Kal Ka Rashifal, 6 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल दोपहर 01:48 तक षष्ठी तिथि रहेगी और इसके बाद सप्तमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 04:08 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा और इसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल सुबह 09:57 के बाद कुंभ राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह गुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल सोमवार को नए हफ्ते की शुरुआत करियर और वित्तीय उन्नति के लिहाज से कई राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाली है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग के साथ सौभाग्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, दोपहर 01:48 से मध्य रात्रि 01:42 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कल सुबह का समय ही सबसे उत्तम रहेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल सोमवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: दोपहर 01:48 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष षष्ठी, इसके बाद सप्तमी तिथि.

दोपहर 01:48 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष षष्ठी, इसके बाद सप्तमी तिथि. नक्षत्र: दोपहर 04:08 तक पूर्वाभाद्रपद, इसके बाद पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

दोपहर 04:08 तक पूर्वाभाद्रपद, इसके बाद पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल सुबह 09:57 के बाद मीन राशि में गोचर करेंगे (विष दोष का प्रभाव).

चंद्रमा कल सुबह 09:57 के बाद मीन राशि में गोचर करेंगे (विष दोष का प्रभाव). शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): कल सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) रहेगा.

कल सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) रहेगा. राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी नया काम शुरू करने से बचें).

सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी नया काम शुरू करने से बचें). भद्रा अलर्ट: दोपहर 01:48 से मध्य रात्रि 01:42 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी.

दोपहर 01:48 से मध्य रात्रि 01:42 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कमजोर कल्पना शक्ति के कारण कल कुछ नए व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट्स अचानक टूट सकते हैं, संयम बनाए रखें. कल मंडे मॉर्निंग की शुरुआत में ही किसी पेंडिंग फाइल या पुरानी गलती को लेकर सीनियर्स या बॉस आपकी क्लास लगा सकते हैं; उनकी बातों को दिल पर लेने के बजाय काम में सुधार करें.

बिजनेस: शॉर्ट-कट से पैसा कमाने के चक्कर में कल बिजनेसमैन किसी भी अनवेरीफाइड या रिस्की स्कीम में निवेश करने की गलती बिल्कुल न करें. कल मार्केट की चाल आपके विपरीत है, जिससे आपका बड़ा फंड ब्लॉक (Commercial Fund Block Risk) हो सकता है. ग्राहकों के सामने अपनी बात को पूरी स्पष्टता के साथ रखें.

करियर: चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से वर्कप्लेस का कोई करीबी साथी ही आपकी पीठ पीछे मैनेजमेंट के सामने आपकी कमियां उजागर करने की फिराक में है, सजग रहें. अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे जल्द से सुधारने पर ध्यान दें.

यूथ: छात्रों के मन में कल थोड़े नेगेटिव थॉट्स हावी रह सकते हैं, जिससे पढ़ाई या कला में मन नहीं लगेगा; मेंटर से बात करना ठीक रहेगा. बच्चों की स्कूल फीस को लेकर थोड़ी भागदौड़ हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों को कोई पुराना गुप्त डर परेशान कर सकता है.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर कल आपको आय के अनेक नए स्रोत मिलेंगे, जिससे फाइनेंशियल ग्राफ ऊपर जाएगा. कल मंडे मॉर्निंग की मीटिंग में बॉस आपके पिछले कामों और अचीवमेंट्स की तारीफ सबके सामने कर सकते हैं, जिससे वर्कप्लेस पर आपका कद बढ़ेगा.

बिजनेस: बिजनेस के विस्तार और नए एग्रीमेंट्स (Business Expansion & Contract Signs) के लिए कल सोमवार का दिन सर्वोत्तम है; कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी टेंडर कल आपके हाथ लग सकता है. मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी और पुराने छूटे हुए क्लाइंट्स भी दोबारा आपके ब्रांड के पास लौटकर आएंगे.

करियर: बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के बनने से बिजनेसमैन कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने में पूरी तरह सफल होंगे. कल ऑफिस की तरफ से काम का दबाव बेहद कम रहेगा, जिससे आप नए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही रिलैक्स होकर करेंगे. पेंडिंग काम तय समय से पहले निपट जाएंगे.

यूथ: छात्रों को कल कोई बड़ी अचीवमेंट, स्कॉलरशिप या नया प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत योग हैं, आपकी कला की हर जगह तारीफ होगी. फैमिली के साथ संडे के बाद मंडे की शाम भी बेहद मनोरंजक बीतेगी. समाजसेवियों के सोचे हुए सभी काम आसानी से पूरे होंगे.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 8

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल ऑफिस और नौकरी में आपकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ेगी. जो लोग नई और बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कल सोमवार को किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी से शानदार जॉब ऑफर (Excellent Job Offer Letters) मिल सकता है; आपके रिज्यूमे को देखकर सीनियर्स तुरंत हायर करने का मन बनाएंगे.

बिजनेस: सौभाग्य योग बनने से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी नई डील्स कल आसानी से क्लोज होंगी और बंपर मुनाफा देंगी. मार्केट के सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं, इसलिए कल लिया गया डिसीजन आपको बड़ी बढ़त दिलाएगा. शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दिन अच्छा है.

करियर: वर्कप्लेस पर कलीग्स और जूनियर्स आपकी मदद के लिए खुद आगे बढ़कर आएंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा. टीम के साथियों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और मैनेजमेंट आपकी बात को सर्वोच्च तवज्जो देगा.

यूथ: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कल अपनी कड़ी मेहनत का कोई बहुत सुखद परिणाम या अच्छी खबर मिलेगी. पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे घर में कोई छोटा गेट-टुगेदर हो सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों की कोई पुरानी दबी हुई इच्छा पूरी होगी.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 1

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी बहुत बढ़ेगी. कल काम और पर्सनल लाइफ के बीच बहुत ही बेहतरीन और संतुलित तालमेल बना रहेगा, जिससे आप ऑफिस के पेंडिंग काम को बिना किसी हड़बड़ाहट के बहुत ही सलीके से निपटा लेंगे.

बिजनेस: सौभाग्य योग बनने से व्यापारियों को वीक-स्टार्ट पर मार्केट से बंपर बल्क ऑर्डर्स (Big Bulk Orders from Market) मिल सकते हैं. बिजनेसमैन के द्वारा सोच-समझकर किया गया नया निवेश उनको फ्यूचर में सेफ और बड़ा रिटर्न दिलाएगा. आप अपनी बेहतरीन नेगोशिएशन स्किल्स की वजह से बड़े क्लाइंट को परमानेंट जोड़ने में सफल रहेंगे.

करियर: बॉस कल आपके किसी इनोवेटिव आइडिया या नई सेल्स स्ट्रेटेजी को ऑफिशियली हरी झंडी दे सकते हैं. आपके काम करने के अनूठे तरीके की सराहना होगी, जिससे आने वाले दिनों में कंपनी में आपके अधिकार और पोजीशन बढ़ सकते हैं.

यूथ: कलाकारों की क्रिएटिविटी कल पूरी तरह चरम पर होगी, जिससे ब्रांड इमेज में इजाफा होगा. लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए दिन रोमांस से भरपूर रहेगा; पार्टनर के साथ मंडे नाइट डिनर का प्लान बन सकता है. समाजसेवियों का अटका काम दोस्त की मदद से पूरा होगा.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल किसी अनचाही या अनप्लांड यात्रा के कारण मानसिक चिंता और भय बना रह सकता है, सतर्क रहें. कल कुंभ राशि से मीन राशि में जाने वाला चंद्रमा-शनि का विष दोष आपकी पढ़ाई में एकाग्रता की कमी ला सकता है और कलाकारों को 'क्रिएटिव ब्लॉक' महसूस होगा; नया काम शुरू करने के बजाय पेंडिंग काम निपटाएं.

बिजनेस: कल आपके पेपर वर्क या लीगल डाक्यूमेंट्स में कोई ऐसी छिपी हुई शर्त हो सकती है, जो भविष्य में व्यापारियों के लिए बड़ा नुकसान या कानूनी नोटिस (Hidden Clause Risk) बन जाएगी. सितारे विपरीत हैं, इसलिए बिना सोचे-समझे लिया गया रिस्क भारी वित्तीय घाटा करा सकता है. किसी को उधार माल न दें, नकद लेनदेन करें.

करियर: मंडे मॉर्निंग की हाई-लेवल कॉर्पोरेट मीटिंग में बॉस के सामने अपनी बात रखते समय अपनी टोन को बहुत नॉर्मल, प्रोफेशनल और शांत रखें. ऑफिस में कल अचानक काम का प्रेशर और नई डेडलाइंस का मानसिक बोझ हफ्ते के पहले दिन ही महसूस होगा, जिससे तनाव बढ़ सकता है; काम को टुकड़ों में बांटें.

सावधान: परिवार में किसी पुरानी बात या प्रॉपर्टी को लेकर माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है; कल घर के संवेदनशील मामलों में चुप रहना और बड़ों की बात सुन लेना ही बड़े विवाद को टालेगा. सेहत का ख्याल रखें, वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पति-पत्नी और पार्टनर्स के संबंधों में गजब का प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा. सौभाग्य योग बनने से कंपनी मैनेजमेंट कल आपको किसी बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य सलाहकार या इंचार्ज (Chief Consultant Appointed) बनाने की घोषणा कर सकता है, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस: नए कमर्शियल एग्रीमेंट्स पर साइन करने के लिए कल का दिन आपकी ओवरऑल ग्रोथ को चार चांद लगाने वाला साबित होगा. बिजनेसमैन के किसी लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं जो बेहद सुखद और मुनाफेदार रहेगी. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए दिन उत्तम है.

करियर: कल आप मार्केट की चाल को बहुत अच्छे से भांप पाएंगे, जिससे आपका पूंजी निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. आपकी मैच्योरिटी को देखकर नए क्लाइंट्स आपके साथ लंबे समय तक काम करना चाहेंगे. वर्कप्लेस पर कल काम का कोई मानसिक प्रेशर नहीं रहेगा, जिससे आप खुद को अपग्रेड करने के लिए नई स्किल्स पर ध्यान देंगे.

यूथ: हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए विदेश जाने या देश के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेने के रास्ते कल आसानी से खुलेंगे. घर के बड़ों के साथ बैठकर सकारात्मक पारिवारिक चर्चा होगी. राजनीति से जुड़े लोगों की परोपकार के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपके भीतर शत्रुओं और कॉम्पिटिटर्स पर विजय पाने की अद्भुत क्षमता बढ़ेगी. कल आप बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न तरीके से मंडे का सारा काम समय से पहले निपटा लेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिखेगा; मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी आप अपनी सूझबूझ से बेहद आसान बना देंगे.

बिजनेस: व्यापारियों की दूरदर्शी सोच और दमदार प्रेजेंटेशन के कारण मार्केट के विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और बड़ी कॉर्पोरेट डील लॉक (Corporate Deal Closure) करने में सफलता मिलेगी. नए स्टार्टअप या वेंचर में पैसा लगाने के लिए कल का दिन ज्योतिषीय नजरिए से बेहद शुभ और भाग्यशाली है.

करियर: मार्केट में कल आपकी साख, गुडविल और दबदबा दोनों बढ़ेंगे, जिससे क्लाइंट्स खुद आगे बढ़कर आपके ब्रांड के पास आएंगे. बॉस कल आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पर पूरा भरोसा जताएंगे, जिससे आपके करियर ग्राफ में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

यूथ: संगीतकारों और कलाकारों की क्रिएटिविटी कल पूरी तरह पीक पर रहेगी; किसी नई धुन, स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट को आज बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध और अधिक मजबूत व रोमांटिक होंगे, शाम को कोई शानदार सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल छात्रों की स्मरण शक्ति और एकाग्रता बहुत शानदार रहेगी, जिससे पढ़ाई में प्रदर्शन सुधरेगा. कल मंडे का सारा काम आप अपने बेहतरीन टाइम-मैनेजमेंट और सूझबूझ (Excellent Time Management Skills) के बल पर समय से पहले निपटाकर पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे; काम का कोई बोझ आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा.

