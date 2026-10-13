Aaj Ka Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को चंद्रमा शाम 7:12 बजे तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. आज का राशिफल विशेष होने जा रहा है. मेष के लिए साझेदारों से बातचीत, मकर के लिए काम की जिम्मेदारियां और कन्या के लिए हिसाब-किताब अहम रहेगा. वहीं, धनु को शाम के खर्च और मीन को जरूरी कागजात पर ध्यान देने की सलाह है.

आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित है. आज के पंचांग अनुसार विशाखा नक्षत्र 14 अक्टूबर की रात 1:43 बजे तक रहेगा. त्योहार की तैयारियों के बीच किसे काम में सहयोग मिल सकता है, किसे परिवार के लिए समय निकालना होगा और किसे जल्दबाजी से बचना चाहिए?

पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का नौकरी, व्यापार, धन, रिश्तों और सेहत से जुड़ा आज का राशिफल-

मेष राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

साझेदारी में सामंजस्य साधने, दिन के पूर्वार्ध में जरूरी डील्स को फाइनल करने और शाम के बाद भावनात्मक संबल बनाए रखने के लिए आज का दिन काफी अहम रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक शुक्र की राशि तुला में आपके सातवें भाव में रहेगा, जिसके बाद आपकी अपनी राशि के स्वामी मंगल की राशि वृश्चिक (आपके आठवें भाव: आकस्मिकता व गूढ़ चिंतन के स्थान) में प्रवेश करेगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की आराधना करने और देवी के सम्मुख चमेली या लाल पुष्प अर्पित करने से साहस व पराक्रम बढ़ेगा और अनचाहे भटकाव से मुक्ति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए शाम 07:12 बजे तक का समय ग्राहकों से सीधे संपर्क, नई पार्टनरशिप और फेस्टिव सीजन की बुकिंग्स पक्की करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप रिटेल, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इवेंट्स, पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप या सप्लायर नेटवर्क से जुड़े हैं, तो दिन के पहले हिस्से में काउंटर पर अच्छी हलचल रहेगी. शाम के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से नए वादे करने या अनियोजित डील्स साइन करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ जरूरी मीटिंग्स शाम से पहले पूरी कर लें, ताकि दिन के अंत में किसी तरह का दबाव न रहे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ रहेगा, लेकिन शाम के बाद अतिरिक्त सतर्कता की दरकार होगी. दिन के पूर्वार्ध में किसी पुराने काम या साझेदारी से बकाया भुगतान हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं या बैंक से जुड़े कामों को पूरा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन बड़ा जोखिम लेने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और ऊर्जावान बना रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम के समय किसी पुरानी बात को लेकर हल्की बहस से बचें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब दिन में सोशल और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहेगी, जबकि शाम के बाद थोड़ी इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव बनेगी. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज असाइनमेंट, इंटरव्यू या कोडिंग प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और गोल-सेटिंग को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप दिनभर काफी चुस्त महसूस करेंगे, लेकिन शाम के बाद थोड़ा भारीपन या सुस्ती लग सकती है. बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए खान-पान में सात्विकता बनाए रखें. बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पर्याप्त नींद और शाम की हल्की वॉक आपकी शारीरिक ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

वृषभ राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दैनिक कामकाज में अनुशासन बनाए रखने, विरोधियों पर बढ़त हासिल करने और शाम के बाद साझेदारियों में तालमेल साधने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में आपके छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव) में रहने के बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके सातवें भाव: दैनिक व्यवसाय व साझेदारी के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की उपासना करने और देवी को लाल पुष्प व दूध से बनी मिठाई अर्पित करने से भय दूर होगा और कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा पेंडिंग फाइलों, बहीखातों को दुरुस्त करने और सप्लायर्स के साथ तालमेल बिठाने में बहुत उपयोगी रहेगा. शाम 07:12 बजे के बाद जब चंद्रमा सातवें भाव में प्रवेश करेगा, तब पार्टनरशिप से जुड़े फैसलों और नए ग्राहकों के साथ बातचीत में तेजी आएगी. अगर आप कानून, फाइनेंस, सेवा क्षेत्र, मेडिकल, गारमेंट्स या खुदरा व्यापार से जुड़े हैं, तो दिनभर सक्रियता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और व्यावहारिक रहेगा. पुराने बकाए या किसी लंबित काम से धन प्राप्त होने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. ननिहाल पक्ष या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग मिलेगा. शाम के समय जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे घरेलू व्यवस्था और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी फोकस्ड, प्रैक्टिकल और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग असाइनमेंट, इंटरव्यू या स्किल अपग्रेडेशन की तैयारी में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और विश्लेषण क्षमता को धार देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों की दिखावे वाली पोस्ट्स से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग और चुस्त महसूस करेंगे. हालांकि बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए खान-पान में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. बहुत ज्यादा तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. समय पर पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद आपकी शारीरिक ऊर्जा को एकदम फिट रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल व बेलपत्र अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या दूध की मिठाई का भोग लगाएं.

मिथुन राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

बौद्धिक प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने, रचनात्मक योजनाओं को आगे बढ़ाने और शाम के बाद कार्यक्षेत्र में अनुशासन बरतने के लिए आज का दिन काफी अहम रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में आपके पांचवें भाव (विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके छठे भाव: रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धियों के घर) में प्रवेश कर जाएगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की आराधना करने और देवी को लाल पुष्प व दूध से बनी मिठाई अर्पित करने से मन का भटकाव दूर होगा और एकाग्रता मजबूत होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा नए ऑफर्स लॉन्च करने, क्रिएटिव मार्केटिंग और ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम रहेगा. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, मीडिया, डिजाइनिंग, स्टेशनरी, पब्लिकेशन या गिफ्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन के पूर्वार्ध में अच्छी चहल-पहल रहेगी. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के छठे भाव में जाने पर अपने स्टॉक और खातों के मिलान पर ज्यादा ध्यान दें; किसी से भी बिना वजह की व्यावसायिक बहस में न उलझें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों के साथ मिलकर पेंडिंग प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट्स को समय से पहले पूरा कर लेना फायदेमंद रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए किसी क्रिएटिव काम या पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और जीवंत बना रहेगा. बच्चों की किसी नई उपलब्धि या उनकी रचनात्मकता से मन में प्रसन्नता रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, शार्प और क्यूरियस रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, कोडिंग प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी इनोवेटिव सोच और फोकस को एक नया आयाम देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने या स्क्रीन पर वक्त बिताने से शाम को आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्की अकड़न हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल व बेलपत्र अर्पित करें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और दूध की मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

कर्क राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

पारिवारिक जिम्मेदारियों को सलीके से निभाने, घर के वातावरण को शांत बनाए रखने और शाम के बाद बौद्धिक योजनाओं को दिशा देने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक शुक्र की राशि तुला में आपके चौथे भाव (सुख, माता और गृहस्थी के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके पांचवें भाव: विद्या, बुद्धि व संतान भाव) में प्रवेश करेगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मानसिक शांति मिलेगी और भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पूर्वार्ध त्योहारी मांग के अनुरूप घरेलू साज-सज्जा, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम्स के स्टॉक को व्यवस्थित करने के लिए बेहतरीन रहेगा. अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर डेकोरेशन या डेयरी उत्पादों से जुड़े हैं, तो शाम से पहले ग्राहकों की अच्छी आवाजाही देखने को मिलेगी. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के पांचवें भाव में जाने से रचनात्मक प्रोजेक्ट्स और नई योजनाओं पर काम करने में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शांत और व्यवस्थित बीतेगा. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ मिलकर लंबित कार्यों को समय पर पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतुलित रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे या सुरक्षित निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या जल्दबाजी में बड़ा ऑनलाइन जोखिम लेने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और ऊर्जावान बना रहेगा. माता जी और घर के वरिष्ठ सदस्यों का विशेष स्नेह व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब दिन में काफी ग्राउंडेड और पीसफुल रहेगी, जबकि शाम के बाद क्रिएटिव और इनोवेटिव बनेगी. अगर आप किसी कॉलेज असाइनमेंट, कोडिंग प्रॉब्लम, क्रिएटिव राइटिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से खुद को दूर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-पूजा के रूटीन को देखते हुए अपनी डाइट में संतुलन बनाकर रखें. अधिक तला-भुना या अनियमित भोजन करने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पर्याप्त नींद और शाम की हल्की वॉक आपकी शारीरिक ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल व अक्षत अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

सिंह राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

साहस और पराक्रम में वृद्धि, संपर्कों के विस्तार और शाम के बाद घरेलू सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक शुक्र की राशि तुला में आपके तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद और भाई-बहन के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके चौथे भाव: सुख, माता और गृहस्थी के स्थान) में प्रवेश करेगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की आराधना करने और देवी के सम्मुख लाल पुष्प व दूध से बनी मिठाई अर्पित करने से भय दूर होगा और आत्मबल में अपार वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा मार्केटिंग, नए ग्राहकों से संपर्क साधने और सप्लायर्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम रहेगा. अगर आप मीडिया, एडवरटाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, तो शाम से पहले काउंटर पर अच्छी रौनक और पूछताछ देखने को मिलेगी. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के चौथे भाव में जाने से कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था और बहीखातों की समीक्षा पर जोर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से लंबित फाइलों को तेजी से निपटाने में सफलता मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर और संतुलित रहेगा. पिछले किसी प्रयास, कमीशन या रुके हुए प्रोजेक्ट से बकाया राशि मिलने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं या बड़े लेन-देन की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. शाम के समय घर की सुख-सुविधाओं या पूजा सामग्री में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अनुसार ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, सुखद और जीवंत बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. शाम के समय माता जी और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से आत्मिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और चार्मिंग रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, कोडिंग असाइनमेंट, पॉडकास्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने और भागदौड़ के कारण शाम को कंधों या पीठ में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलाव और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या दूध की मिठाई का भोग लगाएं.

कन्या राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

वाणी में संतुलन बनाए रखने, संचित धन को व्यवस्थित करने और शाम के बाद अपने संपर्कों के विस्तार पर ध्यान देने के लिए आज का दिन काफी उपयोगी रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब भाव) में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके तीसरे भाव: पराक्रम, संवाद और भाई-बहन के स्थान) में प्रवेश करेगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से वाणी में आकर्षण बढ़ेगा और आंतरिक संकोच समाप्त होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पूर्वार्ध नकदी प्रवाह को दुरुस्त करने, लेन-देन के हिसाब-किताब को मिलाने और ग्राहकों के साथ सौम्य बातचीत से नए सौदे पक्के करने में बीतेगा. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के तीसरे भाव में जाने से मार्केटिंग, फोन कॉल्स और सप्लाई से जुड़े संपर्कों में तेजी आएगी. अगर आप आभूषण, वस्त्र, खाद्य सामग्री, खुदरा व्यापार, कंसल्टेंसी या अकाउंट्स से जुड़े हैं, तो दिनभर सक्रियता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. दफ्तर में आपके सुझावों की सराहना होगी और शाम के समय किसी जरूरी प्रोजेक्ट को लेकर टीम के साथियों से बेहतर इनपुट्स मिलेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतोषजनक रहेगा. पूर्व में किए गए किसी काम या पुराने बकाए से धन हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का माहौल बेहद पावन, शांत और आत्मीय रहेगा. पारिवारिक बातचीत में आपकी सलाह को मान-सम्मान मिलेगा. शाम के समय छोटे भाई-बहनों या करीबियों के साथ संवाद बढ़ेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, एनालिटिकल और कम्युनिकेटिव रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क, कॉलेज प्रेजेंटेशन या फाइनेंस प्लानिंग में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी तार्किक सोच और अभिव्यक्ति को धार देगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की देखा-देखी से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या कंधों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं.

तुला राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दिन के पूर्वार्ध में अपने व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं को निखारने तथा शाम के बाद धन संचय व पारिवारिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके दूसरे भाव: धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से निर्णय क्षमता में स्पष्टता आएगी और मन का संशय दूर होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा अपनी दुकान का डिस्प्ले संवारने, ग्राहकों से सीधा तालमेल बिठाने और फेस्टिव ऑर्डर्स फाइनल करने के लिए सबसे अनुकूल रहेगा. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के दूसरे भाव में जाने पर नकदी की आवक, बिलिंग और पेमेंट्स के निपटारे में तेजी आएगी. अगर आप फैशन, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर, गिफ्ट आइटम्स, कंसल्टेंसी या पार्टनरशिप से जुड़े काम में हैं, तो काउंटर पर अच्छी रौनक बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपकी बातचीत बहुत प्रभावी रहेगी, जिससे मीटिंग्स और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर सुलझ जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और शाम के बाद धन लाभ कराने वाला रहेगा. किसी पुराने सौदे, बकाया भुगतान या फेस्टिव सीजन की शुरुआती बिक्री से अच्छा धन लाभ हाथ में आ सकता है. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. शाम के समय परिवार या पूजा सामग्री के लिए थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, जीवंत और आत्मीय बना रहेगा. शाम के समय कुटुंब के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करने से आपसी अपनत्व और गहरा होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और मजबूत होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब दिन में काफी अट्रैक्टिव, बैलेंस्ड और सोशल रहेगी, जबकि शाम के बाद थोड़ी सॉर्टेड और फाइनेंस-फोकस्ड बनेगी. अगर आप किसी नए स्किल, पोर्टफोलियो डिजाइन, क्रिएटिव असाइनमेंट या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने के कारण शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दिन के पूर्वार्ध में खर्चों पर नियंत्रण रखने और शाम के बाद अपने आत्मविश्वास व ऊर्जा में नई तेजी महसूस करने के लिए आज का दिन बदलाव भरा रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक शुक्र की राशि तुला में आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश व एकांत के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश कर जाएगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की आराधना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से आंतरिक संशय दूर होंगे, मानसिक शांति मिलेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा खातों के मिलान, बजटिंग और बैकएंड सप्लाई को व्यवस्थित करने में बीतेगा. शाम 07:12 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी लग्न राशि में आएगा, आपके निर्णय लेने की गति तेज होगी और ग्राहकों के साथ सीधे संवाद में नई सक्रियता आएगी. अगर आप शोध, मेडिकल, तकनीक, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या दैनिक व्यापार से जुड़े हैं, तो शाम के बाद काम की गति काफी बेहतर होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. दिन के पहले हिस्से में दफ्तर के गॉसिप से दूर रहकर अपने नियमित काम निपटाएं; शाम के समय आपके सुझावों को सीनियर्स की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन के पूर्वार्ध में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अचानक घरेलू या पूजा से जुड़े छोटे-मोटे खर्च सामने आ सकते हैं. शाम के बाद वित्तीय स्थिति में स्थिरता का अनुभव होगा. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा निवेश करने से बचें. अपनी नियमित और सुरक्षित बचत योजना पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का माहौल बेहद पावन, सात्विक और शांतिपूर्ण बना रहेगा. शाम के समय घर के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करने से पारिवारिक माहौल में और अधिक आत्मीयता आएगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात पर तर्क-वितर्क से बचें; शाम के बाद आपसी तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब दिन में थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव और फोकस्ड रहेगी, जबकि शाम के बाद काफी कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक बन जाएगी. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च असाइनमेंट, कोडिंग प्रोजेक्ट या पर्सनल स्किल अपग्रेडेशन में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिन के पहले हिस्से में थोड़ा भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन शाम के बाद ताजगी का अहसास होगा. बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए खान-पान में सात्विकता बनाए रखें. बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पर्याप्त नींद और शाम की हल्की वॉक आपकी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

धनु राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आय के नए स्रोत तलाशने, सामाजिक संपर्कों को भुनाने और शाम के बाद खर्चों पर नियंत्रण रखकर आत्ममंथन करने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय और नेटवर्क के स्थान) में रहेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके बारहवें भाव: व्यय, विदेश और विश्राम के स्थान) में प्रवेश करेगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक आपके स्वामी ग्रह गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मन का संशय शांत होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा बड़े ऑर्डर्स को फाइनल करने, थोक ग्राहकों से डील पक्की करने और फेस्टिव सीजन की बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. शाम 07:12 बजे तक की गई बातचीत से भविष्य में अच्छा मुनाफा मिल सकता है. शाम के बाद जब चंद्रमा बारहवें भाव में जाएगा, तो बाहरी लेन-देन, सप्लाई चेन और स्टॉक के ऑडिट पर विशेष ध्यान दें; किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ जल्दबाजी में नया अनुबंध न करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का सहयोग दिन के पूर्वार्ध में मिलेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर निपट जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन का पूर्वार्ध धन लाभ और अटके हुए बकाए की वापसी के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है. शाम के बाद घरेलू सामान, पूजा-पाठ या यात्रा से जुड़े अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं या लेन-देन की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा निवेश करने से बचें. सुरक्षित बचत को प्राथमिकता दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और जीवंत बना रहेगा. दिन के समय बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब दिन में काफी सोशल, अट्रैक्टिव और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहेगी, जबकि शाम के बाद थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव और रिलैक्स्ड बनेगी. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, असाइनमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और एनालिटिकल समझ को निखारेगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप दिनभर काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. शाम के समय आंखों में हल्की थकान या पैरों में भारीपन लग सकता है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं.

मकर राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने, दिन के पूर्वार्ध में पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करने और शाम के बाद लाभ के नए स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में आपके दसवें भाव (कर्म, प्रतिष्ठा और अधिकार के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके ग्यारहवें भाव: लाभ, आय और इच्छापूर्ति के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से पेशेवर जीवन की अड़चनें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा बाजार में अपनी साख मजबूत करने, महत्वपूर्ण सौदों की शर्तों को अंतिम रूप देने और सप्लायर्स के साथ तालमेल बिठाने में बहुत उपयोगी रहेगा. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में जाने से नए व्यापारिक संपर्कों और लाभ के अवसरों में अचानक तेजी आएगी. अगर आप प्रशासन, रियल एस्टेट, हार्डवेयर, मशीनरी, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन या थोक आपूर्ति के कारोबार से जुड़े हैं, तो दिनभर सक्रियता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्पादक रहेगा. दफ्तर में आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण और कार्यकुशलता की उच्चाधिकारी सराहना करेंगे, जिससे लंबित प्रोजेक्ट्स समय पर निपट जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और शाम के बाद धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे, पुराने निवेश या व्यावसायिक अनुबंध से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या जॉब एप्लिकेशन की तैयारी में लगे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने करियर गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर की जिम्मेदारियों और लगातार भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं.

कुंभ राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

भाग्य का साथ मिलने, दूरगामी योजनाओं को आगे बढ़ाने और शाम के बाद कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म और उच्च अध्ययन के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके दसवें भाव: कर्म, प्रतिष्ठा और करियर के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मन का संशय शांत होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा दूर-दराज के संपर्कों को सक्रिय करने, फेस्टिव सीजन के थोक ऑर्डर्स की शर्तें तय करने और सप्लायर्स से बेहतर तालमेल बनाने के लिए उत्तम रहेगा. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के दसवें भाव में जाने से बाजार में आपकी साख और निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कानूनी सलाह, तकनीक या ई-कॉमर्स से जुड़े हैं, तो दिनभर अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा. दिन के पूर्वार्ध में मेंटर्स का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं शाम के समय दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश, दूर के क्लाइंट या पूर्व में किए गए कार्यों से रुका हुआ धन मिलने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी लगाने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और विजनरी रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपके फोकस और एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को पिंडलियों या जांघों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं.

मीन राशि: 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दिन के पूर्वार्ध में गोपनीय और संवेदनशील मामलों को धैर्य से संभालने तथा शाम के बाद भाग्य व धर्म के संबल से रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में आपके आठवें भाव (आकस्मिकता, शोध और गूढ़ विषयों के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद मंगल की राशि वृश्चिक (आपके नौवें भाव: भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 25:43 (यानी 14 अक्टूबर तड़के 01:43 बजे) तक आपके राशि स्वामी गुरु के नक्षत्र विशाखा का प्रभाव रहेगा. साथ ही रात 08:23 बजे तक प्रीति योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन (आश्विन शुक्ल तृतीया) है. मां चंद्रघंटा की विधिवत उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मन के संशय दूर होंगे और अचानक आने वाली अड़चनें टलेंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा खातों के मिलान, पुराने बहीखातों को दुरुस्त रखने और टैक्स या ऑडिट से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए उपयुक्त रहेगा. शाम 07:12 बजे के बाद चंद्रमा के नौवें भाव में जाने से व्यावसायिक रुकावटें दूर होंगी और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे. अगर आप रिसर्च, ऑडिट, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, शिक्षा या लंबी दूरी के व्यापार से जुड़े हैं, तो शाम के बाद काम की गति काफी बेहतर होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. दिन के पहले हिस्से में दफ्तर में किसी विवाद या गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें; शाम के समय आपके काम को सीनियर्स की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन के पूर्वार्ध में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. किसी भी अनजान ऑनलाइन स्कीम, लुभावने निवेश या जल्दबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से बचें. शाम के बाद वित्तीय स्थिति में सुधार और राहत देखने को मिलेगी. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. दोपहर 03:00 से शाम 04:27 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के तीसरे दिन का वातावरण शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा. दिन के समय किसी पारिवारिक बात को लेकर धैर्य बनाए रखें; शाम के बाद घर के बुजुर्गों और पिता का मार्गदर्शन मन को शांति देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब दिन में थोड़ी डीप, इंट्रोस्पेक्टिव और इनसाइटफुल रहेगी, जबकि शाम के बाद काफी ऑप्टिमिस्टिक और विजनरी बन जाएगी. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, हायर स्टडीज, कोडिंग, डेटा एनालिसिस या रिसर्च असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो विशाखा नक्षत्र आपकी बारीक समझ और एकाग्रता में काफी मदद करेगा. सोशल मीडिया के ड्रामे से दूर रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिन के पहले हिस्से में थोड़ा भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन शाम के बाद ताजगी का अहसास होगा. बदलते मौसम और व्रत-पूजा के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड दोनों को तरोताजा रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं.

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