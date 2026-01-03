Chandra Grahan 2026: पौष पूर्णिमा पर आज कोई चंद्र ग्रहण लग रहा है क्या, भ्रम से बचें जानें सच

Chandra Grahan Paush Purnima 2026: हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा महीने की आखिरी तिथि होती है और इसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है. शनिवार 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा है और इसके बाद माघ (Magh) का महीना शुरू हो जाएगा. पौष महीने को बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है, जोकि विशेषकर स्नान, दान, व्रत आदि के लिए अत्यंत ही शुभ होती है.

क्यों है चंद्र ग्रहण की कंफ्यूजन

यह सही है कि, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है. लेकिन चंद्र ग्रहण की ऐसी घटना हर महीने की पूर्णिमा तिथि पर न होकर विशेष परिस्थिति में होती है. दरअसल चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी है और इसी झुकाव के कारण अधिकांश पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है और ग्रहण नहीं लग पाता है. चंद्र ग्रहण केवल तभी लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह एक सीध में होते हैं.

आज नहीं है कोई चंद्र ग्रहण?

कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि, आज 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. इसलिए लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. लेकिन ज्योतिष, पंचांग या वैज्ञानिक रूप से आज के दिन ग्रहण लगने की कोई पुष्टि नहीं की गई है. यानी आज चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि आज चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकदार रहेगा और 16 कलाओं से पूर्ण रहेगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक डॉ अनीष व्यास द्वारा विशेष रूप से विश्लेषण कर पुष्टि की गई है कि, 2026 के पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि ग्रहण से प्रभावित नहीं है. इसलिए आपको ग्रहण संंबंधित किसी प्रकार की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है. सभी शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान निर्विघ्न किए जा सकते हैं. लेकिन आज पौष पूर्णिमा पर सुबह 09:50 से 11:08 तक राहुकाल (3 January Rahu Kaal) रहेगा. केवल इस समय कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ न करें.

कब लगेगा 2026 में चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse 2026 Date)

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होली (Holi 2026) पर लगेगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी आभा की तीव्रता 1.1526 होगी.