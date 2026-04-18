माउंट कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी और भगवान शिव का निवास माना जाता है. यह धर्म और वैश्विक संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखता है.
Mount Kailash: क्या माउंट कैलाश से आती है 'ॐ' की गूँज? जानें इस अलौकिक ध्वनि के पीछे का धार्मिक रहस्य
Mount Kailash: कैलाश शिव का निवास और ब्रह्मांड की धुरी है. यहां हवा व ग्लेशियरों से 'ॐ' की गूँज सुनाई देती है. विज्ञान इसे भौगोलिक प्रभाव मानता है, पर भक्तों के लिए यह महादेव का साक्षात नाद है.
- कैलाश से 'ॐ' और डमरू जैसी ध्वनि की वायरल दावों पर चर्चा।
- गुरुओं के अनुसार, ध्वनि 'अनहद नाद' है, ऊर्जा का केंद्र।
- वैज्ञानिक तर्क: पिरामिड संरचना, ग्लेशियरों का घर्षण, चुंबकीय क्षेत्र।
- कैलाश अनसुलझी पहेली, श्रद्धा और तर्क का मिलन स्थल।
Mount Kailash: धर्म और वैश्विक संस्कृति में माउंट कैलाश का स्थान अद्वितीय है. इसे केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धुरी (Axis Mundi) और भगवान शिव का साक्षात निवास माना जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो, जिनमें कैलाश से 'ॐ' और डमरू जैसी ध्वनि आने का दावा किया गया है, ने इस प्राचीन रहस्य को फिर से चर्चा में ला दिया है.
ॐ की ध्वनि और आध्यात्मिक महत्व
आध्यात्मिक गुरुओं और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, 'ॐ' ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है. कैलाश मानसरोवर के बारे में मान्यताएं इस प्रकार हैं:
- अनहद नाद: भक्तों का मानना है कि वहां सुनाई देने वाली ध्वनि 'अनहद नाद' है, वह ध्वनि जो बिना किसी भौतिक टकराव के उत्पन्न होती है.
- ऊर्जा का केंद्र: तीर्थयात्री अक्सर पर्वत के समीप एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और कंपन महसूस करने का अनुभव साझा करते हैं.
- ब्रह्मांडीय मिलन: इसे पृथ्वी और आकाश के मिलन का बिंदु माना जाता है, जहाँ भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत से जुड़ता है.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: क्या है इस ध्वनि का आधार?
विज्ञान इन ध्वनियों को प्राकृतिक और भौगोलिक घटनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करता है. इसके पीछे तीन प्रमुख वैज्ञानिक तर्क दिए जाते हैं:
पिरामिड संरचना: कैलाश की चोटियाँ पिरामिड नुमा हैं. जब तेज हवाएं इन नुकीले कोनों से टकराती हैं, तो एक 'Acoustic' प्रभाव पैदा होता है जो 'ॐ' जैसा सुनाई दे सकता है.
ग्लेशियरों का घर्षण: बर्फ की परतों में दरारें पड़ने या ग्लेशियरों के हिलने से भारी गूँज उत्पन्न होती है, जो डमरू की ध्वनि का आभास दे सकती है.
चुंबकीय क्षेत्र: इस क्षेत्र का उच्च चुंबकीय प्रभाव ध्वनि तरंगों के साथ मिलकर सूक्ष्म कंपन पैदा करता है, जिसे संवेदनशील कानों द्वारा सुना जा सकता है.
श्रद्धा और तर्क का मिलन
माउंट कैलाश आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है. जहाँ विज्ञान इसे Acoustic Engineering और Geological Phenomena के नजरिए से देखता है, वहीं करोड़ों भक्तों के लिए यह महादेव की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है.
चाहे वह हवाओं का घर्षण हो या शिव का नाद, कैलाश की यह दिव्य ध्वनि हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मानवीय समझ से परे है. शायद इसीलिए, आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है, ताकि इसकी पवित्रता और रहस्य अक्षुण्ण रहे.
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Frequently Asked Questions
माउंट कैलाश को क्या माना जाता है?
कैलाश से आने वाली 'ॐ' या 'डमरू' जैसी ध्वनि का क्या कारण है?
इस ध्वनि के पीछे पिरामिड संरचना, ग्लेशियरों का घर्षण और उच्च चुंबकीय क्षेत्र जैसे वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं, जो 'Acoustic' प्रभाव पैदा कर सकते हैं.
क्या कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ना संभव है?
आज तक कोई भी माउंट कैलाश की चोटी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है, संभवतः इसकी पवित्रता और रहस्य को बनाए रखने के लिए.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कैलाश से आने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है?
भक्तों का मानना है कि कैलाश से सुनाई देने वाली ध्वनि 'अनहद नाद' है, जो बिना किसी भौतिक टकराव के उत्पन्न होती है.
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