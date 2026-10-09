धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनवरात्रि 11 अक्टूबर से, फिर बंगाल में दुर्गा पूजा 16 से क्यों शुरू? समझें तारीखों का पूरा खेल

नवरात्रि 11 अक्टूबर से, फिर बंगाल में दुर्गा पूजा 16 से क्यों शुरू? समझें तारीखों का पूरा खेल

Navratri Durga Puja 2026: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से, फिर बंगाल में दुर्गा पूजा के मुख्य अनुष्ठान बाद में क्यों होते हैं? समझें प्रतिपदा, षष्ठी और बोधन का फर्क.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Oct 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

Navratri Durga Puja 2026: नवरात्रि का पर्व आने वाला है. अगर आप घर में कलश स्थापना की तैयारी कर रहे हैं, तो कैलेंडर में 11 अक्टूबर की तारीख दिखती है. वहीं जब आप पश्चिम बंगाल सरकार की आधिकारिक छुट्टी सूची या कोलकाता टूर पैकेज देखते हैं, तो वहां 16 अक्टूबर का जिक्र मिलता है.

अब ऐसे में उलझन होना स्वाभाविक है. जब देवी एक ही हैं और महीना भी आश्विन ही है, तो फिर पूजा शुरू होने में 5 दिन का यह अंतर क्यों आता है? इसका सीधा संबंध हमारी सदियों पुरानी पूजा परंपराओं से है. इसे समझकर आप अपने सारे प्लान आसानी से बना सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
नवरात्रि 11 अक्टूबर से, फिर बंगाल में दुर्गा पूजा 16 से क्यों शुरू? समझें तारीखों का पूरा खेल
नवरात्रि 11 अक्टूबर से, फिर बंगाल में दुर्गा पूजा 16 से क्यों शुरू? समझें तारीखों का पूरा खेल
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 9 October 2026: चतुर्दशी श्राद्ध पर बन रहा ब्रह्म योग, मेष से मीन तक देखें आज का पूरा भविष्यफल
9 अक्टूबर का राशिफल: किसे मिलेगा सहयोग, किसे संभालना होगा खर्च? जानें सभी 12 राशियों का हाल
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट

11 अक्टूबर से क्या बदलेगा और घरों में क्या शुरू होगा?

11 अक्टूबर 2026 से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है. देश के ज्यादातर हिस्सों में इसी दिन शुभ मुहूर्त में घटस्थापना की जाती है. घरों में कलश रखकर अखंड ज्योति जलाई जाती है.

भक्त नौ दिनों के उपवास का संकल्प लेते हैं और मां शैलपुत्री की पूजा होती है. छत्तीसगढ़ के मां दंतेश्वरी मंदिर समेत कई शक्तिपीठों में 11 अक्टूबर से ही प्रतिपदा पूजा का विधान है.

अगर आप घर में व्रत और दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, तो आपकी पूजा 11 तारीख से ही शुरू हो जाएगी. इसके लिए षष्ठी तिथि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

बंगाल में 16 अक्टूबर की तारीख इतनी खास क्यों है?

बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा में षष्ठी तिथि का सबसे अधिक महत्व है. इस दिन से बड़े अनुष्ठान शुरू होते हैं. इनमें कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास शामिल हैं. कल्पारंभ का मतलब पूजा का विधिवत संकल्प लेना है. बोधन का अर्थ देवी को जगाना होता है.

इसके बाद मां से पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है. पश्चिम बंगाल के जयरामबाटी स्थित मातृ मंदिर के अनुसार 16 अक्टूबर को षष्ठी, कल्पारंभ और बोधन है. इसलिए ट्रैवल एजेंसियां और सरकारी कैलेंडर 16 अक्टूबर से सक्रिय दिखते हैं.

हालांकि कोलकाता के पंचांग में 16 को बिल्व निमंत्रण और 17 अक्टूबर को बोधन दर्ज है. इसलिए किसी भी पंडाल में जाने से पहले वहां का शेड्यूल जरूर देख लें.

क्या बंगाल में पहले पांच दिन पूजा नहीं होती?

यह सोचना बिल्कुल गलत है कि बंगाल में मां दुर्गा पांच दिन बाद आती हैं. भले ही पंडालों के पट षष्ठी से खुलते हों, लेकिन पूजा पहले दिन से ही शुरू हो जाती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण बेलूर मठ है. वहां प्रतिपदा से षष्ठी तक रोज पारंपरिक आगमनी गीत गाए जाते हैं.

पूरे नवरात्रि के दौरान चंडी पाठ भी चलता है. यानी भक्ति का माहौल 11 तारीख से ही बन जाता है. बस, सार्वजनिक मेला, ढाक की धुन और उत्सव षष्ठी से रफ्तार पकड़ता है.

अकाल बोधन की कहानी और घर वापसी का भाव

शरद ऋतु की इस पूजा को अकाल बोधन कहा जाता है. मान्यताओं के अनुसार, शरद काल देवताओं की निद्रा का समय होता है. लंका में रावण पर विजय पाने के लिए भगवान राम ने असमय ही मां दुर्गा को जगाया था. इसे ही अकाल बोधन कहा गया.

बंगाल में इस त्योहार का संबंध बेटी के मायके आने से भी है. ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा अपने बच्चों के साथ मायके आती हैं. यूनेस्को ने भी इस अपनेपन और सामाजिक जुड़ाव की वजह से इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है.

यह अंतर दो अलग त्योहारों का नहीं है. यह सिर्फ पूजा के दो अलग-अलग चरणों का फर्क है. 11 अक्टूबर से घर-घर में घटस्थापना और उपवास शुरू होंगे. वहीं, 16-17 अक्टूबर से पंडालों में धुनुची नाच, ढाक की थाप और सिंदूर खेला की रौनक देखने को मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Durga Puja 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
नवरात्रि 11 अक्टूबर से, फिर बंगाल में दुर्गा पूजा 16 से क्यों शुरू? समझें तारीखों का पूरा खेल
नवरात्रि 11 अक्टूबर से, फिर बंगाल में दुर्गा पूजा 16 से क्यों शुरू? समझें तारीखों का पूरा खेल
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 9 October 2026: चतुर्दशी श्राद्ध पर बन रहा ब्रह्म योग, मेष से मीन तक देखें आज का पूरा भविष्यफल
9 अक्टूबर का राशिफल: किसे मिलेगा सहयोग, किसे संभालना होगा खर्च? जानें सभी 12 राशियों का हाल
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
इंडिया
Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स
LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget