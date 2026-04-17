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गया का ये मंदिर क्यों है अलग? यहां के हर रिवाज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है!
बिहार के गया में स्थित मंगला गौरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी है. मंदिर से जुड़ा अनुष्ठान, जलती लौ, पवित्र पत्थर विनम्रता का संदेश देती है.
मंगला गौरी मंदिर का इतिहास
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion