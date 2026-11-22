Aaj Ka Kanya Rashifal 22 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 05:55 बजे के बाद आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, मानसिक तनाव, व्यवहार परीक्षा व सतर्कता स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपको अनेक विपत्तियों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार

22 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद मेष राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, नई डील और व्यवहार सुधार (Business Deal Alert & Behavior)

नई डील में हो जाएं सजग, छोटे प्रयास से बनेंगे बिगड़ते काम: बिजनेसमैन को आज बेहद अलर्ट रहना होगा, खासकर यदि आप कोई नई डील करने जा रहे हैं तो पूरी तरह सजग हो जाएं और दस्तावेजों की भली-भांति जांच करें. हालांकि, सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका एक छोटा सा प्रयास बिगड़ते कार्यों को भी बना देगा, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर हताश न हों.

व्यवहार की कमियों को दूर करें व्यापारी: व्यापारियों को आज अपने व्यवहार की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए; इसके साथ ही ग्राहकों और साझेदारों के साथ व्यवहार को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

2. करियर, बॉस की नजर और निष्पक्षता (Career Surveillance & Impartiality)

आपके काम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं बॉस: वर्कस्पेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर बेहद सतर्क और गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि आपके बॉस आज आपके हर काम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

बिना सोचे-समझे किसी का पक्ष लेने से बचें: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को वर्कप्लेस पर बिना सोचे-समझे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक विवाद और मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Sudden Guests, Exam Stress & Headache)

पारिवारिक मनमुटाव को करें इग्नोर, घर पर अचानक आ सकते हैं अतिथि: परिवार में यदि किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव चल रहा है, तो आज उसे इग्नोर (अनदेखा) करना ही समझदारी है; क्योंकि अचानक से घर पर अतिथियों का आगमन हो सकता है. लव और वैवाहिक जीवन में भी शांत रहकर संवाद करें.

परीक्षा के तनाव से छात्रों को सिरदर्द का अलर्ट: आने वाले एग्जाम को लेकर कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स (Students) मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द (Headache) से सारा दिन परेशान हो सकते हैं; पढ़ाई के बीच थोड़ा विश्राम जरूर लें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से वाहन सावधानी से चलाएं, मानसिक तनाव व सिरदर्द से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, सर्वार्थ सिद्धि योग और अष्टम भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत करने तथा मानसिक शांति व कार्यक्षेत्र में सुरक्षा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें, प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, हरी मूंग या लाल फल का दान करें. इससे आकस्मिक बाधाएं व मानसिक तनाव दूर होगा, व्यापारिक अड़चनें शांत होंगी और परिवार में सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.