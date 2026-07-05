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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: इस हफ्ते इन 3 राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी उड़ान, तुला, मिथुन और कुंभ वाले रहें सावधान!

Tarot Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: इस हफ्ते इन 3 राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी उड़ान, तुला, मिथुन और कुंभ वाले रहें सावधान!

Tarot Saptahik Rashifal: 5 से 11 जुलाई 2026 का सप्ताह आपके करियर, सेहत और आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहेगा? प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से मीन तक का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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Tarot Saptahik Rashifal 5 to 11 July 2026: जुलाई का यह नया हफ्ता कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, नए अवसर और कुछ चुनौतियाँ लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी गणना हमारे आने वाले दिनों का सटीक रास्ता दिखाती है. अजमेर की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) के अनुसार, 5 से 11 जुलाई 2026 का यह सप्ताह करियर, बिजनेस, सेहत और आर्थिक मोर्चे पर बेहद खास रहने वाला है.

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है यह हफ्ता.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपने करियर और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. मानसिक अस्थिरता बनी रह सकती है, क्योंकि खर्चे आपकी आय पर भारी पड़ सकते हैं और इससे घर में भी कुछ मतभेद पनप सकते हैं. ऐसे में वित्तीय मामलों में सजग रहें और फिजूलखर्ची से बचें. 

कार्यक्षेत्र में नए बदलावों को अपनाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें. सप्ताहांत के आसपास कुछ सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है, जिससे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. मित्रों से मुलाकात होगी, जिनसे आपको नई प्रेरणा और सहयोग मिलेगा. खुद को तनावमुक्त रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. पुराने मतभेद सुलझाने की कोशिश करें, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी. अनियमित दिनचर्या आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है, इसलिए खानपान और आराम पर ध्यान दें. यह समय धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा क्योंकि कई काम आपकी योजना के अनुसार पूरे नहीं होंगे.

कार्यक्षेत्र में रुकावट आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बजाय संयम बनाए रखें. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, ऐसे में किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें. अपने शौक पूरे करने के लिए यह सप्ताह उचित है, इससे मानसिक शांति मिलेगी. मित्रों से मदद मिल सकती है. खुद को सकारात्मक विचारों से घेरें, इससे कठिन समय भी आसानी से निकल जाएगा.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौम्यता और समझदारी से भरा रहेगा. आपके विचारों में नई स्पष्टता आएगी, जिससे पुराने अटके काम भी गति पकड़ेंगे. व्यापार कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे.

प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बनी रहेगी, साथी से कोई उपहार या सरप्राइज मिलने की संभावना है जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले ईश्वर का स्मरण अवश्य करें, इससे आपके मन को स्थिरता मिलेगी और आप सुरक्षित रहेंगे. मित्रों और रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस बाहर के खाने से परहेज़ करें. धन के मामलों में संतुलन बना रहेगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि वालों को इस सप्ताह मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी और आप चीज़ों को अधिक स्पष्ट दृष्टि से देख पाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है.

आपके धैर्य और व्यवहार कुशलता की परीक्षा हो सकती है. पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत निराशा रविवार के आसपास परेशान कर सकती है, लेकिन सप्ताह के शुरूआती दिनों में आपको कुछ ऐसे अनुभव मिलेंगे जो जीवन में नया दृष्टिकोण देंगे. साथ ही आज आपके पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सुखद रहेगा लेकिन प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नुकसान कर सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक कोई खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान दें. पारिवारिक वातावरण में सामंजस्य बना रहेगा, घर के बुजुर्गों से सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

कार्यक्षेत्र में आत्मनिरीक्षण करें, अपनी गलतियों से सीखें और दूसरों की राय को भी महत्व दें. सप्ताहांत में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लिए सप्ताह थोड़ी विलासिता और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ाने वाला रहेगा. घर की साज-सज्जा या कोई बड़ा घरेलू सामान खरीद सकते हैं. विदेश से या दूर के किसी रिश्तेदार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जो मन को आनंदित करेगा. पुराने ऋण या रोग से राहत मिलने के संकेत हैं, साथ ही कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है.

कार्यक्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से अटका काम पूरा हो सकता है, जिससे आपके करियर को नई दिशा मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक व्यस्तता के कारण थकावट महसूस हो सकती है. समय प्रबंधन पर ध्यान दें और खुद को आराम दें.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यापार में नई योजनाएं लागू करने का है. आप नई ऊर्जा के साथ काम में जुटेंगे और आपकी रचनात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी. प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और साथी के साथ मधुर पल बिताने का अवसर मिलेगा.

सप्ताह का अधिकांश समय मनोरंजन, हंसी-मजाक और दोस्तों के साथ बित सकता है. पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए आलस्य से दूर रहें और काम को समय रहते पूरा करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नई तकनीक का सहारा लेना लाभकारी होगा. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, मौसम जनित बीमारियों से बचाव करें. खुद को खुलकर अभिव्यक्त करें और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के प्रयास इस सप्ताह रंग लाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, जिससे करियर में नई दिशा खुलेगी. कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पहचान और सम्मान मिलेगा. परिवार से जुड़े कुछ नए निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसे घर में कोई नया सामान या संपत्ति का फैसला.

हालांकि कुछ पुराने रुके कार्यों को पूरा होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. मित्रों और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको ऊर्जा देगा. सामाजिक तौर पर आपकी छवि सुधरेगी. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन पेट संबंधी परेशानी से सावधान रहें. दूसरों के लिए उपलब्ध रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इससे नए अवसर भी मिल सकते हैं.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संयम रखने का है. सप्ताह की शुरुआत से ही सीमित रहकर काम करना उचित रहेगा क्योंकि अत्यधिक जोखिम उठाने या जल्दबाजी में नई शुरुआत करने से हानि हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और वरिष्ठों से व्यवहार में विनम्रता रखें, इससे माहौल सकारात्मक रहेगा.

मित्रों के साथ समय बिताएं लेकिन अनावश्यक विवादों से दूर रहें. सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है, विशेषकर महिलाओं को हार्मोनल बदलाव या थकान का अनुभव हो सकता है. खानपान पर ध्यान दें और पर्याप्त आराम लें. पुरानी गलतियों से सीखें और भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं. आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिलेगी.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे है कि मकर राशि वालों के लिए सप्ताह आर्थिक रूप से थोड़ा दबाव वाला रह सकता है. खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी मानसिक तनाव ला सकती है, इसलिए बजट बनाकर खर्च करें. गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव पर नियंत्रण रखें वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. दांपत्य जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेंगे, साथी से संवाद करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें.

विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में कोई ढील न बरतें. गुरुवार के आसपास नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ विरोध भी मिल सकता है जो आपको अपनी क्षमताओं को और निखारने का मौका देगा. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी मर्यादा और आचरण पर विशेष ध्यान देना होगा. लोग आपके शब्दों और व्यवहार पर नजर रखेंगे, इसलिए सावधानी जरूरी है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना लाभकारी रहेगा, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है.

सप्ताह के अंत में, खासकर रविवार को निजी रिश्तों में निराशा हो सकती है, लेकिन नए सप्ताह की शुरुआत से आप नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ेंगे. यह समय आपके विचारों को और परिपक्व बनाएगा. परिवार में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन लाभकारी होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अनावश्यक यात्रा से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का है. किसी पुराने काम को पूरा करने के लिए परिवार का सहयोग मिलेगा और उनसे जुड़ाव आपको मानसिक ऊर्जा देगा. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से अनबन हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें. फिजूलखर्ची से बचें नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है.

जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें अपने प्रेम और देखभाल का एहसास कराएं. सेहत को लेकर सजग रहें, बाहर का खाना कम से कम खाएं. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में फोकस बढ़ाना होगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात सुखद अनुभव दे सकती है. पुराने रुके पैसे वापस मिलने के योग हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 05 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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