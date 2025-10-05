हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKetu Gochar October 2025: अक्टूबर में ये 4 राशियां रहें बचकर, पड़ रही केतु की है नजर

Ketu Gochar October 2025: अक्टूबर में ये 4 राशियां रहें बचकर, पड़ रही केतु की है नजर

Ketu Gochar 2025: अक्टूबर महीना 4 राशियों के लिए सावधानी का संकेत लेकर आया है. 23 अक्टूबर को केतु के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के तृतीया पद में गोचर होने से मिथुन, सिंह, कन्या और मीन राशि का तनाव बढ़ेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Oct 2025 01:03 PM (IST)
Ketu Gochar 2025: अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है. इस महीने कई ग्रहों का गोचर होगा तो वहीं कुछ ग्रह नक्षत्र भी बदलेंगे. ग्रहों की चाल में बदलाव की सीधा प्रभाव राशियों पर पड़ेगा. पापी ग्रह केतु की दृष्टि अक्टूबर महीने में कुछ राशियों पर अच्छी नहीं पड़ रही है. खासकर जिनकी कुंडली में केतु की स्थिति पहले से ही कमजोर या अशुभ है, उन्हें अधिक परेशानी हो सकती है.

दिवाली से भंग होगी शुक्र-केतु की युति

इस समय केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा. साथ ही शुक्र भी सिंह राशि में है, जिससे की सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है. लेकिन यह युति भंग हो जाएगी. दरअसल 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा. ऐसे में 9 अक्टूबर को शुक्र-केतु की युति भंग हो जाएगी. ज्योतिषीय दृष्टि से यह कई राशियों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ राशियों की टेंशन बढ़ सकती है.

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में केतु गोचर

दीवाली से पहले जहां शुक्र-केतु की युति भंग होगी. वहीं दीवाली के बाद गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजकर 3 मिनट पर केतु का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के तृतीया भाव में गोचर भी होगा. इसलिए अक्टूबर 2025 में केतु की नजर मिथुन, सिंह, कन्या और मीन राशियों पर रहेगी. इन चार राशियों को मानसिक तनाव और कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

केतु की नजर से बचकर रहें मिथुन, कन्या, तुला और मीन राशियां

मिथुन राशि (Gemini)- केतु आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में भ्रम पैदा कर सकता है. इसलिए निर्णय लेने से पहले सलाह जरूर लें. ऑफिस में किसी पर ज्यादा अधिर भरोसा करने से बचें.

सिंह राशि (Libra)- केतु आपकी राशि में ही मौजूद है, जिससे आत्मविश्वास में कमी और बेचैनी बढ़ सकती है. महत्वपूर्ण कामों में देरी और गलतफहमियों की संभावना रहेगी.

कन्या राशि (Virgo)- धन के मामलों में सतर्क रहने की जरूर है. अचानक खर्च बढ़ सकता है. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मतभेद होने की संभावना बन रही है. स्वास्थ्य में गिरावट होगी. गैस, एसिडिटी या थकावट की समस्या रहेगी.

मीन राशि (Pisces)- आपके लिए यह समय मानसिक अस्थिरता का है. इसलिए लोगों की बातों में जल्दी आकर निर्णय न लें. करियर में भ्रम या दोहरे सोच से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले जानकारियों संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 05 Oct 2025 01:03 PM (IST)
Ketu Zodiac Sign Ketu Gochar 2025 Rashifal October 2025
