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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से बिजनेस का होगा विस्तार, रुका काम बनने से मिलेगी विजय, जॉब इंटरव्यू बनेगा टर्निंग प्वाइंट

आज का मेष राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से बिजनेस का होगा विस्तार, रुका काम बनने से मिलेगी विजय, जॉब इंटरव्यू बनेगा टर्निंग प्वाइंट

आज का मेष राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से बिजनेस विस्तार, रुका काम बनने से विजय, जॉब इंटरव्यू बनेगा टर्निंग प्वाइंट, दांपत्य में नयापन! पढ़ें मां चंद्रघंटा का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव में) रहेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (8वें भाव) में प्रवेश करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपनी आंतरिक क्षमताओं, हुनर और कठिन परिश्रम के दम पर अपने व्यापार का चौतरफा विस्तार करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय सौदों में स्पष्टता, प्रीति योग से राहत और लाभकारी यात्राओं की योजना का रहेगा.

इंटरनेशनल मार्केट में रिस्क होगा कम: विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) से जुड़े सौदों में आपकी असाधारण सूझबूझ और व्यावसायिक समझ के चलते डील्स में पूरी क्लैरिटी (पारदर्शिता) आएगी; इससे संभावित वित्तीय जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा.

प्रीति योग से व्यापार में बड़ी राहत: प्रीति योग के शुभ प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से बिजनेस में चल रहा दबाव कम होगा और आपको मानसिक व आर्थिक स्तर पर काफी राहत महसूस होगी.

बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग की प्लानिंग: आज व्यापार के विस्तार या नए क्लाइंट्स से मिलने के लिए किसी व्यावसायिक यात्रा (Business Travel) की ठोस योजना बनेगी; यह आगामी यात्रा भविष्य में आपके लिए अत्यंत फायदेमंद और मुनाफा देने वाली साबित होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जॉब इंटरव्यू में ऐतिहासिक सफलता, रुके हुए काम के अचानक बनने और विजय जैसी अनुभूति का रहेगा.

जॉब चेंज और इंटरव्यू बनेगा टर्निंग प्वाइंट: यदि आप वर्तमान नौकरी बदलकर जॉब स्विच (Job Change) करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए स्वर्णिम है; आज दिया गया कोई भी जॉब इंटरव्यू आपके पूरे करियर का ऐतिहासिक टर्निंग प्वाइंट (Turning Point) साबित हो सकता है.

रुका काम अचानक बनने से मिलेगी विजय की फीलिंग: वर्कप्लेस पर पिछले काफी समय से अटका या रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य आज अचानक (Suddenly) पूरा हो जाएगा; इस अप्रत्याशित सफलता से आपके मन में किसी बड़ी जंग जीतने या विजय हासिल करने जैसी शानदार अनुभूति होगी.

तारीफ के काबिल रहेगा आपका काम: एंप्लॉयड पर्सन द्वारा कार्यक्षेत्र में किया गया कोई विशेष और क्रिटिकल काम उच्च अधिकारियों द्वारा बेहद सराहा जाएगा; काम की प्रशंसा के साथ-साथ दिन का कुछ समय सहकर्मियों के साथ हास-परिहास और स्वस्थ मनोरंजन में भी व्यतीत होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य में नयापन और भविष्य की सुखद योजनाओं के विचार-विमर्श का संकेत दे रहा है.

दांपत्य में नयापन व भविष्य की योजनाएं: शादीशुदा जातक आज अपने वैवाहिक जीवन (Married Life) में एक नए उत्साह और ताजगी का अनुभव करेंगे; आप अपने जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की पारिवारिक व आर्थिक योजनाओं पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा करेंगे.

धार्मिक यात्रा की बनेगी तैयारी: शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी सिद्ध मंदिर या धार्मिक तीर्थ स्थल पर जाने की रूपरेखा और तैयारी बनेगी; घर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक मेलजोल और मनोरंजन का रहेगा. छात्र-छात्राएं अपनी दैनिक पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों के साथ बाजार में शॉपिंग करने या आउटिंग पर जा सकते हैं, जिससे उनका मन तरोताजा रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और सकारात्मक बना रहेगा. शाम 07:12 के बाद चंद्रमा के 8वें भाव में जाने से हल्की थकान या सुस्ती आ सकती है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें. ताजा व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत उपासना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही मंगलवार का दिन होने से हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को लाल फल या मिठाई भेंट करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा और प्रीति योग का पूरा लाभ मिलेगा, रुके हुए काम तेजी से बनेंगे, जॉब इंटरव्यू में बड़ी सफलता मिलेगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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