Aaj ka Kanya Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार आपको थका सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाने से मानसिक शांति मिलेगी. अनावश्यक तनाव से दूरी बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. व्यापारिक साझेदारों के साथ भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी ग्राहक या पार्टी की ओर से धोखाधड़ी होने की आशंका है, इसलिए सभी लेन-देन और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें. नए टैक्स नियमों का प्रभाव कारोबार पर पड़ सकता है और लापरवाही के कारण अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम बनाए रखना होगा. आपकी प्रस्तुति या कार्यशैली की आलोचना हो सकती है, लेकिन इससे आत्मविश्वास कमजोर न होने दें. अचानक स्थानांतरण का आदेश मिल सकता है, जिससे व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी ऐसा कार्य सौंप सकते हैं, जिसे लेकर आपके मन में नैतिक दुविधा बनी रहेगी. किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकें और शांतिपूर्वक संवाद करें. जीवनसाथी का सहयोग तनाव कम करने में मदद करेगा. रिश्तों में अहंकार की बजाय समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च और जुर्माने से बजट बिगड़ सकता है. पुराने लेन-देन समय पर पूरे करें और टैक्स संबंधी मामलों को हल्के में न लें. निवेश से जुड़े बड़े फैसले फिलहाल टालना उचित रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कोचिंग या शिक्षक के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. भावनाओं में बहने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: पर्पल.

अशुभ अंक: 3.

उपाय:

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी मूंग, कॉपी या पेन का दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और करियर व व्यापार में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी.

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