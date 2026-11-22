राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले का समय कैसा था? हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि आगे क्या होगा, क्या यह टिक पाएगा या नहीं. क्या इसका अस्तित्व बचेगा या नहीं. हालांकि, इतनी कड़ी मेहनत और प्रयासों की बदौलत, आज सनातन धर्म के उत्थान को लेकर किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है.

उत्तराखंड के हरिद्वार में शनिवार (21 नवंबर 2026) को अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी समारोह था. इस समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म का जिक्र किया.

मोहन भागवत ने आगे कहा कि यह अब किस्मत में लिखा जा चुका है. ऐसा होकर ही रहेगा. हालात को देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है. लोग कहते हैं कि जब इंसान हालात को देखता है तो वह डर जाता है, लेकिन यह सच नहीं है. ऐसा नहीं होता. जब मन में डर होता है, तभी हालात भयानक लगते हैं. अगर मन में संकल्प और उत्साह हो, तो इंसान को हालात से डर नहीं लगता.

सनातन संस्कृति पर क्या बोले मोहन?

डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भागवान के कामों के संचालन के लिए भगवान स्वयं नहीं आते, बल्कि योग्य व्यक्तियों एवं संगठनों को इसका दायित्व सौंपते हैं. सनातन संस्कृति पर बढ़ते भरोसे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है. उन्होंने हनुमान जैसा सेवाभाव अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि शुरुआती उपेक्षा और चुनौतियों के बाद समाज का विश्वास एवं मान्यता अवश्य मिलती है.

समारोह में क्या-क्या हुआ?

समारोह का उदघाटन वैदिक मंत्रोच्चार, बैंड की मधुर धुनों और शंखनाद के साथ हुआ . इस मौके पर भगवती देवी शर्मा के तप, त्याग और नारी जागरण में दिए गए योगदान की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट का विमोचन भी किया गया जिसका अनावरण भागवत, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम और समारोह के दलनायक डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने संयुक्त रूप से किया.

कार्यक्रम में 40 देशों से आए गायत्री परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे . समारोह से पहले सरसंघचालक ने शांतिकुंज पहुंचकर गायत्री परिवार की प्रमुख शैलदीदी से भेंट की . इस दौरान दोनों के बीच आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई.