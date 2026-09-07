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जन्माष्टमी पर पाकिस्तान में ऐसा नजारा! भीड़ देख लड़की भी रह गई हैरान

Pakistan Janmashtami 2026: पाकिस्तान में जन्माष्टमी पर कराची से घोटकी तक कृष्ण भजन गूंजे. मंदिरों की सजावट और श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर पाकिस्तानी यूट्यूबर भी हैरान रह गई.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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Pakistan Janmashtami 2026: पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर अक्सर जबरन धर्मांतरण, भेदभाव और मंदिरों पर हमले जैसी खबरें सामने आती हैं. लेकिन जन्माष्टमी 2026 पर वहां से आई तस्वीरों में डर नहीं, उत्सव दिखाई दिया. कराची के ऐतिहासिक मंदिर में आधी रात घंटे बजे, घोटकी में श्रद्धालु कृष्ण भजनों पर झूमे और फैसलाबाद के एक मैदान में इतनी भीड़ दिखाई दी कि वीडियो बना रहे व्लॉगर ने कहा- पाकिस्तान उमड़ आया है.

इस बार इन आयोजनों की तस्वीरें केवल स्थानीय मंदिरों तक सीमित नहीं रहीं. पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कैमरा लेकर जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में पहुंचे और वहां का माहौल दुनिया को दिखाया. किसी ने अपने वीडियो के शीर्षक में पूछा, 'क्या यह पाकिस्तान में वृंदावन है?', तो किसी ने पूरा जन्माष्टमी व्लॉग बनाकर बताया कि पाकिस्तान के हिंदू परिवार कान्हा का जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं.

भारत की तरह, पाकिस्तान में जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई गई. कराची, हैदराबाद, घोटकी, सांघड़, थरपारकर और कलोई से समारोहों के वीडियो और तस्वीरें सामने आईं. पंजाब के फैसलाबाद में हुए एक कार्यक्रम ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा.

कराची के ऐतिहासिक मंदिर में रात 12 बजे हुआ कृष्ण जन्म

 
 
 
 
 
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कराची के एमए जिन्ना रोड स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में जन्माष्टमी का प्रमुख आयोजन हुआ. मंदिर को फूलों, झालरों और रंगीन रोशनी से सजाया गया था. शाम से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे. मंदिर में भजन-कीर्तन हुआ और रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मनाया गया. इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया.

आलम ये था कि पाकिस्तान की मीडिया में भी जन्माष्टमी देखी गई. यूट्यूब पर भी कई वीडियो जन्माष्टमी से जुड़े लोगों ने शेयर किया. इसी तरह से इंस्टाग्राम भी रीलें देखकर शेयर कर रहे हैं और बता रहे है कि पाकिस्तान में भी जन्माष्टमी की धूम देखते बन रही है.

जन्माष्टमी के मौके पर पाकिस्तानी सिंगर ने सुनाएं कृष्ण भजन

जन्माष्टमी पर पाकिस्तान में ऐसा नजारा! भीड़ देख लड़की भी रह गई हैरान

कराची देखकर यूट्यूबर ने कहा- पाकिस्तान में वृंदावन?

कराची के जन्माष्टमी उत्सव पर कंटेंट क्रिएटर मिजना मुनव्वर ने वीडियो बनाया. इसका शीर्षक (Thumbnail) था VRINDAVAN IN PAKISTAN?. वीडियो में दिखाया कि एक बड़े से मैरिज हॉल में आयोजन किया गया, जहां पर कृष्ण की झांकियां, मोरपंख, भजन और बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं.

पाकिस्तानी यूट्यूबर रवीना ममनानी ने भी जन्माष्टमी समारोह को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और बताया कि पाकिस्तान में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है. इस व्लॉग में उत्सव को कुछ सेकेंड की वायरल क्लिप की तरह नहीं, बल्कि कार्यक्रम के पूरे माहौल के साथ दिखाया गया है. सजावट, पूजा और वहां पहुंचे परिवारों की मौजूदगी के जरिए दर्शकों को पता चलता है कि पाकिस्तान का हिंदू समुदाय जन्माष्टमी कैसे मनाता है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

रोहन परमार और व्लॉगर दास जैसे स्थानीय क्रिएटर्स ने भी जन्माष्टमी की तैयारियों, मंदिरों की सजावट और पूजा के वीडियो जारी किए. इन व्लॉग्स की वजह से पाकिस्तान के छोटे शहरों में होने वाले कार्यक्रम भी देश से बाहर बैठे लोगों तक पहुंचे.

घोटकी के कृष्ण मंदिर में भी दिखी रौनक

सिंध के घोटकी स्थित बागेश्वर कृष्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी मनाई गई. यहां पहुंचे स्थानीय व्लॉगर ने मंदिर के भीतर की पूजा, भजन और श्रद्धालुओं की मौजूदगी को रिकॉर्ड किया. घोटकी के जन्माष्टमी व्लॉग में सजा हुआ मंदिर और उत्सव का माहौल दिखाई देता है.

हैदराबाद में गीता ज्ञान संस्था की ओर से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. सांघड़ में स्थानीय हिंदू समुदाय ने वार्षिक जन्माष्टमी समारोह मनाया. थरपारकर और कलोई में इस पर्व की रौनक देखने को मिली.

रासलीला में उमड़ी भारी भीड़ 

जन्माष्टमी पर पाकिस्तान में ऐसा नजारा! भीड़ देख लड़की भी रह गई हैरान

फैसलाबाद में उमड़ी भीड़ का दावा

पंजाब के फैसलाबाद स्थित करीम टाउन में हुए जन्माष्टमी कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. मैदान को लाइटों और धार्मिक झंडों से सजाया गया था. वीडियो में मंच के सामने काफी भीड़ दिखाई दी. पाकिस्तानी व्लॉगर दर्शन राम यादव ने कार्यक्रम स्थल से वीडियो बनाते हुए कहा कि भीड़ के कारण आगे जाने की जगह नहीं मिल रही.

सिंध में क्यों हुए सबसे ज्यादा आयोजन?

पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी करीब 49 लाख लोग अकेले सिंध में रहते हैं. यही वजह है कि जन्माष्टमी पर यहां पर सबसे अधिक आयोजन देखे गए.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 07 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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