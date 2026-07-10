Aaj ka Tula Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी और काम का दबाव भी आसानी से संभाल लेंगे. नियमित योग, हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन आपको स्वस्थ बनाए रखेगा. पर्याप्त नींद लेने से कार्यक्षमता और भी बेहतर होगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. विज्ञापन और ब्रांडिंग पर किया गया निवेश शानदार परिणाम देगा और आपके कारोबार की पहचान मजबूत होगी. टैक्स प्लानिंग की नई रणनीतियों से कानूनी रूप से लाभ और रिफंड मिलने की संभावना है. नए सरकारी नियम एक्सपोर्ट कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होंगे, जिससे मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी होगी. नए ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों के साथ लंबे समय तक लाभदायक संबंध बनने के संकेत हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता दिला सकती है. आपके काम की पहचान राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन सकती है. प्रमोशन के साथ किसी बड़े जिले, विभाग या नई जिम्मेदारी का अवसर भी मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य और निर्णय क्षमता से प्रभावित रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

दांपत्य और प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. यदि आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं, तो आज परिवार से अपने साथी का परिचय कराने का अच्छा अवसर मिल सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. रिश्तों में आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलने के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. टैक्स से जुड़े मामलों में राहत मिलने की संभावना है. यदि निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. बचत पर भी विशेष ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई स्किल सीखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: पिंक.

अशुभ अंक: 1.

उपाय:

आज मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद कन्या को मिठाई या गुलाबी वस्त्र का दान करें. इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और करियर में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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