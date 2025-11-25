मुस्कान ने मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी नवजात बच्ची को जन्म दिया है.
नीले ड्रम वाली मुस्कान ने लड़की को दिया जन्म! ज्योतिषाचार्य ने कहा, बच्ची की कुंडली में खास योग
Muskan Rastogi: मेरठ का सबसे चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने बीते रविवार को मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम राधा है. ज्योतिषाचार्य से जानिए बच्ची की कुंडली.
Muskan Rastogi gave birth daughter: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अपने पति की निर्मम हत्या कर नीले ड्रम में भरने के आरोप में मेरठ जिले की जेल में बंद मुस्कान ने बीते दिन रविवार को मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नवजात बच्ची को जन्म दिया है.
बीते रविवार को रात के समय मुस्कान को लेबर पेन होने पर भर्ती कराया गया था और शाम 6 से 7 बजे के करीब उसने एक बच्ची को जन्म दिया.
मेरठ के ज्योतिषाचार्य ने मुस्कान की बेटी की बनाई कुंडली
मुस्कान ने अपनी बच्ची का नाम राधा रखा है. मेरठ के ही रहने वाले ज्योतिषाचार्य राहुल अग्रवाल ने मुस्कान की बेटी राधा की कुंडली बनाई है. कुंडली में उन्होंने बताया कि, ये बच्ची स्वभाव से काफी आत्मविश्वासी होने के साथ जीवन में सफलता प्राप्त करेगी. जीवन के कठिन हालात से बाहर निकलकर समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेगी.
उन्होंने यह भी बताया कि, बच्ची की शिक्षा बेहतर होगी. बच्ची अपना भविष्य संगीत, फैशन, प्रत्रकारिता और प्रशासनिक से जुड़े क्षेत्र में बना सकती है.
बच्ची ने धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है. इस बच्ची का नाम और अक्षर नक्षत्र के हिसाब से 'ढ' से निकलेगा. वैसे धनु राशि के अंतर्गत यशिका आदि नाम रखना भी शुभ हो सकता है.
बच्ची के बाप को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल
दरअसल इस साल 17 मार्च को मेरठ पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि, 28 वर्षीय मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल राजपूत के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति की हत्या कर दी थी.
हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने लाश को 3 टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट और बालू के घोल से बंद कर दिया था.
मुस्कान ने अपने होने वाले बच्चों को लेकर भगवान से कामना करते हुए कि, उसका बच्चा श्रीकृष्ण की तरह हो. हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है ये बच्ची सौरभ की है या फिर साहिल की?
इंटरनेट पर तमाम यूजर्स इस बात पर चुटकी ले रहे हैं. हालांकि स्थानीय पुलिस ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, जरूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट जरूर कराया जाएगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
