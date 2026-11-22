Aaj Ka Singh Rashifal 22 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 05:55 बजे के बाद आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, सामाजिक संपर्क, उन्नति, जनसंपर्क व पूर्व पुण्य स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप बेहद सौभाग्यशाली व भाग्यशाली रहेंगे और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार

22 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद मेष राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, मीटिंग और सामाजिक संपर्क (Business Meeting & Social Work)

अपरिचित या अनुभवहीन की सलाह से बचें, बिजनेस मीटिंग होगी सफल: बिजनेसमैन आज किसी अपरिचित या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर काम करने से सख्त बचें, वरना कोई गलत डील तय हो सकती है. हालांकि, यदि आज बिजनेसमैन की कोई महत्वपूर्ण मीटिंग (Business Meeting) निर्धारित है, तो उसमें बड़ी सफलता मिलने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं.

सोशल वर्क और जनसंपर्क से बढ़ेगी प्रतिष्ठा: ग्रह आपके साथ होने से आज आप सोशल वर्क (Social Work) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, और इसके साथ ही अपने जनसंपर्क (Public Relations) को भी एक्टिव रखें; इससे आपके व्यापार को नया विस्तार मिलेगा.

2. करियर, सर्वार्थसिद्धि योग और आलस्य से बचाव (Career Success & Laziness Alert)

सर्वार्थसिद्धि योग में नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी पूरी सफलता: सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आज नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है, इसलिए अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें.

वर्कस्पेस पर आलस्य से बनाएं दूरी: कार्यस्थल पर कार्य करते समय आलस्य से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, वरना आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं.

3. पारिवारिक जीवन, खिलाड़ी व छात्र स्वास्थ्य (Family Time, Sports & Eye Health)

परिवार के सदस्यों संग बिताएं खाली समय: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और अपनापन बना रहेगा; आज अपने कार्यों को समय पर निपटाकर खाली समय घर के सदस्यों के साथ व्यतीत करने की कोशिश करें. लव व वैवाहिक जीवन में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

खिलाड़ियों के लिए आलस्य छोड़ने की सलाह: स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) को आज पूरी तरह एक्टिव होकर अपने फील्ड में लग जाना चाहिए—आलस्य में डूबे रहने पर आप अपने ही हाथों अपनी उन्नति के दरवाजे बंद कर सकते हैं.

छात्रों को आंखों की सेहत के प्रति सतर्क रहने की सलाह: सेहत के मामले में जितना हो सके कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स (Students) इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम (मोबाइल, लैपटॉप, टीवी) से दूरी बनाएं, वरना आंखों में दर्द और जलन की समस्या सामने आ सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट (Off White)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 1

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, सर्वार्थसिद्धि योग और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा राशि स्वामी सूर्यदेव की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. 'आदित्य हृदय स्तोत्र' और 'सूर्य अष्टकम' का पाठ करें, मस्तक पर लाल चंदन या केसर का तिलक लगाएं तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, तांबे के पात्र या लाल वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होगी और आंखों व स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर रहेंगी.

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