Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 23 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन सोच को ज़मीन पर उतारने का संकेत देता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (दोपहर बाद चतुर्थी) और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपको भावनाओं से ज़्यादा व्यावहारिक फैसलों की ओर ले जाएगा. आज आप यह समझने लगेंगे कि किस दिशा में मेहनत करनी है और किन बातों को फिलहाल रोकना बेहतर है.

सुबह से श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे सीखने और सलाह लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही काम की गति तेज़ हो सकती है, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान भी करा सकती है.

Career: काम को लेकर गंभीरता बढ़ेगी. जिम्मेदारियां साफ दिखेंगी, लेकिन नौकरी बदलने या बड़ा जोखिम लेने का फैसला आज टालना बेहतर रहेगा.

Finance: खर्च और बचत को लेकर सोच संतुलित रहेगी. निवेश की योजना बनेगी, पर अमल कुछ दिन बाद करें.

Love: रिश्तों में सीधी और स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी. भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

Health: मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी.

उपाय: किसी वरिष्ठ या गुरु का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

वृषभ राशिफल (Taurus), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन सोच का दायरा बढ़ाने वाला है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, जिससे भविष्य, करियर दिशा और लंबे फैसलों पर ध्यान जाएगा. हाल के दिनों में जो बातें अटकी थीं, आज उन पर व्यावहारिक नजर डाल पाएंगे.

श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से सलाह, अनुभव और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी रहेगा.

Career: काम से जुड़ा कोई मार्गदर्शन या सुझाव आज उपयोगी साबित हो सकता है. शिक्षा, यात्रा या ट्रेनिंग से जुड़े विषयों पर सोच बनेगी.

Finance: पैसों को लेकर सोच दीर्घकालिक रहेगी. कोई पुराना खर्च या भुगतान निपट सकता है.

Love: रिश्तों में दूरी या विचारों का अंतर महसूस हो सकता है. बातचीत से स्थिति संभल जाएगी.

Health: थकान महसूस हो सकती है. आराम और दिनचर्या पर ध्यान दें.

उपाय: आज पीले फल या वस्त्र का दान करें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर चल रही उलझनों को समझने का है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा, जिससे भावनाएं गहरी रहेंगी और हर निर्णय पर ज्यादा सोच होगी. बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा असर मन की स्थिति का रहेगा.

श्रवण नक्षत्र सीख और समझ का अवसर देगा. धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में आते ही दिन के दूसरे हिस्से में स्थितियां थोड़ी हल्की हो सकती हैं.

Career: काम में दबाव महसूस हो सकता है. किसी अंदरूनी या संवेदनशील मामले को संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है.

Finance: अचानक खर्च या भुगतान सामने आ सकता है. जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें.

Love: भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. छोटी बातों को दिल पर न लें.

Health: मानसिक थकान या नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है.

उपाय: आज 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण संकेत देता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जिससे दूसरों के व्यवहार और फैसलों का असर आप पर ज्यादा पड़ेगा.

श्रवण नक्षत्र संवाद को महत्व देगा. धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही रिश्तों में स्पष्टता आने लगेगी. आज आप समझ पाएंगे कि किन लोगों पर भरोसा करना है और किनसे दूरी बनानी है.

Career: काम में किसी सहयोगी या पार्टनर की भूमिका अहम रहेगी. किसी डील या समझौते पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला आज न लें.

Finance: पैसे से जुड़ा कोई साझा निर्णय सोच-समझकर लें.

Love: रिश्तों में बातचीत से स्थिति सुधर सकती है. मन की बात दबाकर न रखें.

Health: भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. दिनचर्या संतुलित रखें.

उपाय: आज चंद्रमा को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.