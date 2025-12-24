हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलJade Stone: किन लोगों को धारण करना चाहिए जेड स्टोन? जानिए फायदे और नियम

Jade Stone: किन लोगों को धारण करना चाहिए जेड स्टोन? जानिए फायदे और नियम

Jade Stone Benefits: जेड स्टोन किस्मत बदलने वाला रत्न माना जाता है. ज्योतिष अनुसार यह कुछ खास राशियों के लिए चमत्कारी है, लेकिन गलत व्यक्ति धारण करे तो फायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 07:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Jade Stone Benefits: जेड स्टोन को हरिताश्म कहते हैं. यह एक एक मूल्यवान और शोभाप्रद पत्थर ह. यह हरा, सफेद या अन्य रंगों में पाया जाता है और अपनी सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. इसे ज्योतिषशास्त्र में भाग्यशाली माना जाता है और सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग होता है. यह एक लोकप्रिय रत्न है जिसे कभी-कभी भाग्य और खुशी का पत्थर भी कहा जाता है. इसका उपयोग बहुत पुराना है.

माना जाता है कि इसकी जड़ें प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं में हैं. चीन में इसका धार्मिक महत्व भी है. इसे हर तरह के गहनों और मूर्तियों पर उकेरा हुआ देखा जा सकता है. माना जाता है कि इसे धारण करने से धन, सफलता प्राप्त होती है. साथ ही यह रत्न अन्य लोगों को भी आपके तरफ आकर्षित करता है.

स्वास्थ्य में फायदेमंद

माना जाता है कि इसे पहनने से  नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. यह आंतरिक शांति भी प्रदान करता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसका वैज्ञानिक कारण भी है. कहा जाता है कि यह रत्न गुर्दे, हृदय और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फायदेमंद माना जाता है.

शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और ऊर्जा प्रवाह  को बेहतर बनाने में मदद करता है. ब्लड को साफ करता है, किडनी और हार्ट की समस्याओं में सहायक, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, स्किन प्रॉब्लम्स में फायदेमंद, शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित करता है.

मिथुन और कन्या राशि के लिए लाभ

जेड रत्न फेशियल रोलर्स त्वचा की सूजन कम करने और रक्त संचरण को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद, जो एकाग्रता और सोचने-समझने की शक्ति बढ़ाता है.

धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, आय के स्रोतों को बढ़ाता है.आजकल जेड फेशियल रोलर्स बहुत लोकप्रिय हैं, जो चेहरे की सूजन कम करने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करते हैं. हालांकि, किसी भी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

महत्व, सावधानियां और नुकसान

ज्योतिष के अनुसार  यह  सोचने-समझने की शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है. कुछ लोगों को जेड पहनने की शुरुआत में सिरदर्द, थकान या बुरे सपने आ सकते हैं. इसे शरीर के डिटॉक्स का संकेत माना जाता है. ऐसी स्थिति में कुछ दिन के लिए इसे उतार देना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को जेड पहनने से बचने की सलाह दी जाती है. चूंकि यह प्राकृतिक रत्न है, इसका असर हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 24 Dec 2025 07:45 PM (IST)
Tags :
Jade Stone Benefits Lucky Stone Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'हमने कांग्रेस से कई बार अपील...'
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कांग्रेस का जिक्र कर दिया बड़ा बयान
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया | Vaibhav Suryavanshi | Cricket News
Raj Thackeray ने Uddhav के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! बोले- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती.'
36 गेंदों में शतक और 190 रन बनाकर Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, Bihar ने बनाया इतिहास
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक, CM Yogi और BJP सकते में... सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'हमने कांग्रेस से कई बार अपील...'
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कांग्रेस का जिक्र कर दिया बड़ा बयान
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
बॉलीवुड
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर शूरा खान के लिए नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका अरोड़ा शॉक्ड'
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका शॉक्ड'
इंडिया
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
यूटिलिटी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
जनरल नॉलेज
OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?
OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget