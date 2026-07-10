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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 10 July 2026: व्यापार में धोखाधड़ी से रहें सावधान, नौकरी में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, धैर्य से लें हर फैसला

Aaj ka Kanya Rashifal 10 July 2026: व्यापार में धोखाधड़ी से रहें सावधान, नौकरी में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, धैर्य से लें हर फैसला

Virgo Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को व्यापार और नौकरी में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्या आर्थिक नुकसान, पारिवारिक तनाव और करियर में रुकावट के योग हैं? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार आपको थका सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाने से मानसिक शांति मिलेगी. अनावश्यक तनाव से दूरी बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. व्यापारिक साझेदारों के साथ भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी ग्राहक या पार्टी की ओर से धोखाधड़ी होने की आशंका है, इसलिए सभी लेन-देन और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें. नए टैक्स नियमों का प्रभाव कारोबार पर पड़ सकता है और लापरवाही के कारण अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम बनाए रखना होगा. आपकी प्रस्तुति या कार्यशैली की आलोचना हो सकती है, लेकिन इससे आत्मविश्वास कमजोर न होने दें. अचानक स्थानांतरण का आदेश मिल सकता है, जिससे व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी ऐसा कार्य सौंप सकते हैं, जिसे लेकर आपके मन में नैतिक दुविधा बनी रहेगी. किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकें और शांतिपूर्वक संवाद करें. जीवनसाथी का सहयोग तनाव कम करने में मदद करेगा. रिश्तों में अहंकार की बजाय समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च और जुर्माने से बजट बिगड़ सकता है. पुराने लेन-देन समय पर पूरे करें और टैक्स संबंधी मामलों को हल्के में न लें. निवेश से जुड़े बड़े फैसले फिलहाल टालना उचित रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कोचिंग या शिक्षक के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. भावनाओं में बहने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: पर्पल.
अशुभ अंक: 3.

उपाय:
आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी मूंग, कॉपी या पेन का दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और करियर व व्यापार में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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