हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोOffice Astrology: ऑफिस में पीछे क्यों रह जाते हैं आप? 5 पावरफुल टिप्स जो दिलाएंगे करियर में तेजी से ग्रोथ!

Office Astrology: ऑफिस में पीछे क्यों रह जाते हैं आप? 5 पावरफुल टिप्स जो दिलाएंगे करियर में तेजी से ग्रोथ!

Office Astrology: करियर में तेजी से ग्रो करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा और स्मार्ट वर्क जरूरी है. जानिए वर्कप्लेस के 5 असरदार टिप्स जिसमें सही दिशा से लेकर पॉजिटिव माइंडसेट की बात?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 07 Apr 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

Office Astrology: आज के दौर में केवल काम करना ही काफी नहीं है, सही तरीके से काम करना भी जरूरी है. कुछ लोग मौके का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग मौके खुद बनाते हैं. अगर आप अपने करियर, नौकरी या बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसी कैटेगरी में आना होगा, जो “चीजें करवाते हैं” न कि केवल देखते हैं. 

आज इस लेख के माध्यम से हम आपको 5 ऐसे पावरफुल टिप्स के बारे में बताएंगे, जो आपके वर्कप्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस और ग्रोथ दोनों को बदल सकते हैं. 

सही दिशा में बैठकर करें काम

वर्कप्लेस पर आपकी बैठने की दिशा आपके काम पर प्रभाव डालती है.

पूर्व (East) दिशा: काम करने के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है. इससे नाम, सम्मान और ग्रोथ मिलती है.
पश्चिम (West) दिशा: क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए अच्छी
उत्तर (North) दिशा: सीखने, ट्रेनिंग और ज्ञान के लिए सर्वोत्तम
दक्षिण (South) दिशा: इंटरव्यू और मीटिंग के लिए लाभकारी

अगर संभव हो तो अपने डेस्क की पोजीशन बदलकर सही दिशा में बैठना शुरू करें. 

डेस्क और वर्कस्पेस रखें ऑर्गनाइज्ड

आपका डेस्क केवल काम करने की जगह नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी का सेंटर होता है. 

  • राइट साइड- प्लांट्स, फोटो, क्रिएटिव चीजें
  • लेफ्ट साइड-  फाइल्स, डायरी, फोन, स्टेशनरी

वजह दिमाग का दायां भाग क्रिएटिव होता है और बायां भाग लॉजिकल.

क्या करें?

  • छोटे ग्रीन प्लांट रखें.
  • फैमिली फोटो या पॉजिटिव चीजें रखें. 
  • अपने लकी कलर का प्रयोग करें. 

आरामदायक और साइलेंट चेयर का प्रयोग करें.

वर्कप्लेस पर ये बात छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ी लोग यहीं करते हैं.

आवाज करने वाली कुर्सी नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करती है, साथ ही हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम और फोकस में कमी देखने को मिलती है. 

ऑफिस में किस तरह की चेयर पर बैठें?

  • ऑफिस में एर्गोनॉमिक चेयर का चयन करें. 
  • बैक सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए.
  • काम करते समय बॉडी रिलैक्स रहे. 

ऑफिस में दिन की शुरुआत कैसे करें?

वर्कप्लेस पर दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करें. अगर आपकी सुबह खराब है, तो पूरा दिन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. 

इसलिए वर्कप्लेस पर काम शुरू करने से पहले सुबह सूरज की रोशनी लें, 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, मीटिंग या कॉल से पहले गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें.

ऐसा करने के फायदे

  • एंग्जायटी कम होती है.
  • आत्मविश्वास में वृद्धि
  • कम्युनिकेशन बेहतर होता है. 

विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं

केवल मेहनत काफी नहीं है, माइंडसेट भी उतना ही जरूरी है. 

कैसे करें-

  • कॉल से पहले सोचें, बातचीत सफल होगी.
  • ईमेल भेजने से पहले 3 सेंकड विजुअलाइज करें.
  • मीटिंग से पहले पॉजिटिव रिजल्ट की कल्पना करें. 

यह सुनने में काफी सिंपल साउंड कर सकता है, लेकिन लगातार करने पर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं.

वर्कप्लेस पर एटीट्यूड पॉजिटिव रखें.

वर्कप्लेस पर ज्यादातार लोग इन्हीं बातों से मात खा जाते हैं. वे ईगो रखते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसते हैं.

ऐसे में क्या करना सही रहेगा?

  • चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें. 
  • हेल्पफुल रहें.
  • टीम प्लेयर बनें. 
  • ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. 

देखों ये बिल्कुल सच है कि, स्किल्स आपको जॉब दिलाती है, लेकिन आपका एटीट्यूड आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है. अगर आप सच में करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल मेहनत ही मत करो, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करो. 

सही दिशा, सही माहौल, सही माइंडसेट और सही एटीट्यूड ये चारों मिलकर आपको भीड़ से अलग बनाती है.

Office Astrology: काम तुम करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है? ऑफिस पॉलिटिक्स में शनि और राहु का खेल, कैसे बचें और जीतें?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 04 Apr 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Career Astrology 2026 Office Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal, 7 April: मंगलवार को 'ज्येष्ठा' नक्षत्र का साया, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा इन 5 राशियों को करेगा परेशान!
Aaj Ka Rashifal, 7 April: मंगलवार को 'ज्येष्ठा' नक्षत्र का साया, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा इन 5 राशियों को करेगा परेशान!
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 7 April 2026: मीन राशि बिजनेस में तरक्की, करियर में सम्मान और परिवार में खुशियां आएंगी
मीन राशि बिजनेस में तरक्की, करियर में सम्मान और परिवार में खुशियां आएंगी
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 7 April 2026: कुंभ राशि नए क्लाइंट्स से लाभ, नौकरी में सफलता और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा
कुंभ राशि नए क्लाइंट्स से लाभ, नौकरी में सफलता और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 7 April 2026: मकर राशि बिजनेस में बड़ा मुनाफा, करियर में प्रमोशन और नए अवसर मिलेंगे
मकर राशि बिजनेस में बड़ा मुनाफा, करियर में प्रमोशन और नए अवसर मिलेंगे
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर अगले 48 घंटे भारी! नोएडा, आगरा समेत 50 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
यूपी पर अगले 48 घंटे भारी! नोएडा, आगरा समेत 50 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
ट्रेंडिंग
चीन में 30 हजार में मिल रहा प्रीमियम फ्लैट! यूजर्स बोले- ये तो बेंगलुरु-मुंबई से भी सस्ता
चीन में 30 हजार में मिल रहा प्रीमियम फ्लैट! यूजर्स बोले- ये तो बेंगलुरु-मुंबई से भी सस्ता
जनरल नॉलेज
Crude Oil: कच्चे तेल की कमी से किन बिजनेस पर असर, पेट्रोल-डीजल के अलावा कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
कच्चे तेल की कमी से किन बिजनेस पर असर, पेट्रोल-डीजल के अलावा कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget