Aaj Ka Rashifal 23 दिसंबर 2025: आज का दिन भारी मेष को बाधा, मिथुन को चेतावनी, कर्क को लेना होगा बड़ा फैसला!

Aaj Ka Rashifal: 23 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Dec 2025 05:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 23 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन सोच को ज़मीन पर उतारने का संकेत देता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (दोपहर बाद चतुर्थी) और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपको भावनाओं से ज़्यादा व्यावहारिक फैसलों की ओर ले जाएगा. आज आप यह समझने लगेंगे कि किस दिशा में मेहनत करनी है और किन बातों को फिलहाल रोकना बेहतर है.

सुबह से श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे सीखने और सलाह लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही काम की गति तेज़ हो सकती है, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान भी करा सकती है.

Career: काम को लेकर गंभीरता बढ़ेगी. जिम्मेदारियां साफ दिखेंगी, लेकिन नौकरी बदलने या बड़ा जोखिम लेने का फैसला आज टालना बेहतर रहेगा.

Finance: खर्च और बचत को लेकर सोच संतुलित रहेगी. निवेश की योजना बनेगी, पर अमल कुछ दिन बाद करें.

Love: रिश्तों में सीधी और स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी. भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

Health: मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी.

उपाय: किसी वरिष्ठ या गुरु का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

वृषभ राशिफल (Taurus), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन सोच का दायरा बढ़ाने वाला है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, जिससे भविष्य, करियर दिशा और लंबे फैसलों पर ध्यान जाएगा. हाल के दिनों में जो बातें अटकी थीं, आज उन पर व्यावहारिक नजर डाल पाएंगे.

श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से सलाह, अनुभव और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी रहेगा.

Career: काम से जुड़ा कोई मार्गदर्शन या सुझाव आज उपयोगी साबित हो सकता है. शिक्षा, यात्रा या ट्रेनिंग से जुड़े विषयों पर सोच बनेगी.

Finance: पैसों को लेकर सोच दीर्घकालिक रहेगी. कोई पुराना खर्च या भुगतान निपट सकता है.

Love: रिश्तों में दूरी या विचारों का अंतर महसूस हो सकता है. बातचीत से स्थिति संभल जाएगी.

Health: थकान महसूस हो सकती है. आराम और दिनचर्या पर ध्यान दें.

उपाय: आज पीले फल या वस्त्र का दान करें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर चल रही उलझनों को समझने का है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा, जिससे भावनाएं गहरी रहेंगी और हर निर्णय पर ज्यादा सोच होगी. बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा असर मन की स्थिति का रहेगा.

श्रवण नक्षत्र सीख और समझ का अवसर देगा. धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में आते ही दिन के दूसरे हिस्से में स्थितियां थोड़ी हल्की हो सकती हैं.

Career: काम में दबाव महसूस हो सकता है. किसी अंदरूनी या संवेदनशील मामले को संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है.

Finance: अचानक खर्च या भुगतान सामने आ सकता है. जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें.

Love: भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. छोटी बातों को दिल पर न लें.

Health: मानसिक थकान या नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है.

उपाय: आज 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण संकेत देता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जिससे दूसरों के व्यवहार और फैसलों का असर आप पर ज्यादा पड़ेगा.

श्रवण नक्षत्र संवाद को महत्व देगा. धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही रिश्तों में स्पष्टता आने लगेगी. आज आप समझ पाएंगे कि किन लोगों पर भरोसा करना है और किनसे दूरी बनानी है.

Career: काम में किसी सहयोगी या पार्टनर की भूमिका अहम रहेगी. किसी डील या समझौते पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला आज न लें.

Finance: पैसे से जुड़ा कोई साझा निर्णय सोच-समझकर लें.

Love: रिश्तों में बातचीत से स्थिति सुधर सकती है. मन की बात दबाकर न रखें.

Health: भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. दिनचर्या संतुलित रखें.

उपाय: आज चंद्रमा को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 23 Dec 2025 05:21 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

