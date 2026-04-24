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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोदुनिया का सबसे चर्चित लकी चार्म बना Charging Bull, जानिए इसका खास हिस्सा क्यों छूते हैं लोग!

दुनिया का सबसे चर्चित लकी चार्म बना Charging Bull, जानिए इसका खास हिस्सा क्यों छूते हैं लोग!

Charging Bull in New York Wall Street: न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट के पास चार्जिंग बुल की कांस्य से बनी मूर्ति जिसको लेकर मान्यता है कि, बुल के testicles को छूने से शेयर मार्केट का पोर्टफोलिया अच्छा होता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 24 Apr 2026 02:16 PM (IST)
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  • इसका स्थान और भव्यता इसकी लोकप्रियता बढ़ाती है।

Charging Bull: न्यूयॉर्क शहर के वित्तीय (financial) जिले में स्थित है चार्जिंग बुल (Charging Bull) केवल एक कांस्य की मूर्ति भर नहीं है, बल्कि यह दुनियाभर में आर्थिक शक्ति, समृद्धि और उम्मीद का प्रतीक बन चुकी है.

New York के वॉल स्ट्रीट के पास स्थापित यह विशालकाय मूर्ति रोजाना सैकड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है. खास बात यह है कि, इस मूर्ति से जुड़ी एक अजीबोगरीब परंपरा भी समय के साथ विकसित हो गई है, जिसने इसे और ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया है. 

साल 1989 में इटालियन मूर्तिकार आर्टुरो डि मोडिका ने इसे एक गुरिल्ला आर्ट इंस्टॉलेशन के रूप में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने स्थापित किया था. शुरुआत में इसे अवैध मानकर हटा दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया जिसके बाद इसे पास ही एक स्थायी स्थान पर स्थापित कर दिया गया. तब से लेकर आज तक चार्जिंग बुल की यह मूर्ति पूरी दुनिया के लिए एक अलग पहचान बन चुकी है. 

Charging Bull शेयर मार्केट और मजबूती का प्रतीक

चार्जिंग बुल को अक्सर वॉल स्ट्रीट और शेयर मार्केट की मजबूती और तेजी से जोड़कर देखा जाता है. दुनियाभर से आने वाले पर्यटक इसे पैसा, ताकत और वित्तीय सफलता से जोड़ते हैं.  हालांकि मूर्तिकार की सोच इससे थोड़ी अलग थी.

उनके मुताबिक, यह मूर्ति अमेरिका की मेहनत, हिम्मत और आगे बढ़ने की भावना को दर्शाती है. एक ऐसा संदेश जो हर व्यक्ति को प्रेरित करना का काम करता है कि वह कठिनाइयों को पार कर सफलता हासिल कर सकते हैं.

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Testicles छूने के पीछे लोकप्रिय मान्यता

बीतते समय के साथ इस मूर्ति के साथ एक लोकप्रिय मान्यता जुड़ती चली गई कि, इसे छूने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है. कई पर्यटक इस विश्वास के साथ मूर्ति के testicles को छूते हैं, ताकि उनका पोर्टफोलियो सही हो जाए और आर्थिक संपन्नता बरकरार रहे. यही वजह है कि, बड़ी संख्या में लोग इसे हिस्से को छूकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं. 

हालांकि इस विश्वास का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे शक्ति, ऊर्जा और ऊर्वरता के रूप में देखा जाता है. कई पर्यटक इसे आर्थिक संपन्नता और सफलता से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ के लिए यह केवल एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है. 

चार्जिंग बुल की लोकप्रियता का बड़ा कारण?

इस तरह की मान्यताएं कोई नई बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कई ऐतिहासिक मूर्तियों और स्मारकों के साथ भी ऐसी ही परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जहां लोग किसी खास हिस्से को छूकर सौभाग्य और खुशहाली की कामना करते हैं. इस तरह की परंपराएं मानव स्वभाव का हिस्सा है, कि हम खास प्रतीकों को छूते हैं, तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है. 

चार्जिंग बुल की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उसका स्थान भी है. वॉल स्ट्रीट के पास होने के कारण यह आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में खड़ा है, जो इसे और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाते हैं. इसके साथ ही इसकी सभ्यता भव्यता और कलात्मक भी लोगों को अपनी और खींचती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

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अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 24 Apr 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Wall Street New York Superstition Ajab-gajab Big Bull

Frequently Asked Questions

चार्जिंग बुल शेयर मार्केट और मजबूती का प्रतीक कैसे है?

चार्जिंग बुल को अक्सर वॉल स्ट्रीट और शेयर मार्केट की मजबूती और तेजी से जोड़ा जाता है। यह वित्तीय सफलता का प्रतिनिधित्व करता है।

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