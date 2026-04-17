गया का ये मंदिर क्यों है अलग? यहां के हर रिवाज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है!

बिहार राज्य में स्थित पवित्र नगरी गया, जहां लोग अपने पूर्वजों के लिए विशेष अनुष्ठान करने आते हैं. यहां एक ऐसा मंदिर है, जो जीवन और मृत्यु के बारे में सभी मान्यताओं को चुनौती देती है. मंगला गौरी मंदिर जहां जीवित लोग मृतकों के लिए खास अनुष्ठान करते हैं.