बिजनेस: नए वेंडर्स के साथ जुड़ने, नए ऑर्डर्स लेने और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कल का दिन बेहद मुनाफे वाला साबित होगा. शॉर्ट-कट के चक्कर में पड़ने के बजाय बिजनेसमैन कल अपनी मुख्य स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा रखें, आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन (आर्थिक लाभ) होगा. री-सेल वैल्यू बढ़ेगी.

करियर: क्लाइंट्स कल आपकी पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट और काम के प्रति आपके डेडीकेशन से बेहद खुश और संतुष्ट रहेंगे. बॉस या सीनियर्स काम में आपकी कंसिस्टेंसी और सिंसैरिटी को देखते हुए टॉप मैनेजमेंट सोमवार को आपको बड़ी अथॉरिटी या टीम लीडर का पद सौंप सकते हैं. सही डेटा के साथ काम पेश करें.

यूथ: छात्र, लर्नर्स और कला जगत से जुड़े युवाओं के लिए कल का दिन कोई बहुत बड़ी सफलता या पुरस्कार दिलाने वाला साबित हो सकता है. परिवार की जिम्मेदारियों को कल आप बहुत ही परिपक्वता से निभाएंगे, जिससे जीवनसाथी का पूरा प्यार और सपोर्ट मिलेगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 4

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल माता जी के साथ किसी घरेलू बात को लेकर हल्की अनबन या वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, स्वभाव में नरमी रखें. कल कुंभ से मीन राशि में जाने वाला चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से नौकरीपेशा लोग ऑफिशियल ईमेल्स या संदेशों का जवाब देते समय शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें.

बिजनेस: मार्केट के विरोधी कल आपकी आर्थिक मजबूरियों या कैश क्रंच का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे भविष्य में घाटा उठाना पड़ सकता है; अलर्ट रहें. शेयर बाजार या कमोडिटी मार्केट में कल लॉन्ग-टर्म या शॉर्ट-टर्म, दोनों ही तरह का नया निवेश पूरी तरह टाल दें (Avoid New Investment Alert). ग्राहकों की बात शांति से सुनें.

करियर: कार्यस्थल पर कल आपकी एक छोटी सी लापरवाही विरोधियों को मौका दे सकती है और बॉस को नाराज कर सकती है, जिससे आपके चालू प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा सकता है. छात्र और कलाकार ओवरकॉन्फिडेंस के कारण कल नए असाइनमेंट में कोई बड़ी सिली मिस्टेक कर सकते हैं; सबमिट करने से पहले री-चेक करें.

सावधान: घर के माहौल में सुख-शांति बनाए रखने के लिए कल आपको अपनी तरफ से थोड़ा झुकना होगा और जीवनसाथी की कड़वी बातों को भी शांत रहकर सहन करना होगा. कल राजनीति से जुड़े लोगों की वाणी में थोड़ा तीखापन रहेगा, जो बने-बनाए काम को मंडे के दिन बिगाड़ सकता है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल मित्रों और कलीग्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपसी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी. सीनियर्स और बॉस कल नए हफ्ते के पहले ही दिन आपके काम की बारीकियों, पंचिंग टाइमिंग और आपकी लगन से बेहद प्रभावित नजर आएंगे, जिससे दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस: कल ठंडे दिमाग से बनाई गई अनूठी व्यावसायिक योजनाएं आपके पूरे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी. मार्केट के भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए कल सोमवार को लिया गया आपका कोई भी सुरक्षित और नपा-तुला फैसला (Safe Business Decision) आपको बड़ा लाभ देगा. नए प्रोजेक्ट के लिए की गई प्लानिंग मील का पत्थर बनेगी.

करियर: अपने बिजनेस के फीडबैक सिस्टम और कस्टमर केयर में बड़ा सुधार करने से ग्राहकों का भरोसा आपके ब्रांड पर बढ़ेगा. आपके पुराने और सफल प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी को देखते हुए टॉप मैनेजमेंट वर्कप्लेस पर आपकी पोजीशन और सैलरी पैकेज को और ज्यादा मजबूत कर सकता है.

यूथ: छात्रों की कल एकाग्रता (कंसंट्रेशन) बहुत शानदार रहेगी, जिससे कठिन से कठिन टॉपिक्स भी आसानी से समझ और याद हो जाएंगे. लाइफ पार्टनर के साथ बहुत हंसता-खेलता समय बीतेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा, जीवंत और पूरी तरह सकारात्मक बना रहेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 2

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपकी मधुर वाणी और कूटनीति के बल पर पैतृक संपत्ति और पारिवारिक धन के पुराने मामले हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे. कल आपको हफ्ते के पहले दिन कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी, पैनिक सिचुएशन या वर्किंग प्रेशर (Panic-Free Monday at Work) का सामना नहीं करना पड़ेगा, संडे की तरह मंडे भी कूल रहेगा.

बिजनेस: नए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स पर साइन करने से कल आपके बिजनेस का दायरा और सालाना टर्नओवर दोनों बहुत तेजी से बढ़ेंगे. ग्राहकों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रभावशाली रहेगा, जो आपकी काउंटर सेल और प्रॉफिट को बढ़ाने में सीधे मदद करेगा. साख मजबूत होगी.

करियर: ऑफिस के कलीग्स, टीम मेंबर्स और जूनियर्स के बीच आपकी पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्ट और दबदबा कल सोमवार को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे काम करना आसान होगा. छात्र और कला जगत से जुड़े युवाओं की इमेजिनेशन पावर कल बहुत शानदार रहेगी, जो आपको इंडस्ट्री में बड़ा अवॉर्ड दिला सकती है.

यूथ: परिवार में कल अचानक किसी सरप्राइज पार्टी, मेहमानों के आगमन या किसी मांगलिक उत्सव जैसा माहौल रहेगा, जिससे मंडे की शाम खुशियों से पूरी तरह सराबोर हो जाएगी. राजनीति और समाजसेवा से जुड़े लोगों की अंतरात्मा की आवाज मजबूत रहेगी, फैसले सटीक बैठेंगे.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह संवेदनशील, कल्पनाशील और सकारात्मक रहेगा. कल सोमवार को आप ऑफिस के काम को किसी बोझ की तरह समझकर नहीं, बल्कि पूरी तरह एंजॉय करते हुए करेंगे; इसलिए शारीरिक या मानसिक थकान बिल्कुल नहीं होगी.

बिजनेस: स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या किसी नई आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में बहुत सोच-समझकर किया गया छोटा निवेश कल सोमवार को आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है. मार्केट की चाल पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ रही है, इसलिए सही समय पर लिया गया डिसीजन बड़ा लाभ देगा. डिजिटल कैंपेन से नए युवा कस्टमर्स (New Gen Z Customers) जुड़ेंगे.

करियर: व्यापार और नौकरी में कल पैसों की आवक बहुत तेज रहेगी, जिससे आप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड आसानी से रिजर्व कर पाएंगे. कार्यस्थल पर आपके द्वारा सुझाया गया कोई छोटा शॉर्ट-कट या इनोवेटिव आइडिया कंपनी का बड़ा समय और पैसा बचा सकता है, जिससे बॉस और सीनियर्स के बीच आपकी धाक जमेगी.

यूथ: मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी कल आप बहुत ही फन और इनोवेटिव तरीके से पूरा कर लेंगे. कलाकारों और क्रिएटर्स को कल मार्केट में कोई नया धमाका करने का मौका मिलेगा, आपकी कला को वायरल होने का अवसर मिल सकता है. सामाजिक और प्रोफेशनल दायरे में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 6

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.