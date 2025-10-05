Ketu Gochar 2025: अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है. इस महीने कई ग्रहों का गोचर होगा तो वहीं कुछ ग्रह नक्षत्र भी बदलेंगे. ग्रहों की चाल में बदलाव की सीधा प्रभाव राशियों पर पड़ेगा. पापी ग्रह केतु की दृष्टि अक्टूबर महीने में कुछ राशियों पर अच्छी नहीं पड़ रही है. खासकर जिनकी कुंडली में केतु की स्थिति पहले से ही कमजोर या अशुभ है, उन्हें अधिक परेशानी हो सकती है.

दिवाली से भंग होगी शुक्र-केतु की युति

इस समय केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा. साथ ही शुक्र भी सिंह राशि में है, जिससे की सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है. लेकिन यह युति भंग हो जाएगी. दरअसल 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा. ऐसे में 9 अक्टूबर को शुक्र-केतु की युति भंग हो जाएगी. ज्योतिषीय दृष्टि से यह कई राशियों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ राशियों की टेंशन बढ़ सकती है.

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में केतु गोचर

दीवाली से पहले जहां शुक्र-केतु की युति भंग होगी. वहीं दीवाली के बाद गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजकर 3 मिनट पर केतु का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के तृतीया भाव में गोचर भी होगा. इसलिए अक्टूबर 2025 में केतु की नजर मिथुन, सिंह, कन्या और मीन राशियों पर रहेगी. इन चार राशियों को मानसिक तनाव और कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

केतु की नजर से बचकर रहें मिथुन, कन्या, तुला और मीन राशियां

मिथुन राशि (Gemini)- केतु आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में भ्रम पैदा कर सकता है. इसलिए निर्णय लेने से पहले सलाह जरूर लें. ऑफिस में किसी पर ज्यादा अधिर भरोसा करने से बचें.

सिंह राशि (Libra)- केतु आपकी राशि में ही मौजूद है, जिससे आत्मविश्वास में कमी और बेचैनी बढ़ सकती है. महत्वपूर्ण कामों में देरी और गलतफहमियों की संभावना रहेगी.

कन्या राशि (Virgo)- धन के मामलों में सतर्क रहने की जरूर है. अचानक खर्च बढ़ सकता है. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मतभेद होने की संभावना बन रही है. स्वास्थ्य में गिरावट होगी. गैस, एसिडिटी या थकावट की समस्या रहेगी.

मीन राशि (Pisces)- आपके लिए यह समय मानसिक अस्थिरता का है. इसलिए लोगों की बातों में जल्दी आकर निर्णय न लें. करियर में भ्रम या दोहरे सोच से बचें.