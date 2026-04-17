हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मगया का ये मंदिर क्यों है अलग? यहां के हर रिवाज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है!

गया का ये मंदिर क्यों है अलग? यहां के हर रिवाज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है!

बिहार के गया में स्थित मंगला गौरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी है. मंदिर से जुड़ा अनुष्ठान, जलती लौ, पवित्र पत्थर विनम्रता का संदेश देती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 17 Apr 2026 08:41 AM (IST)
बिहार के गया में स्थित मंगला गौरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी है. मंदिर से जुड़ा अनुष्ठान, जलती लौ, पवित्र पत्थर विनम्रता का संदेश देती है.

मंगला गौरी मंदिर का इतिहास

1/7
बिहार राज्य में स्थित पवित्र नगरी गया, जहां लोग अपने पूर्वजों के लिए विशेष अनुष्ठान करने आते हैं. यहां एक ऐसा मंदिर है, जो जीवन और मृत्यु के बारे में सभी मान्यताओं को चुनौती देती है. मंगला गौरी मंदिर जहां जीवित लोग मृतकों के लिए खास अनुष्ठान करते हैं.
बिहार राज्य में स्थित पवित्र नगरी गया, जहां लोग अपने पूर्वजों के लिए विशेष अनुष्ठान करने आते हैं. यहां एक ऐसा मंदिर है, जो जीवन और मृत्यु के बारे में सभी मान्यताओं को चुनौती देती है. मंगला गौरी मंदिर जहां जीवित लोग मृतकों के लिए खास अनुष्ठान करते हैं.
2/7
खुद अपना अंतिम संस्कार करना थोड़ा बढ़ाकर कहा हुआ लग सकता है. लेकिन यहां यह प्रतीकात्मक है. यह अहंकार, डर और आसक्ति को त्यागने का प्रतीक है. यहां लोग मृत्यु की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन के एक नए तरीके की तैयारी कर रहे होते हैं.
खुद अपना अंतिम संस्कार करना थोड़ा बढ़ाकर कहा हुआ लग सकता है. लेकिन यहां यह प्रतीकात्मक है. यह अहंकार, डर और आसक्ति को त्यागने का प्रतीक है. यहां लोग मृत्यु की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन के एक नए तरीके की तैयारी कर रहे होते हैं.
Published at : 17 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Gaya BIHAR TEMPLE

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
महाकाल से जगन्नाथ धाम तक सितारों की लगी लाइन, सेलेब्स में दिखी बढ़ती आध्यात्मिक लहर!
महाकाल से जगन्नाथ धाम तक सितारों की लगी लाइन, सेलेब्स में दिखी बढ़ती आध्यात्मिक लहर!
लाइफस्टाइल
Types Of Yogurt: कितनी तरह का होता है दही, कहीं गलत चीज तो नहीं खा रहे आप? यहां जानें
कितनी तरह का होता है दही, कहीं गलत चीज तो नहीं खा रहे आप? यहां जानें
लाइफस्टाइल
Aaj Ka Panchang 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें
वैशाख अमावस्या पर अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें
लाइफस्टाइल
Vaishakh Amavasya 2026: आज वैशाख अमावस्या, करें ये 8 काम, सफलता के खुलेंगे रास्ते
आज वैशाख अमावस्या, करें ये 8 काम, सफलता के खुलेंगे रास्ते
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू, 40 के पार पहुंचा पारा, गुरुवार को रहा सीजन का सबसे गर्म दिन
दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू, 40 के पार पहुंचा पारा, गुरुवार को रहा सीजन का सबसे गर्म दिन
विश्व
'ईरान के साथ जल्द ही...' उधर आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान
'ईरान के साथ जल्द ही...' उधर आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
आईपीएल 2026
MI vs PBKS: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहली बार हुआ ऐसा
MI vs PBKS: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहली बार हुआ ऐसा
विश्व
US Iran War News Live: लेबनान-इजरायल के बीच लागू होगा सीजफायर, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
Live: लेबनान-इजरायल के बीच लागू होगा सीजफायर, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
जनरल नॉलेज
Indian Diaspora: कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?
कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?
ट्रेंडिंग
Viral Video: हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget