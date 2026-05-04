कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) ने केरल में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है।
(Source: ECI/ABP News)
Kerala CM 2026: कौन बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री? सतीशन का राजयोग या वेणुगोपाल का दांव, ज्योतिष ने सबको चौंकाया!
Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में UDF की बड़ी जीत. जानें मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन है सबसे आगे? वी.डी. सतीशन की कुंडली में राजयोग या के.सी. वेणुगोपाल मारेंगे बाजी..
Kerala Election Results 2026: केरल की राजनीति में आज इतिहास रचा जा रहा है. 4 मई 2026 के चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि केरल की जनता ने 'बदलाव' के पक्ष में वोट दिया है. रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या वी.डी. सतीशन बाजी मारेंगे या दिल्ली से कोई बड़ा चेहरा केरल की कमान संभालेगा?
केरल में UDF की प्रचंड जीत और सतीशन का कद
ताजा अपडेट के अनुसार, UDF ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह तय हो गया है कि अगले 5 साल तक केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार होगी. इस जीत के महानायक के रूप में वी.डी. सतीशन उभरकर सामने आए हैं. उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाया. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सतीशन की 'क्लीन इमेज' और गठबंधन के साथियों के साथ उनके अच्छे तालमेल की वजह से उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा है.
ज्योतिष का बड़ा इशारा: किसके पक्ष में हैं ग्रह?
राजनीति और ग्रहों का गहरा नाता होता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वी.डी. सतीशन की कुंडली में इस समय 'गजकेसरी योग' बन रहा है. गुरु और चंद्रमा की युति उन्हें उच्च पद दिलाने के प्रबल संकेत दे रही है. अंकज्योतिष (Numerology) के विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 का अंक और सतीशन के मूलांक के बीच एक गहरा संबंध है, जो उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जा सकता है. वहीं, के.सी. वेणुगोपाल के सितारों में 'संगठन' का बल अधिक है, जो उन्हें किंगमेकर की भूमिका में रख सकता है.
के.सी. वेणुगोपाल: क्या दिल्ली से आएगा मुख्यमंत्री?
केरल की सत्ता के समीकरणों में के.सी. वेणुगोपाल का नाम हमेशा चर्चा में रहता है. राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद होने के नाते, दिल्ली का हाईकमान उन्हें केरल भेजने पर विचार कर सकता है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर सतीशन और रमेश चेन्निथला की पकड़ बहुत मजबूत है. ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो वेणुगोपाल का 'बुध' बहुत शक्तिशाली है, जो उन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार बनाता है. अब देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान स्थानीय लोकप्रियता को चुनता है या दिल्ली के अनुभव को.
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गूगल ट्रेंड्स और जनता की पसंद
सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड्स पर इस समय #KeralaElection2026 और #VDSatheesan ट्रेंड कर रहे हैं. केरल की साक्षर और जागरूक जनता इस बार ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश में है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे. रुझानों से स्पष्ट है कि जनता ने एलडीएफ के 10 साल के शासन के बाद अब एक नए चेहरे और नई ऊर्जा पर भरोसा जताया है.
शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त और अगला कदम
पंचांग और ज्योतिष के अनुसार, 8 मई से 12 मई के बीच केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है. यह समय 'स्थिर लग्न' का है, जिसका अर्थ है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी सरकार अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी. कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक आज शाम को होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है.
केरल की लहरें अब बदलाव का गीत गा रही हैं. चाहे वह वी.डी. सतीशन हों या कोई और, केरल को एक ऐसा नेतृत्व मिलने जा रहा है जिसके कंधों पर उम्मीदों का भारी बोझ होगा.
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Frequently Asked Questions
केरल में किस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है?
मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सबसे आगे कौन चल रहा है?
वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है, जिनकी 'क्लीन इमेज' और अच्छे तालमेल को वजह बताया जा रहा है।
क्या दिल्ली से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है?
के.सी. वेणुगोपाल का नाम भी चर्चा में है, जिन्हें कांग्रेस आलाकमान दिल्ली के अनुभव के कारण केरल भेज सकता है।
नई सरकार का शपथ ग्रहण कब हो सकता है?
पंचांग और ज्योतिष के अनुसार, 8 मई से 12 मई के बीच नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।
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