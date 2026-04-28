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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAries Tarot Horoscope May 2026: संयम ही बनाएगा मेष राशि को मई में सफल, पढ़ें अपना टैरो राशिफल

Aries Tarot Horoscope May 2026: संयम ही बनाएगा मेष राशि को मई में सफल, पढ़ें अपना टैरो राशिफल

Mesh Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए मेष राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 07:00 PM (IST)
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Mesh Horoscope May 2026: मई का महीना नई ऊर्जा, बदलाव और आत्ममंथन का संकेत लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड्स के अनुसार यह समय अपने भीतर झांकने, पुराने अनुभवों से सीख लेने और भविष्य के लिए सही दिशा तय करने का है. इस माह कई राशियों के जीवन में नए अवसर दस्तक दे सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. यह समय जल्दबाजी से बचते हुए सोच-समझकर निर्णय लेने का है, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आगे चलकर महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं मेष राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष मासिक टैरो राशिफल (Mesh masik tarot Card rashifal in Hindi)टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मई के महीना मेष राशि के जातकों को आत्मनिरीक्षण और समझदारी से काम करना होगा. इस महीने आपका फोकस पूरी तरह से आर्थिक स्थिति और पर रहेगा. इस समय आपको अपनी बातों में संयम और सौम्यता बनाए रखनी चाहिए, वरना रिश्तों में अनचाहा तनाव उत्पन्न हो सकता है. साथ ही अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आप कई परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाएंगे.

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करियर के क्षेत्र में यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें. सही समय पर अच्छे अवसर दस्तक देंगे. पहले से कार्यरत लोगों को वरिष्ठों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखना आवश्यक रहेगा. काम के प्रति आपकी लगन और ईमानदारी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी. वित्तीय रूप से यह समय सतर्कता का है, कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें. किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से गला, दांत और मुंह से संबंधित समस्याओं से सतर्क रहना जरूरी होगा, साथ ही नियमित दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान देने से आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख पाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 07:00 PM (IST)
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Mesh Rashifal Monthly Horoscope Aries Monthly Horoscope Tarot Card Rashifal Masik Rashifal 2026
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