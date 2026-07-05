Aaj Ka Rashifal 5 July 2026: आज रविवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 13:33:31 तक रहेगी जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ है क्योंकि आज आयुष्मान योग शाम 16:39:28 तक रहेगा. 27 योगों में आयुष्मान योग को दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य शारीरिक बल और जीवन की समृद्धि के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. आज इस योग में किए गए स्वास्थ्य संबंधी कार्य नई दिनचर्या का आरंभ व्यायाम का संकल्प और औषधि सेवन विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे.

पंचांग के अनुसार आज शतभिषा नक्षत्र दोपहर 15:13:32 तक रहेगा जो राहु का नक्षत्र है और रहस्य चिकित्सा अनुसंधान तथा आध्यात्मिक जिज्ञासा से जुड़ा है. इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा जो बृहस्पति का नक्षत्र है. आज रविवार होने से सूर्य देव का विशेष प्रभाव रहेगा जो आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगा.

आज एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पक्ष यह है कि अभिजीत मुहूर्त (11:57:41 से 12:53:20) और कालवेला एक ही समय पर हैं इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का पूर्ण लाभ सावधानी से उठाएं. बड़े शुभ कार्यों के लिए दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे से राहु काल (17:38:37) से पहले का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं जिससे मेष वृषभ सिंह कन्या धनु और कुंभ राशियों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.

आज का पंचांग- 5 जुलाई 2026

तिथि- कृष्ण पंचमी (13:33:31 तक) फिर षष्ठी

नक्षत्र- शतभिषा (15:13:32 तक) फिर पूर्वाभाद्रपद

योग- आयुष्मान (16:39:28 तक)

करण- तैतिल- गर

पक्ष- कृष्ण

वार- रविवार

चंद्र राशि- कुंभ

सूर्योदय- 05:28:03

सूर्यास्त- 19:22:59

राहु काल- 17:38:37 से 19:22:59 (शाम)

अभिजीत मुहूर्त- 11:57:41 से 12:53:20 (कालवेला के साथ)

यमगण्ड- 12:25:31 से 14:09:53

कंटक- 10:06:21 से 11:02:01

दुष्टमुहूर्त- 17:31:39 से 18:27:19

दिशाशूल- पश्चिम

चंद्रबल- मेष वृषभ सिंह कन्या धनु कुंभ

आज का सर्वश्रेष्ठ समय: दोपहर 1 बजे से 12:25 यमगण्ड शुरू होने से पहले और शाम 4:40 से 5:30 के बीच (आयुष्मान समाप्ति के बाद और दुष्टमुहूर्त से पहले).

मेष राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयां सामाजिक प्रतिष्ठा और आयुष्मान योग की कृपा से स्वास्थ्य में विशेष लाभ का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी तिथि दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से एकादश भाव लाभ स्थान) में शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है अटके हुए धन की वापसी नए लाभ और मित्रों का विशेष सहयोग आज मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएगा. आज रविवार होने से सूर्य देव का विशेष प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को प्रखर करेगा. आज आयुष्मान योग 16:39:28 तक है इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कोई भी नई दिनचर्या या व्यायाम शुरू करना विशेष लाभकारी रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान नए अवसरों और आर्थिक लाभ का है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख बढ़ाएगा और सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपकी नेतृत्व क्षमता को विशेष धार देगा आज आप किसी टीम को प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व दे सकते हैं. आयुष्मान योग में किया गया कोई भी नया कार्य दीर्घकालिक सफलता देगा. कंटक काल (10:06:21 से 11:02:01) में कोई महत्वपूर्ण बैठक न रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में कोई नया कार्य प्रारंभ न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई नया आधिकारिक कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का है. एकादश चंद्रमा व्यापार में आर्थिक उछाल के संकेत दे रहा है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपकी व्यावसायिक उपस्थिति को प्रभावशाली बनाएगा. आयुष्मान योग में स्वास्थ्य फार्मा वेलनेस और आयुर्वेद से जुड़े व्यापार में आज विशेष अवसर हैं. शाम 4:40 से 5:30 के बीच का समय नई डील फाइनल करने के लिए श्रेष्ठ है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है इस दिशा में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा और द्वितीय मंगल का संयोग रियल्टी हेल्थकेयर फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) दुष्टमुहूर्त (17:31:39 से 18:27:19) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 4:40 से 5:30 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुखद और ऊर्जावान है. एकादश चंद्रमा मित्रों और सामाजिक संपर्कों से विशेष सहयोग दिलाएगा. रविवार को परिवार के साथ समय बिताना और सूर्य देव को जल अर्पित करना परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा. आयुष्मान योग में स्वास्थ्य संबंधी पारिवारिक योजनाएं बनाना आज विशेष फलदायी होगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. आयुष्मान योग (16:39:28 तक) में आज स्वास्थ्य संबंधी कोई भी नई दिनचर्या जैसे व्यायाम योग प्राणायाम या नई औषधि शुरू करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव शरीर में विटामिन D और ऊर्जा का संचार करेगा. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 9 1 । लकी कलर: केसरिया सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें. आयुष्मान योग में आज व्यायाम या योग की नई दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें.

वृषभ राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में शिखर प्रदर्शन सामाजिक मान-सम्मान और दशम भाव की विशेष ऊर्जा से जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाई का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी तिथि दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से दशम भाव कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. आज रविवार और आयुष्मान योग का संयोग वृषभ राशि के लग्नेश शुक्र की स्थिति को और मजबूत बनाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. आज आयुष्मान योग 16:39:28 तक है इस दौरान स्वास्थ्य करियर और व्यापार में की गई कोई भी नई शुरुआत दीर्घकालिक सफलता देगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक हो सकता है. दशम भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपकी नेतृत्व क्षमता को और प्रखर बनाएगा. आयुष्मान योग में किया गया कोई भी नया प्रोजेक्ट या करियर संबंधी कदम दीर्घकालिक सफलता देगा. कंटक काल (10:06 से 11:02) और यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में सावधानी रखें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम चंद्रमा बाजार में आपकी साख को प्रभावशाली बनाएगा. आयुष्मान योग में हेल्थ फार्मा वेलनेस या आयुर्वेद से जुड़े व्यापार में आज विशेष अवसर हैं. शाम 4:40 से 5:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और लग्न मंगल का संयोग रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. दशम चंद्रमा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा जिससे परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. आयुष्मान योग में व्यायाम की नई दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है. लग्न का मंगल शारीरिक शक्ति बनाए रखेगा. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 6 2 । लकी कलर: सफेद सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आयुष्मान योग में आज किसी नई स्वास्थ्य दिनचर्या का संकल्प लें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र गेहूं या गुड़ का दान करें.

मिथुन राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्योदय उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता और दूर के संपर्कों से अचानक लाभ का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से नवम भाव भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में मिथुन शामिल नहीं है लेकिन नवम का चंद्रमा भाग्य की ओर से मार्ग प्रशस्त करेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. आज रविवार को सूर्य देव का प्रभाव और आयुष्मान योग का संयोग आपके जीवन में स्वास्थ्य और भाग्य दोनों क्षेत्रों में विशेष सुधार लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग और दूरदर्शी सोच का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी गुरु या वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है जो करियर को नई दिशा दे. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव किसी सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए विशेष अवसर ला सकता है. आयुष्मान योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास दीर्घकालिक सफलता देंगे. कंटक काल (10:06 से 11:02) में महत्वपूर्ण बैठक न रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य प्रारंभ न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूर के संपर्कों से नए व्यावसायिक अवसर पाने का है. नवम मंगल के कारण भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर और वेलनेस से जुड़े व्यापार में विशेष अवसर हैं. बारहवें मंगल के कारण अनावश्यक व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम चंद्रमा के भाग्य सहयोग के बावजूद बारहवें मंगल के कारण आज बड़ा निवेश करने से बचें. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश स्थिर रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा पारिवारिक धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चाओं का वातावरण बनाएगा. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करने से पारिवारिक एकता बढ़ेगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आयुष्मान योग का विशेष लाभ मिलेगा. नवम चंद्रमा मानसिक शांति प्रदान करेगा. रविवार को सूर्य देव की उपासना से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 5 3 । लकी कलर: हल्का हरा सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आयुष्मान योग में योग और प्राणायाम की नई दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल का दान करें.

कर्क राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव के प्रभाव से सावधानी मानसिक दृढ़ता और अप्रत्याशित परिस्थितियों से बुद्धिमानी से निपटने का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है मानसिक उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक धन लाभ के द्वार खोल सकता है. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए आयुष्मान योग का दिन स्वास्थ्य में विशेष सुधार का अवसर लेकर आया है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी और गुप्त कार्यों का है. अष्टम चंद्रमा के कारण कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है. लाभ भाव का मंगल एकादश स्थान से आपको कोई अचानक आर्थिक या करियर संबंधी लाभ दिला सकता है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपको किसी सरकारी या प्रशासनिक विभाग से लाभ दिला सकता है. कंटक काल (10:06 से 11:02) में महत्वपूर्ण बैठक न रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में कोई नया कार्य प्रारंभ न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और पुराने हिसाब-किताब दुरुस्त करने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. लाभ भाव में मंगल के कारण किसी पुराने अटके व्यावसायिक धन की वापसी हो सकती है. शाम 4:40 से 5:30 के बीच कोई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा और आज के अशुभ कालों को देखते हुए शेयर बाजार में आज नया निवेश न करें. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. अष्टम चंद्रमा मन में बेचैनी ला सकता है. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करने और आयुष्मान योग में स्वास्थ्य पर ध्यान देने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आयुष्मान योग (16:39:28 तक) का विशेष लाभ लें. अष्टम चंद्रमा के कारण पेट या मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आज योग और प्राणायाम की नई दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है. खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 2 7 । लकी कलर: सफेद सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आयुष्मान योग में कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

सिंह राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव से साझेदारी वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक संबंधों में विशेष मधुरता का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. आज रविवार को सूर्य देव सिंह राशि के लग्नेश का दिन है इसलिए आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए दोहरी शुभता लेकर आया है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा और बड़े अवसर लेकर आएगा. रविवार को लग्नेश सूर्य के दिन दशम मंगल का यह संयोग सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष का एक ऐतिहासिक दिन बना सकता है. आयुष्मान योग 16:39:28 तक है इस दौरान किए गए हर कार्य में दीर्घकालिक सफलता मिलेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन हो सकता है. सप्तम चंद्रमा दफ्तर में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके संबंधों को असाधारण रूप से मधुर बनाएगा. रविवार को लग्नेश सूर्य का विशेष आशीर्वाद आपकी नेतृत्व क्षमता को शिखर पर ले जाएगा. दशम मंगल के कारण आपको कोई नया बड़ा टास्क या जिम्मेदारी मिल सकती है. आयुष्मान योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास दीर्घकालिक सफलता देंगे. कंटक काल (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता और व्यावसायिक संबंधों को और मजबूत करने का है. सप्तम चंद्रमा किसी नए व्यावसायिक साझेदार से मिलाने के योग बना रहा है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर वेलनेस से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता है. शाम 4:40 से 5:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव का अनुकूल चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत देता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 4:40 से 5:30 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सप्तम चंद्रमा और रविवार के सूर्य का संयोग जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास को असाधारण गहराई देगा. आज रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें. आयुष्मान योग में परिवार के साथ मिलकर किसी स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाएं. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. सप्तम चंद्रमा और आयुष्मान योग का संयोग शरीर और मन को ऊर्जा से भर देगा. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार होगा. आज व्यायाम की नई दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है.

लकी नंबर: 1 5 । लकी कलर: सुनहरा केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें. आयुष्मान योग में व्यायाम या योग की नई दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं गुड़ या सुनहरे रंग की वस्तु का दान करें.

कन्या राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव से प्रतिस्पर्धा में विजय स्वास्थ्य सुधार और आयुष्मान योग की विशेष कृपा का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है शत्रुओं पर विजय पुरानी बीमारियों से राहत और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य भाव में मंगल के कारण अप्रत्याशित भाग्य का सहयोग मिलेगा. आज षष्ठ चंद्रमा और आयुष्मान योग का संयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय और करियर में आगे बढ़ने का है. षष्ठ चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक मिल सकता है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपकी प्रशासनिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को प्रखर करेगा. आयुष्मान योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास दीर्घकालिक फल देंगे. कंटक काल (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और पुराने अटके धन को वसूलने का है. नवम मंगल से भाग्य का अचानक सहयोग मिल सकता है. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर फार्मा और वेलनेस से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता है. शाम 4:40 से 5:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव का अनुकूल चंद्रमा और नवम मंगल हेल्थकेयर फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. षष्ठ चंद्रमा पारिवारिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाएगा. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें. आयुष्मान योग में परिवार के साथ मिलकर कोई स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से राहत और नई ऊर्जा का है. षष्ठ चंद्रमा और आयुष्मान योग का संयोग आज के दिन को स्वास्थ्य के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन बना रहा है. आज कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या व्यायाम या औषधि शुरू करना विशेष फलदायी है.

लकी नंबर: 3 8 । लकी कलर: हल्का हरा सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आयुष्मान योग में आज व्यायाम या योग की नई दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां मूंग दाल या सुनहरे रंग की वस्तु का दान करें.

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तुला राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव से रचनात्मकता बौद्धिक उत्कर्ष और प्रेम जीवन में विशेष मधुरता का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने से रचनात्मक प्रतिभा बुद्धि और प्रेम के मामलों में विशेष उत्कर्ष आएगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में तुला शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल गुप्त चुनौतियां ला सकता है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव और आयुष्मान योग का संयोग आपके स्वास्थ्य को विशेष लाभ देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और नवाचार का है. पंचम चंद्रमा और रविवार के सूर्य का संयोग कला लेखन डिजाइन और मीडिया क्षेत्र में असाधारण सफलता दिलाएगा. अष्टम मंगल के कारण किसी गुप्त कार्यालयीय चुनौती से सावधान रहें. कंटक काल (10:06 से 11:02) में महत्वपूर्ण बैठक न रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक और कला से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता का है. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर और वेलनेस से जुड़े व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं. अष्टम मंगल के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. शाम 4:40 से 5:30 के बीच कोई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम चंद्रमा क्रिएटिव और मीडिया सेक्टर में निवेश के संकेत देता है लेकिन अष्टम मंगल के कारण आज बड़ा जोखिम न लें. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पंचम चंद्रमा की कृपा से रोमांटिक और मधुर है. जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ आज का समय विशेष रूप से यादगार बन सकता है. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आयुष्मान योग का विशेष लाभ मिलेगा. पंचम चंद्रमा मानसिक प्रसन्नता और रचनात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा. आज कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है.

लकी नंबर: 2 7 । लकी कलर: क्रीम सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. आयुष्मान योग में व्यायाम की नई दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव से घरेलू सुख माता का आशीर्वाद और रविवार के सूर्य की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव की संभावना है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम मंगल साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा लाएगा. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव और आयुष्मान योग का संयोग आपके स्वास्थ्य को विशेष लाभ देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन संयम और सावधानी का है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में बेचैनी हो सकती है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपकी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाएगा. सप्तम मंगल की ऊर्जा से आप कठिन कार्यों को भी पूरा कर सकेंगे. कंटक काल (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन घरेलू और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार में ध्यान देने का है. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर से जुड़े व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं. शाम 4:40 से 5:30 के बीच कोई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ चंद्रमा रियल एस्टेट में निवेश के संकेत देता है लेकिन आज के अशुभ कालों कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) के कारण नया बड़ा निवेश शाम 4:40 के बाद ही करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. चतुर्थ चंद्रमा माता की सेवा का विशेष अवसर दे रहा है. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें. आयुष्मान योग में परिवार के साथ मिलकर कोई स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आयुष्मान योग का विशेष लाभ उठाएं. चतुर्थ चंद्रमा छाती या पेट से जुड़ी हल्की समस्या दे सकता है. आज व्यायाम और प्राणायाम की नई दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है.

लकी नंबर: 1 9 । लकी कलर: गहरा लाल सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. माता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें. आयुष्मान योग में कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें.

धनु राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव से साहस पराक्रम भाई-बहनों का सहयोग और रविवार के सूर्य की कृपा से नई ऊर्जा का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है साहस पराक्रम और भाई-बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. षष्ठ मंगल शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा. आज रविवार को सूर्य देव का प्रभाव और आयुष्मान योग का दुर्लभ संयोग धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य और करियर दोनों में विशेष उपलब्धि का अवसर लेकर आया है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी संवाद कुशलता साहस और नेतृत्व क्षमता का है. तृतीय चंद्रमा दफ्तर में आपकी अभिव्यक्ति और प्रस्तुति को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. षष्ठ मंगल के कारण विरोधी तत्व शांत रहेंगे. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव प्रशासनिक कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा. आयुष्मान योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास दीर्घकालिक फल देंगे. कंटक काल (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से व्यापार में बड़ी उपलब्धि दिलाएगा. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर से जुड़े व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं. शाम 4:40 से 5:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय चंद्रमा और षष्ठ मंगल का संयोग टेलीकॉम मीडिया हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्साह और सहयोग का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें और आयुष्मान योग में परिवार के साथ कोई स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आयुष्मान योग और तृतीय चंद्रमा का संयोग शरीर में असाधारण ऊर्जा और साहस का संचार करेगा. षष्ठ मंगल पुरानी बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा. आज व्यायाम की नई दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है.

लकी नंबर: 3 9 । लकी कलर: पीला सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आयुष्मान योग में व्यायाम या योग की नई दिनचर्या शुरू करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र मिठाई या गेहूं का दान करें.

मकर राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव से वाणी पर संयम धन संचय और रविवार के सूर्य देव की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है वाणी और धन के लेन-देन में विशेष सावधानी जरूरी है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल आपकी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपको किसी सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में विशेष लाभ दिला सकता है. आयुष्मान योग 16:39:28 तक है इसका स्वास्थ्य में विशेष लाभ उठाएं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम और बौद्धिक कार्यों में उत्कर्ष का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा किसी जटिल समस्या का रचनात्मक समाधान निकालने में मदद करेगी. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपकी प्रशासनिक क्षमता को विशेष धार देगा. कंटक काल (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए सुनियोजित व्यावसायिक कदम उठाने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण धन के लेन-देन में सावधानी रखें. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर और वेलनेस से जुड़े व्यापार में विशेष अवसर हैं. शाम 4:40 से 5:30 के बीच नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव का चंद्रमा धन के मामलों में सावधानी मांगता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश स्थिर रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए प्रेम और सहयोग का अनुभव करने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ धन से जुड़े विषयों पर शांति से चर्चा करें. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज गले दांत या मुख से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. आयुष्मान योग में आज कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 4 8 । लकी कलर: गहरा नीला सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आयुष्मान योग में आज व्यायाम या योग की नई दिनचर्या शुरू करें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द दाल का दान करें.

कुंभ राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और रविवार के सूर्य देव का विशेष प्रभाव भी आज रहेगा. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल भूमि भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं में नई ऊर्जा लाएगा. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव और आयुष्मान योग का संयोग लग्न में चंद्रमा के साथ यह तीनों मिलकर आज आपके लिए वर्ष का एक ऐतिहासिक दिन बनाते हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख व्यक्तित्व और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता को प्रखर करेगा. चतुर्थ मंगल की ऊर्जा आपको किसी जटिल कार्य को घर या एकांत में बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेगी. आयुष्मान योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास दीर्घकालिक सफलता देंगे. कंटक काल (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक व्यक्तित्व और साख को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. लग्न में चंद्रमा बाजार में आपकी उपस्थिति को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. रविवार को सूर्य देव के प्रभाव से व्यावसायिक प्रतिष्ठा शिखर पर रहेगी. चतुर्थ मंगल के कारण रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में विशेष ऊर्जा रहेगी. शाम 4:40 से 5:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और चतुर्थ मंगल का संयोग रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 4:40 से 5:30 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन असाधारण सुखद और ऊर्जावान है. लग्न में चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण लाएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें और आयुष्मान योग में परिवार के साथ मिलकर कोई स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाएं. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा रविवार के सूर्य का प्रभाव और आयुष्मान योग यह तीनों मिलकर आपके शरीर और मन को असाधारण ऊर्जा और शक्ति से भर देंगे. आज कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या व्यायाम योग या औषधि शुरू करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

लकी नंबर: 4 8 । लकी कलर: गहरा नीला सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें. आयुष्मान योग में आज व्यायाम या योग की नई दिनचर्या का संकल्प लें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल, आज 5 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव से आर्थिक लाभ मित्रों का सहयोग और रविवार के सूर्य देव की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का है. रविवार 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 13:33:31 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से एकादश भाव लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है अटके हुए धन की वापसी नए लाभ और मित्रों का विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल आपके साहस पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल देगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति की कृपा के साथ रविवार के सूर्य देव का विशेष प्रभाव और आयुष्मान योग यह सभी मिलकर आज आपके लिए वर्ष का एक असाधारण दिन बना रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अत्यंत सकारात्मक और फलदायी है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा और सीनियर्स की खुलकर प्रशंसा मिलेगी. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज आपकी हर बात और हर प्रेजेंटेशन अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव प्रशासनिक और नेतृत्व कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा. आयुष्मान योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास दीर्घकालिक सफलता देंगे. कंटक काल (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में पहचान को नई ऊंचाई पर ले जाने और शुक्र संबंधित व्यापार में असाधारण सफलता का है. एकादश चंद्रमा अटके हुए पुराने व्यावसायिक धन की वापसी दिलाएगा. तृतीय मंगल से दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. आयुष्मान योग में हेल्थकेयर फार्मा और वेलनेस व्यापार में विशेष अवसर हैं. शाम 4:40 से 5:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव के अनुकूल चंद्रमा और तृतीय मंगल का संयोग आज टेलीकॉम मीडिया फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. कंटक (10:06 से 11:02) यमगण्ड (12:25:31 से 14:09:53) और राहु काल (17:38:37 से 19:22:59) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 4:40 से 5:30 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद उत्साहवर्धक और मधुर है. एकादश चंद्रमा मित्रों और परिवार से असाधारण सहयोग और प्रेम दिलाएगा. रविवार को परिवार के साथ सूर्य पूजा करें इससे पारिवारिक एकता और सुख बढ़ेगा. आयुष्मान योग में परिवार के साथ मिलकर कोई स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाएं. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. एकादश चंद्रमा रविवार के सूर्य का प्रभाव और आयुष्मान योग यह तीनों मिलकर आपके शरीर और मन को असाधारण ऊर्जा शक्ति और दीर्घायु का वरदान देंगे. आज कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या व्यायाम योग प्राणायाम या औषधि शुरू करना विशेष रूप से फलदायी और दीर्घकालिक लाभदायक रहेगा.

लकी नंबर: 1 3 । लकी कलर: हल्का पीला सुनहरा

अचूक उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद सुनहरे या पीले वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आयुष्मान योग में आज व्यायाम या योग की नई दिनचर्या का संकल्प लें और यह संकल्प निरंतर बनाए रखें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र केले चने की दाल या सुनहरे रंग की वस्तु का दान करना आपके जीवन में दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य और अपार समृद्धि लाएगा.

FAQ 5 जुलाई 2026- आज का राशिफल

Q: 5 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 13:33:31 तक है उसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी.

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज दोपहर 15:13:32 तक शतभिषा नक्षत्र है और उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: आयुष्मान योग क्या है और यह आज कब तक है?

आयुष्मान योग 27 योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है जो दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. आज यह शाम 16:39:28 तक रहेगा. इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कोई भी नई दिनचर्या शुरू करना विशेष लाभकारी है.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल शाम 17:38:37 से 19:22:59 (सूर्यास्त) तक रहेगा.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष वृषभ सिंह कन्या धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. रविवार होने से सिंह राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त कब है और क्या इसका उपयोग कर सकते हैं?

आज अभिजीत मुहूर्त (11:57:41 से 12:53:20) और कालवेला एक साथ हैं इसलिए इस window में सावधानी बरतें. बड़े शुभ कार्यों के लिए दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 4:40 से 5:30 के बीच का समय श्रेष्ठ है.

Q: 5 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

Q: आयुष्मान योग में कौन से कार्य करना विशेष शुभ है?

आयुष्मान योग में आज कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या व्यायाम योग प्राणायाम या औषधि शुरू करना विशेष फलदायी है. साथ ही इस योग में किए गए करियर और व्यापार संबंधी प्रयास भी दीर्घकालिक सफलता देंगे.

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