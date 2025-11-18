हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोJoshua Bell की कहानी... सड़क पर 29 करोड़ का वायलिन, फिर भी अनदेखा? जानें असली प्रतिभा की कीमत!

Joshua Bell की कहानी... सड़क पर 29 करोड़ का वायलिन, फिर भी अनदेखा? जानें असली प्रतिभा की कीमत!

Motivational Story in Hindi: महान वायलिनिस्ट Joshua Bell जिनकी ये कहानी आपके सोचने की नजरिया बदल देगी. ये कहानी आपको बताएगी जीवन में प्रतिभा से जरूरी उसे दिखाने के लिए सही स्थान और लोगों की जरूरत है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Joshua Bell Motivation Story: साल 2007 की बात है, जब वाशिंगटन डीसी की सड़क पर सुबह की ठंड थी. Subway स्टेशन के नजदीक दीवारों के सहारे हाथों में वायलिन लिए एक व्यक्ति खड़ा था. जिसका चेहरा काफी शांत और लोगों को आते जाते देख रहा था. इसके बाद उसने Bach की सबसे खूबसूरत धुन बजाना शुरू कर दी.

चारों ओर वायलिन का प्यारा संगीत गूंज रहा था. हर नोट परफेक्ट होने के साथ सुरीले थे. लेकिन हो क्या रहा था? हजारों की संख्या में लोग संगीतकार के सामने से गुजर रहे थे, अधिकतर लोगों की नजर झुकी हुई थी, किसी ने भी रुक कर पूरा सुनना नहीं चाहा.

भीड़ ने संगीतकार का म्यूजिक किया नजरअंदाज

संगीतकार को वायलिन पर धुन बजाते हुए 45 मिनट बीत चुके थे. इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उसके सामने से आ जा रहे थे. किसी ने भी नजर उठाकर देखा तक नहीं, कोई रुका नहीं और किसी ने भी पूरा सुना नहीं, मात्र 7 लोग उसे आर्टिस्ट को सुनने के लिए रुके और कुल कमाई 2700 रुपये के आसपास हुई. एक स्ट्रीट म्यूजिशियन के लिए ये कमाई कोई बुरी नहीं है.

लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है, बीच सड़क पर वायलिन बजाने वाला व्यक्ति कोई साधारण संगीतकार नहीं था, न ही उसके पास कोई साधारण वायलिन था और न ही यह कोई साधारण सुबह थी. यह थे Joshua Bell, जो सबसे प्रसिद्ध music composition Johann Sebastian Bach की धुन को बजा रहे थे.

Joshua Bell दुनिया के सबसे महान वायलिनिस्ट में से एक हैं और तो और इन्होंने Grammy अवॉर्ड भी जीता है, जिनके शो की टिकट लाखों में होती है. सिर्फ दो रात पहले ही Joshua Bell ने बोस्टन के थियेटर में अपनी प्रस्तुती दी थी.

हर टिकट का प्राइस 8000 था, और दर्शकों की खचाखच भीड़ थी. सभी लोगों ने उनकी Performance पर Standing Ovation दिया और चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी.

कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी

ये छोटी सी स्टोरी सुनने में तो सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की गहराई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. अब कहानी में थोड़ा रुक कर सोचिए वही इंसान, हुनर भी वही, संगीत भी वही और वायलिन भी 29 करोड़ का... तो फर्क किया था? इसका जवाब है सिर्फ जगह.

Washington Post के द्वारा कराया गया यह एक Social Experiment था. जिसमें वह जानना चाह रहे थे कि, क्या लोग असली प्रतिभा (Talent) की कद्र करते हैं? इसका जवाब मिला, नहीं.

इस कहानी से आप जीवन की सबसे बड़ी सीख ये ले सकते हैं कि, सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है. जरूरी है कि आपकी वैल्यू सही लोगों और सही जगह तक पहुंचे. जीवन में सही स्टेज चुनना उतना ही जरूरी है, जितना कि, खुद को बेहतर बनाना. याद रखिए जब आप सही जगह और सही लोगों के सामने होते हैं, तभी आपकी असली कीमत दिखाई देती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 18 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Motivational Story Motivation Quotes

Frequently Asked Questions

इस कहानी से क्या सीख मिलती है?

जीवन में सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, बल्कि आपकी कद्र सही लोगों और सही जगह पर होनी चाहिए।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
विश्व
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Dr Umar का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कर रहा है जिहादी मानसिकता का समर्थन | ABPLIVE
SRINAGAR BLAST UPDATE: NOWGAM धमाके में क्या-क्या हुआ... शुरू से अंत तक जानिए पुरी कहनी!
India फिर आया Trump के tariff तूफान की चपेट में? | ABPLIVE
Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE
महिलाओं को Cash Transfer: कल्याण या कंगाली? | Bihar, Maharashtra से Brazil तक Freebies का सच|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
विश्व
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?
कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?
हेल्थ
Heart Attack: मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget