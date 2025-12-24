Jade Stone: किन लोगों को धारण करना चाहिए जेड स्टोन? जानिए फायदे और नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Jade Stone Benefits: जेड स्टोन को हरिताश्म कहते हैं. यह एक एक मूल्यवान और शोभाप्रद पत्थर ह. यह हरा, सफेद या अन्य रंगों में पाया जाता है और अपनी सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. इसे ज्योतिषशास्त्र में भाग्यशाली माना जाता है और सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग होता है. यह एक लोकप्रिय रत्न है जिसे कभी-कभी भाग्य और खुशी का पत्थर भी कहा जाता है. इसका उपयोग बहुत पुराना है.

माना जाता है कि इसकी जड़ें प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं में हैं. चीन में इसका धार्मिक महत्व भी है. इसे हर तरह के गहनों और मूर्तियों पर उकेरा हुआ देखा जा सकता है. माना जाता है कि इसे धारण करने से धन, सफलता प्राप्त होती है. साथ ही यह रत्न अन्य लोगों को भी आपके तरफ आकर्षित करता है.

स्वास्थ्य में फायदेमंद

माना जाता है कि इसे पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. यह आंतरिक शांति भी प्रदान करता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसका वैज्ञानिक कारण भी है. कहा जाता है कि यह रत्न गुर्दे, हृदय और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फायदेमंद माना जाता है.

शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और ऊर्जा प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है. ब्लड को साफ करता है, किडनी और हार्ट की समस्याओं में सहायक, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, स्किन प्रॉब्लम्स में फायदेमंद, शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित करता है.

मिथुन और कन्या राशि के लिए लाभ

जेड रत्न फेशियल रोलर्स त्वचा की सूजन कम करने और रक्त संचरण को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद, जो एकाग्रता और सोचने-समझने की शक्ति बढ़ाता है.

धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, आय के स्रोतों को बढ़ाता है.आजकल जेड फेशियल रोलर्स बहुत लोकप्रिय हैं, जो चेहरे की सूजन कम करने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करते हैं. हालांकि, किसी भी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

महत्व, सावधानियां और नुकसान

ज्योतिष के अनुसार यह सोचने-समझने की शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है. कुछ लोगों को जेड पहनने की शुरुआत में सिरदर्द, थकान या बुरे सपने आ सकते हैं. इसे शरीर के डिटॉक्स का संकेत माना जाता है. ऐसी स्थिति में कुछ दिन के लिए इसे उतार देना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को जेड पहनने से बचने की सलाह दी जाती है. चूंकि यह प्राकृतिक रत्न है, इसका असर हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.