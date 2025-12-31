Lucky Gemstone 2026: मून राशि के हिसाब से 2026 में कौन सा रत्न लाएगा अधिक सफलता और खुशियाँ
Lucky Gemstone 2026: 2026 में मून राशि अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए सबसे शुभ रहेगा, जो मानसिक संतुलन, खुशियाँ और सफलता बढ़ाएगा. आइए जानते हैं, ये रत्न क्यों जरूरी हैं और कैसे मदद करेंगे.
Moon Sign Gemstones: मून राशि वह राशि है जिसमें जन्म के समय चंद्रमा स्थित होता है. सूर्य राशि से अलग मून राशि अधिक व्यक्तिगत होती है. जन्म के समय चंद्रमा का नक्षत्र नामकरण और जीवन पर प्रभाव तय करता है.
यह मानसिक संतुलन, रिश्तों और जीवन के निर्णयों में मदद करता है. मून राशि बताती है कि आप कैसा महसूस करते हैं और आपकी मानसिक आदतें क्या हैं. ज्योतिशशास्त्र में इसके लिए अलग-अलग राशियों के लिए रत्न की भी सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं सभी राशियों के रत्न के बारे में-
- मेष: मेष मून राशि वालों में ऊर्जा, साहस और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता होती है. लाल मूंगा पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता मिलती है.
- वृषभ: वृषभ मून वाले स्थिर सोच और सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं. डायमंड या व्हाइट सफायर धन, रिश्तों और मानसिक संतुलन को मजबूत करता है.
- मिथुन: मिथुन मून राशि वाले बुद्धिमान, बातूनी और जल्दी सीखने वाले होते हैं. एमराल्ड पहनने से संचार कौशल, फोकस और करियर ग्रोथ में मदद मिलती है.
- कर्क: कर्क मून वाले भावुक, संवेदनशील और परिवार से गहराई से जुड़े होते हैं. मोती पहनने से भावनात्मक स्थिरता मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है.
- सिंह: सिंह मून राशि वालों में नेतृत्व, आत्मसम्मान और पहचान की चाह होती है. रूबी पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में मान-सम्मान मिलता है.
- कन्या: कन्या मून वाले व्यावहारिक, विश्लेषण करने वाले और परफेक्शन पसंद करते हैं. पन्ना पहनने से ओवरथिंकिंग कम होती है और निर्णय क्षमता बेहतर होती है.
- तुला: तुला मून राशि वाले संतुलन, सुंदरता और रिश्तों को महत्व देते हैं. डायमंड या ओपल पहनने से संबंध मधुर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है.
- वृश्चिक: वृश्चिक मून वाले गहरी भावनाओं और मजबूत इच्छाशक्ति वाले होते हैं. रेड कोरल पहनने से साहस बढ़ता है और भावनात्मक उतार-चढ़ाव नियंत्रित रहता है.
- धनु: धनु मून राशि वाले आशावादी, ज्ञानप्रिय और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं. पीला पुखराज पहनने से भाग्य, करियर और आध्यात्मिक विकास होता है.
- मकर: मकर मून वाले अनुशासित, मेहनती और लक्ष्य केंद्रित होते हैं. ब्लू सफायर पहनने से फोकस बढ़ता है और लंबे समय की सफलता मिलती है.
- कुंभ: कुंभ मून राशि वाले नए विचारों और सामाजिक सोच वाले होते हैं. एमेथिस्ट या ब्लू सफायर मानसिक शांति और रचनात्मकता को बढ़ाता है.
- मीन: मीन मून वाले कल्पनाशील, दयालु और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं. पीला नीलम पहनने से आत्मविश्वास, स्थिरता और आर्थिक संतुलन आता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
