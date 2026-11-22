Kal Ka Rashifal, 23 November 2026: सोमवार, 23 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए वैकुंठ चतुर्दशी और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से अत्यंत पावन व विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुण्ठ चतुर्दशी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद कार्तिक पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. वहीं पूरे दिन और रात भरणी नक्षत्र का संयोग बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल वरियान योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का विशेष साथ मिलेगा.

सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि विष्णु व महादेव के मिलन की आराधना का महापर्व है. मालव्य व वरियान योग के प्रभाव से कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को वेतन वृद्धि (सैलरी हाइक), आकर्षक नया जॉब ऑफर, आय के नए स्रोत, नए स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर और रुकी हुई पेमेंट मिलने के मजबूत योग हैं. वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को व्यवसायिक यात्राएं टालने, कार्यस्थल पर क्रोध व लापरवाही से बचने और डेटा सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 23 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (23 नवंबर 2026, सोमवार, वैकुंठ चतुर्दशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुण्ठ चतुर्दशी (रात्रि 11:43 बजे तक), तत्पश्चात पूर्णिमा

कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुण्ठ चतुर्दशी (रात्रि 11:43 बजे तक), तत्पश्चात पूर्णिमा नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (पूरे दिन)

भरणी नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: मेष राशि

मेष राशि शुभ योग: वरियान योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

वरियान योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल आपका दिन बढ़िया रहेगा. कल आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स कल आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा. ऑफिस में आपका अच्छा काम देखकर सहकर्मी आपसे कुछ नया सीखेंगे. आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, जिससे आपको गर्व महसूस होगा. किसी गरीब की सहायता करने से मन को सुकून मिलेगा. काम करने के नए तरीकों पर मित्रों के साथ विचार करेंगे और नए आइडियाज मिलेंगे. पैसों के मामलों में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए. किसी को उधार पैसा देने में सोच-विचार करना बेहतर रहेगा.

वृष कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. कल व्यापार में अच्छा लाभ होने से आप अपनी नई ब्रांच खोलने का विचार घरवालों के साथ करेंगे. परिवार का पूरा सहयोग मिलने से किसी बड़ी समस्या का समाधान कर लेंगे. प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो आपके संतुलित रवैये से फायदा मिलेगा. इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए कल का दिन शुभ है. कल किसी से बेवजह बहस से बचें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा. मन में किसी बात को लेकर उत्साह रह सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे काम पूरा करने के लिए शायद पर्याप्त समय न मिल पाए.

मिथुन कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल आपका दिन बेहतर रहेगा. आप किसी अपने के साथ बहस करने से बचें, जिससे आपका समय बचेगा. ऑफिस में कल आपके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ होगी. लवमेट्स में चल रही अनबन समाप्त होगी और एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे. समाज में आपके अच्छे कामों की वजह से आपका सम्मान बढ़ेगा. बिजनेस को लेकर दूसरे लोगों से संपर्क बनाना बेहतर रहेगा. व्यापार में कल ज्यादा लाभ होने के योग बन रहे हैं. अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चलें, तभी भविष्य के लिए कुछ धन संचय कर पाएंगे.

कर्क कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल आपका दिन उत्तम रहेगा. आप जिस काम को काफी दिनों से करने की सोच रहे थे, उसकी शुरुआत कल से कर सकते हैं. दान-धर्म के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. भाई-बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी. जल्द ही आपको काम के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. जो लोग आपके विरोधी थे, वे भी कल आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं. विद्यार्थी कल अपनी पढ़ाई में कुछ बदलाव कर सकते हैं; मेहनत जारी रखें, जल्द सफलता मिलने के योग हैं. आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा.

सिंह कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है. ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने आसपास ध्यान नहीं दे पाएंगे. अपनों के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परिवार के सदस्यों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि आप उनसे किए हुए वादों को पूरा करेंगे. रचनात्मक कार्यों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. घर में कल किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा. अधिकांश प्रयास सफल होंगे और कुछ जरूरी कामकाज पूरे हो सकते हैं. कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, सतर्क रहें.

कन्या कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. किसी भी कानूनी मामले में जल्दबाजी न दिखाएं. अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे. कल अपने काम को सामान्य गति से पूरा करेंगे. किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है, सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं. कल आपके जीवनसाथी को करियर में सफलता मिल सकती है. अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें.

तुला कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. कल आप एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त करेंगे. शासन व प्रशासन के मामले में सावधानी बरतें. निवेश संबंधी मामलों को गति मिलेगी. किसी अजनबी पर सोच-समझकर भरोसा करें. विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे. कल आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी. खर्च बढ़ सकते हैं, अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं.

वृश्चिक कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. बढ़ते खर्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलने का प्रयास करें. किसी संपत्ति का सौदा जल्दबाजी में न करें. राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा. कल किसी पुरानी समस्या को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएंगे.

धनु कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है. आपकी योजनाओं को गति मिलेगी और कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी. अपने जरूरी कामों की सूची बनाएंगे, जिससे काफी हद तक उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे. बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा. शिक्षा में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा, जिससे खुशी होगी. कल आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था व विश्वास से आगे बढ़ेंगे.

मकर कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएंगे और माता-पिता से सलाह लेंगे. सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देंगे, तो काम करने में आसानी होगी. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा. आपकी वाणी की सरलता मान-सम्मान दिलाएगी. समय से सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे. अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें. लंबे अंतराल बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है.

कुंभ कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. आपका मन धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा और लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी. आर्थिक लाभ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका फल जरूर मिलेगा. माता-पिता अपने बच्चों को मनोरंजन के लिए बाहर घुमाने ले जा सकते हैं. महिलाएं अपने किसी काम की प्लानिंग करेंगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, साथ ही किसी मामले पर बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखें.

मीन कल का राशिफल 23 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है. किसी काम के लिए की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर के लिए दिन फेवरेबल रहेगा. किसी काम के पूरे होने पर प्रसन्नता होगी. कार्यस्थल पर हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा. सेहत के मामलों में खुद को ताजगी से भरा महसूस करेंगे. कई नए और अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे तथा सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे.

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