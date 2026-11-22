Weekly Horoscope 22 to 28 November 2026: नवंबर का यह चौथा और अंतिम सप्ताह कई राशियों के जीवन में नई उपलब्धियां, आर्थिक मजबूती और खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सीधे तौर पर आपके करियर, कारोबार, पारिवारिक जीवन और सेहत को प्रभावित करेगी. जहां मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए पदोन्नति, अटके धन की वापसी और संपत्ति सुख के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को विरोधियों, अनावश्यक खर्चों और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल और अचूक उपाय.

करियर व कारोबार: कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर शीघ्र सफलता मिलेगी. सीनियर्स काम से प्रसन्न होकर अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं; पदोन्नति या मनचाहे तबादले की कामना पूरी होगी. उच्च शिक्षा या विदेश में करियर के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ समाचार मिलेगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: शुभचिंतक की मदद से आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. मध्य सप्ताह में उधार दिया या फंसा हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है. सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा और परिवार में भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और लव पार्टनर के दिल में खास जगह बनाने में सफल रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें एवं मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाएं.

2. वृषभ राशिफल (Taurus)

करियर व कारोबार: कार्यक्षेत्र में विरोधी भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. बाजार की तेजी का लाभ उठाने में सफल रहेंगे और कारोबार विस्तार या नए काम की शुरुआत के लिए मित्रों के सहयोग से बड़ा निर्णय ले सकते हैं. शुरुआत में सुखद और लाभकारी यात्रा संभव है.

स्वास्थ्य: पूरे सप्ताह सेहत को लेकर सचेत रहें; मौसमी बीमारियों की चपेट में आने की आशंका है. दिनचर्या व खानपान सही रखें और नशे से दूर रहें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: मध्य सप्ताह में घर का कोई बड़ा मसला आपसी सहमति से सुलझेगा और उत्तरार्ध में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा.

उपाय: श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें.

3. मिथुन राशिफल (Gemini)

करियर व कारोबार: कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी. शुरुआत में थकान भरी और कम फलदायी यात्रा करनी पड़ सकती है. गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें. नौकरी में बदलाव या निवेश से पहले शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

आर्थिक व शिक्षा: शुरुआत से ही समय और धन का प्रबंधन करके चलें; आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें. प्रतियोगी छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, इसलिए आलस्य त्यागकर परिश्रम करें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: प्रेम संबंधों में मतभेद की आशंका है; रिश्तों की खटास दूर करने के लिए विवाद के बजाय संवाद का सहारा लें.

उपाय: प्रतिदिन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

4. कर्क राशिफल (Cancer)

करियर व कारोबार: सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी. किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ेंगे. उत्तरार्ध का समय कारोबारियों के लिए बेहद लाभदायी रहेगा. छात्रों के लिए अध्ययन में उन्नति के योग हैं.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: आय और खर्च दोनों की अधिकता रहेगी. भूमि, भवन या वाहन खरीदने की पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामले आपसी सुलह से हल होंगे और संतान पक्ष की बड़ी चिंता दूर होगी.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: निजी रिश्तों को सुधारने की दिशा में पहल करेंगे. लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी और अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है.

उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

5. सिंह राशिफल (Leo)

करियर व कारोबार: किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें. शुरुआत में अधिक परिश्रम करना होगा. बिजनेस में बड़ी डील या साझेदारी के लेन-देन व कागजी काम में सावधानी रखें. मध्य सप्ताह में यात्रा के दौरान प्रभावशाली लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी.

आर्थिक व स्वास्थ्य: पूर्वार्ध में आय की अपेक्षा खर्च अधिक होने से बजट गड़बड़ा सकता है. उत्तरार्ध राहत भरा रहेगा. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है; स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: कठिन समय में लव पार्टनर और शुभचिंतक हर कदम पर सहयोगी साबित होंगे.

उपाय: प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें.

