहा जाता है. सौर नववर्ष का आरंभ, भारत के कई हिस्सों में आज से नए साल की शुरुआत हो रही है.
आज की तारीख का अंक 5 (बुध) और मेष राशि का स्वामी मंगल (साहस) मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बना रहे हैं, जो नए काम की शुरुआत के लिए 'अति शुभ' है.
14 अप्रैल- ज्ञान, संघर्ष और बदलाव का संगम
14 अप्रैल की तारीख हमें सिखाती है कि चाहे वह डॉ. अंबेडकर का संघर्ष हो या क्रिश्चियन ह्युजेंस की खोज, दुनिया को बदलने के लिए साहस और बुद्धि का मेल जरूरी है. मूलांक 5 की यह ऊर्जा हमें निरंतर आगे बढ़ने और रूढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणा देती है.
यदि आपका जन्म भी आज ही के दिन हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी वही 'बुध' की शक्ति है जो आपको एक महान वक्ता और विचारक बना सकती है.
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Frequently Asked Questions
14 अप्रैल को जन्मे लोगों का अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक क्या होता है?
डॉ. बी.आर. अंबेडकर के व्यक्तित्व में अंक 5 की क्या विशेषताएँ दिखती हैं?
अंक 5 ने डॉ. अंबेडकर को वाकपटुता और तर्कशक्ति दी। वे किसी भी विषय की गहराई तक जाते थे और समाज में परिवर्तन के वाहक थे।
14 अप्रैल को जन्मीं वे महान हस्तियाँ कौन हैं जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया?
इस तारीख पर क्रिश्चियन ह्युजेंस (शनि के छल्ले की खोज), ऐनी सुलिवन (हेलेन केलर की शिक्षिका), और पीटर डेबी (नोबेल विजेता रसायनज्ञ) जैसे लोगों का जन्म हुआ।
14 अप्रैल की वे कौन सी ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जिन्होंने दुनिया को झकझोर दिया?
14 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज का हिमखंड से टकराना (1912) और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर हमला (1865) जैसी घटनाएँ हुईं।
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