Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 23 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का संकेत देता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में रहेगा, जिससे काम, दिनचर्या और स्वास्थ्य से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आप आज यह महसूस करेंगे कि बिखरी हुई चीजों को एक क्रम में लाना जरूरी है.

आज श्रवण नक्षत्र आपको सीखने और सुधार की ओर ले जाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सही प्रबंधन से स्थिति संभल जाएगी.

Career: काम का बोझ रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी. विरोध या प्रतिस्पर्धा से घबराने की जरूरत नहीं है.

Finance: रोजमर्रा के खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा. कोई अटका हुआ भुगतान निकल सकता है.

Love: रिश्तों में व्यस्तता के कारण दूरी महसूस हो सकती है. समय निकालकर बात करना जरूरी है.

Health: थकान या पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है. खान-पान पर ध्यान दें.

उपाय: आज सेवा भाव से किसी की मदद करें.

Lucky Color: नारंगी

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, जिससे मन अपनी बात खुलकर रखने की ओर जाएगा. आज आप खुद को ज्यादा स्पष्ट और आश्वस्त महसूस करेंगे. श्रवण नक्षत्र समझदारी से फैसले लेने में मदद करेगा. धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में आते ही उत्साह बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाज़ी से बचना जरूरी है.

Career: काम में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. किसी नए विचार या प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. मनोरंजन या शौक पर खर्च हो सकता है.

Love: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहितों के लिए कोई बातचीत शुरू हो सकती है.

Health: मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी. ऊर्जा बनी रहेगी.

उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर की अस्थिरता को समझने का है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे घर, परिवार और भावनात्मक विषय हावी रहेंगे. बाहरी कामों से ज्यादा ध्यान निजी मामलों पर जाएगा. श्रवण नक्षत्र संवाद में संयम सिखाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र के बाद स्थितियां धीरे-धीरे संतुलित होंगी.

Career: काम में मन कम लग सकता है. घर या निजी कारणों से ध्यान भटक सकता है.

Finance: घर से जुड़ा खर्च या जिम्मेदारी सामने आ सकती है. बजट संभालकर चलें.

Love: परिवार या रिश्तों में भावनात्मक बातचीत हो सकती है. धैर्य रखें.

Health: मन थोड़ा भारी रह सकता है. आराम जरूरी है.

उपाय: आज माता का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन बातचीत और निर्णयों में सावधानी का संकेत देता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा, जिससे प्रयास और संवाद दोनों बढ़ेंगे. आज आपकी कही हुई बातों का असर दूर तक जा सकता है. श्रवण नक्षत्र सीखने और जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा. धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

Career: काम से जुड़ी मीटिंग, कॉल या बातचीत अहम हो सकती है. कोई छोटा लेकिन जरूरी फैसला लेना पड़ सकता है.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. छोटे खर्च सामने आ सकते हैं.

Love: रिश्तों में संवाद की भूमिका अहम रहेगी. गलत शब्द तनाव बढ़ा सकते हैं.

Health: कंधे, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: आज हनुमान जी का स्मरण करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.