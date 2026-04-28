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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLeo Tarot Horoscope May 2026: मई में सिंह राशि का दबदबा! करियर में मिलेगा बड़ा मौका

Leo Tarot Horoscope May 2026: मई में सिंह राशि का दबदबा! करियर में मिलेगा बड़ा मौका

Leo Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए सिंह राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Singh Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 07:55 PM (IST)
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Leo Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, उपलब्धियों और पहचान में वृद्धि का संकेत लेकर आ रहा है, इस दौरान आपकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम सामने आने लगेगा, जिससे न सिर्फ आपका मनोबल बढ़ेगा बल्कि दूसरों के बीच आपकी छवि भी मजबूत होगी. टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि यह समय अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा.

इस महीने आप हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे और अपने फैसलों में दृढ़ता दिखाएंगे. करियर, वित्त और रिश्तों के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि, इस दौरान संतुलन बनाए रखना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी रहेगा, ताकि आप इस सफलता को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं सिंह राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Taurus Tarot Horoscope May 2026: वृषभ वाले पर्सनैलिटी से जीतेंगे हर दिल, पढ़ें मई का टैरो राशिफल

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Singh masik tarot Card rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना उपलब्धियों और आत्मविश्वास का प्रतीक साबित होगा. इस दौरान आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे, जो आपको हर काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. इस महीने आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहेंगे.
  • आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और पहचान में वृद्धि होगी, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपकी छवि मजबूत बनेगी. करियर में मैनेजमेंट और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कुछ नए अवसर इस महीने मिल सकते हैं, जो आगे चलकर बड़े लाभ का कारण बनेंगे. कार्यरत जातकों को उच्च पद या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन साथ ही सम्मान भी मिलेगा.
  • अचल संपत्ति या किसी योजना में किया गया निवेश आपको दीर्घकालिक लाभ देगा, इसलिए सोच-समझकर किए गए फैसले आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं. प्रेम संबंधों में परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे और सिंगल जातक कार्यस्थल पर किसी से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जो आगे चलकर खास रिश्ता बन सकता है.
  • स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमरष पाचन और गैस्ट्रिक परेशानियां सामने आ सकती हैं. इसलिए खानपान पर नियंत्रण रखना और नियमित दिनचर्या अपनाना जरूरी रहेगा. साथ ही  हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ें: Aries Tarot Horoscope May 2026: संयम ही बनाएगा मेष राशि को मई में सफल, पढ़ें अपना टैरो राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 07:55 PM (IST)
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Leo Singh Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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