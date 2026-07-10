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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 10 July 2026: करियर में बदलाव के बनेंगे प्रबल योग, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aaj ka Kark Rashifal 10 July 2026: करियर में बदलाव के बनेंगे प्रबल योग, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Cancer Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, क्या व्यापार, शेयर मार्केट और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. दिनभर ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. हालांकि काम की व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय-समय पर आराम करें. खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस, डाइट और स्टैमिना पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपको सक्रिय बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहेगा. बाजार की गतिविधियों पर आपकी मजबूत पकड़ आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी. ग्राहक आपकी गुणवत्ता और भरोसेमंद कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको प्राथमिकता देंगे. रुका हुआ जीएसटी रिफंड मिलने की संभावना है, जिससे नकदी प्रवाह बेहतर होगा. शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है. कारोबार की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा और आपकी योजनाएं अपेक्षा से बेहतर परिणाम देंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और सहकर्मी आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे. ऑफिस की जटिल परिस्थितियों या आंतरिक मतभेदों को सुलझाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. यदि आप नौकरी बदलने या करियर में नया कदम उठाने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल साबित हो सकता है. नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे पूरे परिवार को राहत मिलेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ बिताया गया समय सुखद अनुभव देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. शेयर बाजार या अन्य निवेश माध्यमों से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि नई वित्तीय योजना पर काम करना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का लाभ मिलने के संकेत हैं. खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली प्रतियोगिताओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ब्राउन.
अशुभ अंक: 5.

उपाय:
आज भगवान शिव को कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा सफेद चंदन अर्पित करें. इसके बाद "ॐ सोम सोमाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या दूध का दान करें. इससे करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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