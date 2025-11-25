हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनीले ड्रम वाली मुस्कान ने लड़की को दिया जन्म! ज्योतिषाचार्य ने कहा, बच्ची की कुंडली में खास योग

नीले ड्रम वाली मुस्कान ने लड़की को दिया जन्म! ज्योतिषाचार्य ने कहा, बच्ची की कुंडली में खास योग

Muskan Rastogi: मेरठ का सबसे चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने बीते रविवार को मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम राधा है. ज्योतिषाचार्य से जानिए बच्ची की कुंडली.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Nov 2025 04:32 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Muskan Rastogi gave birth daughter: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अपने पति की निर्मम हत्या कर नीले ड्रम में भरने के आरोप में मेरठ जिले की जेल में बंद मुस्कान ने बीते दिन रविवार को मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नवजात बच्ची को जन्म दिया है.

बीते रविवार को रात के समय मुस्कान को लेबर पेन होने पर भर्ती कराया गया था और शाम 6 से 7 बजे के करीब उसने एक बच्ची को जन्म दिया.

मेरठ के ज्योतिषाचार्य ने मुस्कान की बेटी की बनाई कुंडली

मुस्कान ने अपनी बच्ची का नाम राधा रखा है. मेरठ के ही रहने वाले ज्योतिषाचार्य राहुल अग्रवाल ने मुस्कान की बेटी राधा की कुंडली बनाई है. कुंडली में उन्होंने बताया कि, ये बच्ची स्वभाव से काफी आत्मविश्वासी होने के साथ जीवन में सफलता प्राप्त करेगी. जीवन के कठिन हालात से बाहर निकलकर समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेगी.

उन्होंने यह भी बताया कि, बच्ची की शिक्षा बेहतर होगी. बच्ची अपना भविष्य संगीत, फैशन, प्रत्रकारिता और प्रशासनिक से जुड़े क्षेत्र में बना सकती है. 

बच्ची ने धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है. इस बच्ची का नाम और अक्षर नक्षत्र के हिसाब से 'ढ' से निकलेगा. वैसे धनु राशि के अंतर्गत यशिका आदि नाम रखना भी शुभ हो सकता है.

बच्ची के बाप को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल

दरअसल इस साल 17 मार्च को मेरठ पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि, 28 वर्षीय मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल राजपूत के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति की हत्या कर दी थी.

हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने लाश को 3 टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट और बालू के घोल से बंद कर दिया था.

मुस्कान ने अपने होने वाले बच्चों को लेकर भगवान से कामना करते हुए कि, उसका बच्चा श्रीकृष्ण की तरह हो. हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है ये बच्ची सौरभ की है या फिर साहिल की?

इंटरनेट पर तमाम यूजर्स इस बात पर चुटकी ले रहे हैं. हालांकि स्थानीय पुलिस ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, जरूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट जरूर कराया जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Nov 2025 04:32 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मुस्कान ने बच्ची को कहाँ जन्म दिया?

मुस्कान ने मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी नवजात बच्ची को जन्म दिया है.

मुस्कान की बेटी का क्या नाम है और उसकी कुंडली के अनुसार उसका भविष्य कैसा रहेगा?

मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, बच्ची आत्मविश्वासी होगी, जीवन में सफलता प्राप्त करेगी और समाज में मान-सम्मान पाएगी.

मुस्कान पर अपने पति की हत्या का क्या आरोप है?

मुस्कान पर अपने बॉयफ्रेंड साहिल राजपूत के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति की हत्या करने और फिर लाश को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में सीमेंट से बंद करने का आरोप है.

बच्ची के पिता को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं?

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बच्ची मुस्कान के पति सौरभ की है या उसके बॉयफ्रेंड साहिल की. जरूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा.

