हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKerala CM 2026: कौन बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री? सतीशन का राजयोग या वेणुगोपाल का दांव, ज्योतिष ने सबको चौंकाया!

Kerala CM 2026: कौन बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री? सतीशन का राजयोग या वेणुगोपाल का दांव, ज्योतिष ने सबको चौंकाया!

Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में UDF की बड़ी जीत. जानें मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन है सबसे आगे? वी.डी. सतीशन की कुंडली में राजयोग या के.सी. वेणुगोपाल मारेंगे बाजी..

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 May 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

Kerala Election Results 2026: केरल की राजनीति में आज इतिहास रचा जा रहा है. 4 मई 2026 के चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि केरल की जनता ने 'बदलाव' के पक्ष में वोट दिया है. रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या वी.डी. सतीशन बाजी मारेंगे या दिल्ली से कोई बड़ा चेहरा केरल की कमान संभालेगा?

केरल में UDF की प्रचंड जीत और सतीशन का कद

ताजा अपडेट के अनुसार, UDF ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह तय हो गया है कि अगले 5 साल तक केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार होगी. इस जीत के महानायक के रूप में वी.डी. सतीशन उभरकर सामने आए हैं. उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाया. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सतीशन की 'क्लीन इमेज' और गठबंधन के साथियों के साथ उनके अच्छे तालमेल की वजह से उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा है.

ज्योतिष का बड़ा इशारा: किसके पक्ष में हैं ग्रह?

राजनीति और ग्रहों का गहरा नाता होता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वी.डी. सतीशन की कुंडली में इस समय 'गजकेसरी योग' बन रहा है. गुरु और चंद्रमा की युति उन्हें उच्च पद दिलाने के प्रबल संकेत दे रही है. अंकज्योतिष (Numerology) के विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 का अंक और सतीशन के मूलांक के बीच एक गहरा संबंध है, जो उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जा सकता है. वहीं, के.सी. वेणुगोपाल के सितारों में 'संगठन' का बल अधिक है, जो उन्हें किंगमेकर की भूमिका में रख सकता है.

के.सी. वेणुगोपाल: क्या दिल्ली से आएगा मुख्यमंत्री?

केरल की सत्ता के समीकरणों में के.सी. वेणुगोपाल का नाम हमेशा चर्चा में रहता है. राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद होने के नाते, दिल्ली का हाईकमान उन्हें केरल भेजने पर विचार कर सकता है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर सतीशन और रमेश चेन्निथला की पकड़ बहुत मजबूत है. ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो वेणुगोपाल का 'बुध' बहुत शक्तिशाली है, जो उन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार बनाता है. अब देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान स्थानीय लोकप्रियता को चुनता है या दिल्ली के अनुभव को.

Kerala Election Results 2026 Live: केरल में कांग्रेस की आंधी, रुझानों में पार किया बहुमत का आंकड़ा, CM पी विजयन पिछड़े

गूगल ट्रेंड्स और जनता की पसंद

सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड्स पर इस समय #KeralaElection2026 और #VDSatheesan ट्रेंड कर रहे हैं. केरल की साक्षर और जागरूक जनता इस बार ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश में है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे. रुझानों से स्पष्ट है कि जनता ने एलडीएफ के 10 साल के शासन के बाद अब एक नए चेहरे और नई ऊर्जा पर भरोसा जताया है.

शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त और अगला कदम

पंचांग और ज्योतिष के अनुसार, 8 मई से 12 मई के बीच केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है. यह समय 'स्थिर लग्न' का है, जिसका अर्थ है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी सरकार अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी. कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक आज शाम को होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है.

केरल की लहरें अब बदलाव का गीत गा रही हैं. चाहे वह वी.डी. सतीशन हों या कोई और, केरल को एक ऐसा नेतृत्व मिलने जा रहा है जिसके कंधों पर उम्मीदों का भारी बोझ होगा.

यह भी पढ़ें- West Bengal Election 2026: 4:12 बजे के बाद 'भद्रा' का समय...क्या बदलेगा ट्रेंड? पंचांग और काउंटिंग की हकीकत क्या कहती है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
Read More
Published at : 04 May 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Prediction 2026 Election 2026 Kerala Election 2026 Kerala CM 2026

Frequently Asked Questions

केरल में किस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है?

कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) ने केरल में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है।

मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सबसे आगे कौन चल रहा है?

वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है, जिनकी 'क्लीन इमेज' और अच्छे तालमेल को वजह बताया जा रहा है।

क्या दिल्ली से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है?

के.सी. वेणुगोपाल का नाम भी चर्चा में है, जिन्हें कांग्रेस आलाकमान दिल्ली के अनुभव के कारण केरल भेज सकता है।

नई सरकार का शपथ ग्रहण कब हो सकता है?

पंचांग और ज्योतिष के अनुसार, 8 मई से 12 मई के बीच नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kerala CM 2026: कौन बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री? सतीशन का राजयोग या वेणुगोपाल का दांव, ज्योतिष ने सबको चौंकाया!
Kerala CM 2026: कौन बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री? सतीशन का राजयोग या वेणुगोपाल का दांव, ज्योतिष ने सबको चौंकाया!
ऐस्ट्रो
Assam Election Result 2026: असम में जीत की ओर हिमंत बिस्वा सरमा, कुंडली के ग्रह दे रहे शक्ति और स्थिरता का संकेत
Assam Election Result 2026: असम में जीत की ओर हिमंता बिस्वा सरमा, कुंडली के ग्रह दे रहे शक्ति और स्थिरता का संकेत
ऐस्ट्रो
Tamil Nadu Election 2026: क्या 52 साल बाद दोहराया जा रहा है इतिहास? जानें थलापति की कुंडली के वो 3 राज जिसने हिला दी तमिलनाडु की सत्ता!
विजय का 'विजय' भव: क्या 52 साल बाद दोहराया जा रहा है इतिहास? जानें थलापति की कुंडली के वो 3 राज जिसने हिला दी तमिलनाडु की सत्ता!
इंडिया
'हमने पूरी कोशिश की है कि...', बंगाल चुनाव के नतीजों के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
'हमने पूरी कोशिश की है कि...', बंगाल चुनाव के नतीजों के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में CM योगी ने जहां किया प्रचार, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट धुआंधार; TMC का बुरा हाल
बंगाल में CM योगी ने जहां किया प्रचार, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट धुआंधार; TMC का बुरा हाल
इंडिया
Kerala Election Result 2026: केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
बिजनेस
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 4 Live: पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 34 करोड़ के पार
पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 34 करोड़ के पार
ऐस्ट्रो
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget