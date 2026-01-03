हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChandra Grahan 2026: पौष पूर्णिमा पर आज कोई चंद्र ग्रहण लग रहा है क्या, भ्रम से बचें जानें सच

Chandra Grahan 2026: पौष पूर्णिमा पर आज कोई चंद्र ग्रहण लग रहा है क्या, भ्रम से बचें जानें सच

Chandra Grahan Paush Purnima 2026: आज 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा है. लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि, आज चंद्र ग्रहण लग रहा है. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो यहां जानें पूरी सच्चाई.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Chandra Grahan Paush Purnima 2026: हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा महीने की आखिरी तिथि होती है और इसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है. शनिवार 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा है और इसके बाद माघ (Magh) का महीना शुरू हो जाएगा. पौष महीने को बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है, जोकि विशेषकर स्नान, दान, व्रत आदि के लिए अत्यंत ही शुभ होती है.

क्यों है चंद्र ग्रहण की कंफ्यूजन

यह सही है कि, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है. लेकिन चंद्र ग्रहण की ऐसी घटना हर महीने की पूर्णिमा तिथि पर न होकर विशेष परिस्थिति में होती है. दरअसल चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी है और इसी झुकाव के कारण अधिकांश पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है और ग्रहण नहीं लग पाता है. चंद्र ग्रहण केवल तभी लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह एक सीध में होते हैं.

आज नहीं है कोई चंद्र ग्रहण?

कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि, आज 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. इसलिए लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. लेकिन ज्योतिष, पंचांग या वैज्ञानिक रूप से आज के दिन ग्रहण लगने की कोई पुष्टि नहीं की गई है. यानी आज चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि आज चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकदार रहेगा और 16 कलाओं से पूर्ण रहेगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक डॉ अनीष व्यास द्वारा विशेष रूप से विश्लेषण कर पुष्टि की गई है कि, 2026 के पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि ग्रहण से प्रभावित नहीं है. इसलिए आपको ग्रहण संंबंधित किसी प्रकार की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है. सभी शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान निर्विघ्न किए जा सकते हैं. लेकिन आज पौष पूर्णिमा पर सुबह 09:50 से 11:08 तक राहुकाल (3 January Rahu Kaal) रहेगा. केवल इस समय कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ न करें.

कब लगेगा 2026 में चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse 2026 Date)

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होली (Holi 2026) पर लगेगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी आभा की तीव्रता 1.1526 होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 03 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Lunar Eclipse Chandra Grahan Chandra Grahan 2026 Purnima 2026 Paush Purnima 2026 Grahan 2026