6. कन्या राशिफल (Virgo)

करियर व कारोबार: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को सप्ताहांत तक सफलता मिल सकती है. कारोबार विस्तार की योजनाएं साकार होंगी और व्यावसायिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी. किसी विशेष कार्य के लिए सम्मान मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन व भौतिक सुख-संसाधनों में वृद्धि होगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी और उत्तरार्ध में लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. सेहत सामान्य रहेगी.

उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें.

करियर व कारोबार: रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. मध्य सप्ताह तक नौकरीपेशा लोगों को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. विदेश में करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को विशेष सफलता मिलेगी और नए कार्य की शुरुआत होगी. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: भूमि, भवन और वाहन खरीदने के प्रयास सफल होंगे. प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की अड़चनें दूर होंगी. उत्तरार्ध में परिवार के साथ तीर्थयात्रा के योग हैं.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव पार्टनर के साथ विश्वास व नजदीकियां बढ़ेंगी. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें.

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

करियर व कारोबार: दिल के साथ दिमाग से काम लें. शुरुआत में छोटे कार्यों के लिए भी अधिक परिश्रम करना होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहेगा. व्यवसाय में मिलाजुला समय रहेगा.

आर्थिक व स्वास्थ्य: आय की अपेक्षा खर्च अधिक रहेगा. भूमि-भवन की खरीद में कागजी कार्यवाही सावधानी से करें. सेहत से समझौता न करें और किसी भी पीड़ा का समय पर इलाज करवाएं.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: रिश्तों में छोटी बातों को तूल न दें. उत्तरार्ध में पिता के साथ मतभेद हो सकता है; लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें.

9. धनु राशिफल (Sagittarius)

करियर व कारोबार: सप्ताह का पूर्वार्ध बेहद शुभ है. सीनियर्स की कृपा रहेगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे और व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा. मध्य सप्ताह में सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों से संपर्क बनेंगे. उत्तरार्ध में बॉस से अनबन या कामकाजी महिलाओं को तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है.

व्यवहार व मित्रता: उत्तरार्ध में अधीरता, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं. नए दोस्तों के चक्कर में पुराने शुभचिंतकों को नजरअंदाज न करें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: खट्टी-मीठी तकरार के बीच दांपत्य जीवन सामान्य बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं.

10. मकर राशिफल (Capricorn)

करियर व कारोबार: कार्यक्षेत्र में मेहनत की प्रशंसा होगी और अधिकारी व अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा. शुरुआत में कारोबार के सिलसिले में अधिक भागदौड़ रह सकती है, पर प्रगति व लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: किसी योजना में अटका हुआ या उधार दिया धन वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों से बिगड़े संबंध वरिष्ठों की मध्यस्थता से सुधरेंगे. आपकी वाणी से विपरीत लिंग के व्यक्ति प्रभावित होंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन श्रीसूक्त का पाठ करें.

11. कुंभ राशिफल (Aquarius)

करियर व कारोबार: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा और सप्ताहांत तक कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी या बेहतर जॉब ऑफर मिल सकता है; बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद प्राप्त हो सकता है.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: दैनिक आय बढ़ने से परेशानियां कम होंगी. पैतृक संपत्ति की अड़चनें दूर होंगी और भूमि-भवन व वाहन सुख मिलेगा. परिजनों का पूरा समर्थन रहेगा.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों की बाधाएं दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और सेहत सामान्य रहेगी.

उपाय: श्री सुंदरकांड का पाठ करें.

करियर व कारोबार: करियर और कारोबार के मोर्चे पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी बरतें और नई योजना पर काम करने से पहले शुभचिंतकों की सलाह लें. सस्ती लोकप्रियता पाने के प्रयास से बचें.

आर्थिक व स्वास्थ्य: समय और धन का प्रबंधन करके चलें; पूर्वार्ध में अचानक बड़े खर्च आ सकते हैं. घर के किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता बढ़ा सकती है. उत्तरार्ध में वाहन सावधानी से चलाएं, खानपान सही रखें और नशे से दूर रहें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करें. प्रेम संबंधों में उतावलेपन से बचें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

उपाय: प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

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