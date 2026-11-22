मूलांक 1 वाले सूर्य को गुड़ और रोली मिला जल अर्पित करें, फिर शाम को शिवलिंग पर सफेद चंदन और बेलपत्र चढ़ाएं. मूलांक 2 वाले सुबह सादा जल चढ़ाएं और शाम को शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें.