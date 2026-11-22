Panchak November 2026: नवंबर 2026 का पंचक आज यानी रविवार, 22 नवंबर 2026 की सुबह समाप्त हो गया है. मंगलवार, 17 नवंबर की दोपहर करीब 3:25 से 3:31 बजे के बीच शुरू हुए इस पांच दिवसीय काल पर आज सुबह लगभग 5:54 से 5:55 बजे विराम लग गया है.

वैदिक पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, पंचक हटने के साथ ही पिछले पांच दिनों से रुके हुए मांगलिक और पारंपरिक कार्यों के लिए अब शुभ समय फिर से शुरू हो गया है.

लेकिन, दिलचस्प पहलू यह है कि सामान्य पंचक भले ही आज खत्म हो गया हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बेहद पुण्यदायी माना जाने वाला 'भीष्म पंचक' अभी भी जारी है. ऐसे में भीष्म पंचक कब तक चलेगा, आज से कौन-से रुके हुए काम शुरू किए जा सकते हैं और दिसंबर में साल का अगला पंचक किस तारीख से लगेगा आइए समझते है.

पांच दिनों की पाबंदी हटी, आम लोगों को मिली बड़ी राहत:

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती इन पांच विशेष नक्षत्रों से होकर गुजरता है, तो उस अवधि को पंचक कहा जाता है. 17 नवंबर से यह काल प्रभावी होने के कारण कई पारंपरिक कार्यों से परहेज किया जा रहा था.

लोक मान्यताओं के मुताबिक, इन पांच दिनों में घर की छत डलवाने, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करने और चारपाई बनवाने जैसे काम टाल दिए जाते हैं. आज सूर्योदय से ठीक पहले पंचक हटने के साथ ही लोग अब बिना किसी संकोच के अपने रुके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं.

24 नवंबर तक बना रहेगा 'भीष्म पंचक' का पावन संयोग:

दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर आज सामान्य पंचक खत्म हुआ है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक रूप से बेहद फलदायी माना जाने वाला भीष्म पंचक अभी जारी है. कार्तिक माह के इस विशेष व्रत और साधना काल का समापन आगामी 24 नवंबर 2026 को होगा.



धार्मिक आस्था के अनुसार, भीष्म पंचक के इन दिनों में भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी के समीप दीपदान और जरूरतमंदों को दान करने से पूरे कार्तिक मास के तप के बराबर पुण्य मिलता है.

दिसंबर में कब लगेगा साल का अगला पंचक?

अगर आप दिसंबर 2026 में किसी बड़े पारिवारिक समारोह, गृह प्रवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का मन बना रहे हैं, तो कैलेंडर में अगली तारीख पहले ही मार्क कर लें.

पंचांग के अनुसार, अगले महीने पंचक की शुरुआत 14 दिसंबर 2026 से होगी. यानी कि 22 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक का समय आपके सभी शुभ और नए कार्यों के लिए पूरी तरह अनुकूल रहेगा.

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