Office Astrology: आज के दौर में केवल काम करना ही काफी नहीं है, सही तरीके से काम करना भी जरूरी है. कुछ लोग मौके का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग मौके खुद बनाते हैं. अगर आप अपने करियर, नौकरी या बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसी कैटेगरी में आना होगा, जो “चीजें करवाते हैं” न कि केवल देखते हैं.

आज इस लेख के माध्यम से हम आपको 5 ऐसे पावरफुल टिप्स के बारे में बताएंगे, जो आपके वर्कप्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस और ग्रोथ दोनों को बदल सकते हैं.

सही दिशा में बैठकर करें काम

वर्कप्लेस पर आपकी बैठने की दिशा आपके काम पर प्रभाव डालती है.

पूर्व (East) दिशा: काम करने के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है. इससे नाम, सम्मान और ग्रोथ मिलती है.

पश्चिम (West) दिशा: क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए अच्छी

उत्तर (North) दिशा: सीखने, ट्रेनिंग और ज्ञान के लिए सर्वोत्तम

दक्षिण (South) दिशा: इंटरव्यू और मीटिंग के लिए लाभकारी

अगर संभव हो तो अपने डेस्क की पोजीशन बदलकर सही दिशा में बैठना शुरू करें.

डेस्क और वर्कस्पेस रखें ऑर्गनाइज्ड

आपका डेस्क केवल काम करने की जगह नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी का सेंटर होता है.

राइट साइड- प्लांट्स, फोटो, क्रिएटिव चीजें

प्लांट्स, फोटो, क्रिएटिव चीजें लेफ्ट साइड- फाइल्स, डायरी, फोन, स्टेशनरी

वजह दिमाग का दायां भाग क्रिएटिव होता है और बायां भाग लॉजिकल.

क्या करें?

छोटे ग्रीन प्लांट रखें.

फैमिली फोटो या पॉजिटिव चीजें रखें.

अपने लकी कलर का प्रयोग करें.

आरामदायक और साइलेंट चेयर का प्रयोग करें.

वर्कप्लेस पर ये बात छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ी लोग यहीं करते हैं.

आवाज करने वाली कुर्सी नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करती है, साथ ही हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम और फोकस में कमी देखने को मिलती है.

ऑफिस में किस तरह की चेयर पर बैठें?

ऑफिस में एर्गोनॉमिक चेयर का चयन करें.

बैक सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए.

काम करते समय बॉडी रिलैक्स रहे.

ऑफिस में दिन की शुरुआत कैसे करें?

वर्कप्लेस पर दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करें. अगर आपकी सुबह खराब है, तो पूरा दिन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.

इसलिए वर्कप्लेस पर काम शुरू करने से पहले सुबह सूरज की रोशनी लें, 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, मीटिंग या कॉल से पहले गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें.

ऐसा करने के फायदे

एंग्जायटी कम होती है.

आत्मविश्वास में वृद्धि

कम्युनिकेशन बेहतर होता है.

विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं

केवल मेहनत काफी नहीं है, माइंडसेट भी उतना ही जरूरी है.

कैसे करें-

कॉल से पहले सोचें, बातचीत सफल होगी.

ईमेल भेजने से पहले 3 सेंकड विजुअलाइज करें.

मीटिंग से पहले पॉजिटिव रिजल्ट की कल्पना करें.

यह सुनने में काफी सिंपल साउंड कर सकता है, लेकिन लगातार करने पर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं.

वर्कप्लेस पर एटीट्यूड पॉजिटिव रखें.

वर्कप्लेस पर ज्यादातार लोग इन्हीं बातों से मात खा जाते हैं. वे ईगो रखते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसते हैं.

ऐसे में क्या करना सही रहेगा?

चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें.

हेल्पफुल रहें.

टीम प्लेयर बनें.

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें.

देखों ये बिल्कुल सच है कि, स्किल्स आपको जॉब दिलाती है, लेकिन आपका एटीट्यूड आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है. अगर आप सच में करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल मेहनत ही मत करो, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करो.

सही दिशा, सही माहौल, सही माइंडसेट और सही एटीट्यूड ये चारों मिलकर आपको भीड़ से अलग बनाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.